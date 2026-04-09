Marathon auf Steam 59 Prozent unter Peak – was hinter dem Rückgang steckt

Rund einen Monat nach dem Release am 5. März 2026 ist bei Bungies Extraction-Shooter Marathon eine deutliche Abkühlung in den Steam-Zahlen zu sehen: Die aktuelle Aktivität liegt 59 Prozent unter dem bisherigen Höchststand. Das ist kein ungewöhnliches Muster für Live-Service-Titel, fällt aber in einem Genre auf, das stark von langfristiger Motivation, Routine und einer stabilen Community lebt.

Trotz überwiegend positiver Stimmen von Fans und Kritik bleibt die Frage, wie gut Marathon den Sprung von einem starken Start in einen dauerhaft gesunden Alltag schafft. Entscheidend dürften dabei Lernkurve, Content-Taktung und Konkurrenzdruck sein, denn in Extraction-Shootern ist Durchhalten oft genauso wichtig wie Aim.

Aktuelle Steam-Zahlen im Überblick

Wie stark ist die Steam-Spielerzahl von Marathon seit dem Start gefallen? Der bisherige Allzeit-Peak auf Steam lag bei 88.337 gleichzeitigen Accounts. In den letzten 24 Stunden wurde ein Peak von 36.203 erreicht. Zum Zeitpunkt der Einordnung lagen die gleichzeitigen Steam-Nutzer bei etwa 25.000, was den genannten Rückgang von 59 Prozent gegenüber dem Höchststand erklärt.

Für einen Multiplayer-Titel sind das weiterhin Werte, mit denen sich Matches füllen lassen. Gleichzeitig zeigt der Trend, dass ein spürbarer Teil der Launch-Welle bereits weitergezogen ist. Gerade bei einem kompetitiven Spieltyp ist das relevant, weil ein sinkender Pool Neueinsteiger oft stärker mit erfahrenen Gegnern zusammenbringt und damit die Einstiegshürde weiter erhöht.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Messwert (Steam) Zahl Allzeit-Peak (gleichzeitig) 88.337 24-Stunden-Peak (gleichzeitig) 36.203 Aktuell gleichzeitig (circa) 25.000 Rückgang vom Peak 59 Prozent

Warum das Interesse nach dem Launch nachlässt

Welche Gründe werden für den Rückgang der Aktivität diskutiert? Marathon wird häufig als Spiel beschrieben, das erst nach einer spürbaren Zeitinvestition richtig klickt. Extraction-Shooter belohnen Wissen über Karten, Loot-Routen, Risikoabschätzung und Loadouts, und genau diese Lernkurve kann anfangs abschrecken, wenn man nicht sofort Fortschritt spürt.

Dazu kommt die Genre-Realität: In Marathon treffen PvP-Druck und taktische Entscheidungen aufeinander, während andere Shooter gleichzeitig um Aufmerksamkeit buhlen. Wer nur gelegentlich spielt, hat es in solchen Systemen oft schwer, dranzubleiben, weil jeder Fehltritt echte Konsequenzen hat und Matches sich schnell wie Arbeit anfühlen können.

Ein weiterer Faktor ist die Positionierung als Premium-Release statt Free-to-play. Für ein Live-Service-Spiel ist das eine mutige Entscheidung, weil der Einstieg nicht nur Zeit, sondern auch einen Kauf voraussetzt. Gleichzeitig kann genau das auch eine Community formen, die bewusster dabei ist, wenn Bungie den Content-Plan sauber liefert.

Live-Service-Pläne und die große Frage nach der Rückkehrwelle

Wie will Bungie Marathon langfristig stabilisieren? Bungie plant größere Updates und will regelmäßig neue Inhalte nachliefern. Bei Live-Service-Spielen ist dieser Rhythmus nicht nur Komfort, sondern Kernmechanik: Neue Ziele, frische Belohnungen und wechselnde Herausforderungen sind oft der Auslöser dafür, dass ehemalige Nutzer zurückkommen.

Spannend wird sein, ob kommende Inhalte genug Gründe liefern, um die abgesprungene Startgruppe wieder einzusammeln, ohne dabei Neueinsteiger zu verlieren. Wenn sich Meta, Progression und Match-Erlebnis in die richtige Richtung entwickeln, sind Comebacks gerade im Multiplayer-Bereich alles andere als selten.

Ein wichtiger Punkt bleibt: Die bekannten Zahlen beziehen sich auf Steam. Wie sich Marathon auf Konsolen schlägt, ist im Detail nicht öffentlich transparent, auch wenn es Hinweise gab, dass die Performance auf PS5 nicht überragend gewesen sein soll. Gleichzeitig tauchte Marathon im März 2026 in den PlayStation-Store-Charts als eines der topverkauften neuen Spiele auf, auch wenn andere Releases wie MLB The Show 26, Crimson Desert, Resident Evil Requiem, WWE 2K26 und NBA 2K26 davor lagen.

Wie erlebt ihr Marathon aktuell: Seid ihr noch regelmäßig dabei, habt ihr nach dem Launch aufgehört oder wartet ihr auf das nächste große Update? Schreibt eure Eindrücke gern in die Kommentare.