Assassin’s Creed-Schöpfer veröffentlicht schon bald 1666: Amsterdam

Seit der ersten Ankündigung 2022 warten Fans gespannt auf Assassin’s Creed Hexe. Neuesten Andeutungen zufolge erscheint der Teil der beliebten Assassin’s Creed-Reihe, dessen Handlung gar nicht so weit entfernt spielen soll, jedoch nicht vor der zweiten Jahreshälfte 2027. Möglicherweise gibt es aber Ende August bei der Gamescom in Köln neue Hinweise auf einen Release-Zeitraum.

Mit 1666: Amsterdam könnte sich die Wartezeit ein Stück weit überbrücken lassen. Zwar stammt das düstere Action-Adventure nicht aus dem Hause Ubisoft, aber von Assassin’s Creed-Erfinder Patrice Désilets. Bereits 2010 hat der Kanadier den Titel angekündigt, allerdings noch bei THQ Montreal. Als der Publisher pleite ging, verkaufte Désilets die Rechte des Spiels an Ubisoft. Ein Fehler, wie sich herausstellte.

Ubisoft stampfte das Projekt ziemlich schnell ein, behielt jedoch die Rechte. Das führte wiederum dazu, dass sich Schöpfer Patrice Désilets und Ubisoft jahrelang im Rechtsstreit befanden. Nun, über 15 Jahre später ist es vollbracht und 1666: Amsterdam soll schon sehr bald das Licht der Welt erblicken. Nachdem Désilets maßgeblich an den ersten drei Assassin’s Creed-Teilen mitgewirkt hat, kann man sich schon in etwa vorstellen, worauf es bei seiner eigenen Schöpfung hinausläuft.

Wann erscheint 1666: Amsterdam?

Vollkommen überraschend tauchte das Spiel beim Summer Game Fest aus der Versenkung auf. Nicht minder unerwartet ist der Release-Termin für den PC. Bei Steam und im Epic Games Store ist 1666: Amsterdam bereits ab dem 25. August 2026 zum Download erhältlich. Eine Version für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S soll ebenfalls kommen. Wann, ist jedoch noch nicht bekannt.

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Auch handelt es sich beim erwähnten Datum um die Early Access-Version. Auf Grundlage derer können die Gamer ihre Erfahrungen und Meinungen mit dem zuständigen Studio Panache Digital teilen, die diese wiederum innerhalb der nächsten zwölf Monate in inhaltliche und qualitative Updates verwandeln wollen. Zu Beginn soll es beachtliche 15 Stunden Spielzeit geben. Der Prolog ist bereits seit einiger Zeit spielbar. Das große Ganze soll sich jedoch erst mit der Vollversion zeigen. Wann diese fertig sein wird, steht bislang noch nicht fest. Halten die Entwickler sich jedoch an den selbst vorgegebenen Zeitplan, könnte es im Sommer 2027 soweit sein.

Darum geht es im Assassins Creed-Konkurrent

Wie der Titel schon verrät, spielt die Handlung im Jahr 1666 in der niederländischen Stadt Amsterdam. Doch das soll nur ein Strang der Geschichte sein. Ein anderer findet 1999 statt. 1666 heißt die Hauptfigur Noa, die mithilfe von Hexerei dämonische Wesen aufspürt, die sich hinter menschlichen Masken verbergen. Eine Katze scheint dabei eine ebenso wichtige Rolle zu spielen. Diese führt zum zweiten Handlungsstrang, in dem es um den Universitätsprofessor Aaron geht. Dank eines okkulten Rituals wird er in die Vergangenheit und eben in Noas Katze gezogen. Gemeinsam schlagen sie sich durch die dunklen Gassen Amsterdams.

Im Story-basierten Game können Entscheidungen (zumindest deutet das der bereits spielbare Prolog an) für den weiteren Spielverlauf ausschlaggebend sein. Auch soll die Gegenwart durchaus von Belangen sein. Aus den Handlungen dieser drei Zeitebenen setzt sich letztlich das rätselhafte Puzzle zusammen, das einen uralten Orden, mysteriöse Ermittlungen und dunklen Geheimnissen beinhaltet. Vor allem das historische Setting wirkt dabei besonders düster, die magische Komponente äußerst reizvoll. Ob auch reichlich Stealth-Elemente vorhanden sind – oder wie sich Kämpfe generell schlussendlich gestalten, wird sich Ende August zeigen.

Cleveres Release-Zeitfenster steigert womöglich die Vorfreude auf Assassin’s Creed Hexe

Es klingt jedenfalls spannend und die ersten Bilder sehen vielversprechend aus – insbesondere für Fans von übernatürlichen Action-Adventures. Stilistisch kommt 1666: Amsterdam dem Flaggschiff von Ubisoft – vor allem dem, was sich die meisten wohl unter Hexe vorstellen – schon recht nahe, enthält jedoch auch ganz eigene Elemente, wie es scheint. Parallelen zu bereits vorhandenen Teasern von Hexe sind unumstößlich vorhanden. Somit ist der Zeitpunkt für den Release wirklich clever gewählt.

Könnte dies wirklich eine Einstimmung oder Überbrückung bis zur Veröffentlichung von Assassin’s Creed Hexe sein? Hast du dir vielleicht sogar schon selbst ein erstes Bild gemacht? Schreib es in die Kommentare.