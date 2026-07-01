Neue Switch 2-Version aufgetaucht: Nintendo könnte das Display überarbeiten

Nintendo könnte bei der Switch 2 still und leise an der Hardware schrauben. Ein neuer Fund deutet darauf hin, dass eine überarbeitete Version der Konsole mit verändertem LCD-Display im Umlauf sein könnte. Ein großes OLED-Upgrade ist das offenbar nicht, spannend ist die mögliche Revision trotzdem.

Ausgangspunkt ist ein Beitrag von Nintendo Patents Watch auf Bluesky. Dort heißt es, dass auf einer chinesischen Resale-Seite ein neues LCD-Panel für die Switch 2 aufgetaucht sei. Dabei soll es sich sehr wahrscheinlich um ein Panel von Sharp handeln.

Neues LCD-Panel statt OLED-Upgrade

Besonders interessant ist der Vergleich mit dem bisherigen Launch-Display der Switch 2. Dieses stammt laut Nintendo Patents Watch von Innolux. Das neu entdeckte Panel soll sich dagegen sichtbar unterscheiden.

A new model of Switch 2 LCD panel, most likely by Sharp, has surfaced on a Chinese resale site (img 1). Compared with the launch model from Innolux (img 2), the exposed circuit, connector, and cables are significantly different (imgs 3-4), indicating an updated design—not merely a minor revision.1/ Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop Nintendo Patents Watch (@ninpatentswatch.bsky.social) 2026-06-29T17:19:07.320Z

Konkret nennt der Account drei Bereiche, die anders aufgebaut sein sollen: den freiliegenden Schaltkreis, den Anschluss und die Kabel. Diese Unterschiede seien deutlich genug, um auf ein aktualisiertes Design hinzuweisen. Es gehe also vermutlich nicht nur um eine kleine Bauteiländerung.

Die Bilder des neuen Panels zeigen laut Nintendo Patents Watch die Rückseite des Bauteils sowie eine Nahaufnahme von Schaltkreis, Anschluss und Kabeln. Die Quelle des neuen Panels wurde im Beitrag allerdings unkenntlich gemacht. Für den Vergleich mit dem bisherigen Display verweist der Account unter anderem auf Bilder von iFixit und iPartsBuy.

Behebt Nintendo damit das Ghosting-Problem?

Offiziell angekündigt wurde diese Revision bislang nicht. Deshalb bleibt offen, warum Nintendo das Panel überhaupt ändern könnte. Eine naheliegende Vermutung betrifft allerdings das Display selbst.

Seit dem Start der Switch 2 wird immer wieder über Ghosting diskutiert. Gemeint sind Nachzieheffekte, die vor allem bei schnellen Bewegungen auf dem Bildschirm auffallen können. Sollte Nintendo tatsächlich ein neues LCD-Panel verbauen, könnte die Änderung also mit einer Verbesserung der Bilddarstellung zusammenhängen.

Bestätigt ist das aber nicht. Ebenso denkbar ist, dass Nintendo intern schlicht auf einen weiteren Zulieferer setzt oder die Hardware aus Produktionsgründen anpasst.

Kein Hinweis auf eine Switch 2 OLED

Wer bereits auf eine Switch 2 OLED gehofft hat, sollte die Erwartungen allerdings dämpfen. Der Fund deutet ausdrücklich nicht auf ein OLED-Modell hin, sondern auf ein weiteres LCD-Panel.

Die Switch 2 setzt aktuell auf ein 7,9 Zoll großes LCD-Display mit 1080p-Auflösung, HDR10 und VRR-Unterstützung mit bis zu 120 Hz. Nintendo hatte sich bei der Konsole bewusst gegen OLED entschieden und auf Fortschritte bei moderner LCD-Technik verwiesen.

Ein neues Sharp-Panel würde an dieser grundsätzlichen Ausrichtung nichts ändern. Es könnte aber trotzdem relevant sein, falls Nintendo damit einzelne Schwächen des bisherigen Displays reduziert.

Hängt die Änderung mit der EU-Version zusammen?

Eine weitere mögliche Erklärung betrifft die geplante überarbeitete Switch-2-Version für Europa. Nintendo muss seine Hardware künftig an neue EU-Vorgaben anpassen, nach denen Akkus in bestimmten Geräten leichter austauschbar sein müssen.

Denkbar wäre daher, dass Nintendo im Zuge einer solchen Revision mehrere interne Bauteile verändert — darunter auch das Display oder dessen Anbindung. Einen bestätigten Zusammenhang zwischen dem gefundenen Panel und der europäischen Modellvariante gibt es derzeit aber nicht.

Aktuell bleibt es also bei einem technischen Fund mit mehreren möglichen Erklärungen. Klar ist nur: Sollte das Panel tatsächlich in künftigen Switch-2-Modellen verbaut werden, wäre es die erste sichtbare Display-Revision der Konsole. Ob Käufer dadurch am Ende ein besseres Bild bekommen, muss sich erst zeigen.