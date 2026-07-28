Offizielles Bildmaterial aus der kommenden Assassin’s-Creed-Serie hält Netflix bislang zurück. Im Netz ist nun allerdings ein Video aufgetaucht, das erstmals einen Blick auf eines der aufwendig gestalteten Sets ermöglichen soll.

Die Aufnahmen zeigen ein antikes Gebäude, das offenbar teilweise zerstört wurde. Zwischen großen Säulen liegen Trümmer und abgebrochene Bauteile. Besonders auffällig ist ein steinerner Thron, auf dem deutlich das bekannte Assassin’s-Creed-Symbol zu erkennen ist.

Eine Bestätigung der Echtheit durch Netflix oder Ubisoft liegt bislang nicht vor. Das gezeigte Szenenbild passt jedoch zum offiziell angekündigten Schauplatz: Die Serie erzählt eine neue Geschichte im antiken Rom des Jahres 64 nach Christus.

Geleaktes Video zeigt zerstörtes Gebäude im antiken Rom

Verbreitet wurden die Aufnahmen zunächst über TikTok und anschließend von weiteren Nutzern in sozialen Netzwerken. Eine Person bewegt sich darin durch ein weitläufiges Szenenbild, das offenbar für eine größere Zerstörungssequenz vorbereitet wurde.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Zu erkennen sind unter anderem:

mehrere große römische Säulen

beschädigte Mauern und Bögen

Trümmer und scheinbar verkohlte Bauteile

ein steinerner Thron

das Assassin’s-Creed-Logo als Teil der Kulisse

Darsteller oder eigentliche Dreharbeiten sind in dem kurzen Video nicht zu sehen. Entsprechend lässt sich daraus noch nichts über die Figuren oder den genauen Handlungsverlauf ableiten.

Auch die Bedeutung des prominent platzierten Logos bleibt vorerst unklar. Es könnte zu einem Schauplatz innerhalb der Serie gehören, aber ebenso lediglich eine Kennzeichnung oder ein für die Produktion angefertigtes Dekorationselement sein.

Das Material sollte daher trotz der augenscheinlichen Übereinstimmungen weiterhin als unbestätigter Set-Leak behandelt werden.

Spielt das Große Feuer von Rom eine wichtige Rolle?

Netflix hat bereits offiziell bestätigt, dass die Serie im Jahr 64 nach Christus angesiedelt ist. Genau in diesem Jahr ereignete sich das Große Feuer von Rom, das erhebliche Teile der damaligen Metropole zerstörte.

Die im Video sichtbaren Trümmer könnten daher zu einer Szene gehören, die während oder nach der Katastrophe spielt. Bestätigt wurde dieser Zusammenhang bislang allerdings nicht.

Zur Zeit der Handlung herrschte Kaiser Nero über das Römische Reich. Der Brand und die anschließenden politischen sowie gesellschaftlichen Konflikte bieten den Verantwortlichen damit einen historischen Hintergrund, der gut zum bekannten Grundkonzept von Assassin’s Creed passen würde.

Netflix beschreibt die Serie als rasanten Thriller über den geheimen Krieg zwischen zwei Gruppierungen. Während die eine Seite die Zukunft der Menschheit durch Kontrolle und Manipulation bestimmen will, kämpft die andere für den freien Willen.

Die Handlung soll zwar auf dem Universum der Spiele basieren, aber eine vollständig neue Geschichte mit neuen Charakteren erzählen. Eine direkte Umsetzung eines bestimmten Assassin’s-Creed-Teils ist somit nicht geplant.

Kein Wiedersehen mit Ezio Auditore

Mit Rom kehrt die Serie zwar an einen der bekanntesten Schauplätze der Spielereihe zurück. Fans sollten dennoch nicht mit einer Verfilmung von Assassin’s Creed Brotherhood oder einem Auftritt von Ezio Auditore rechnen.

Zwischen der Netflix-Serie und Ezios Abenteuern liegen fast 1.500 Jahre. Brotherhood spielt zu Beginn des 16. Jahrhunderts, während die Serienhandlung bereits im Jahr 64 nach Christus angesiedelt ist.

Zu dieser Zeit existierte auch der aus den Spielen bekannte Assassinenorden noch nicht in seiner späteren Form. Wie Netflix den Konflikt zwischen den beiden Fraktionen in diesen historischen Zeitraum einordnet und welche Verbindung zur etablierten Hintergrundgeschichte besteht, bleibt daher eine der interessantesten offenen Fragen.

Diese Schauspieler gehören zur Besetzung

Die Dreharbeiten laufen seit März 2026 und finden überwiegend in den traditionsreichen Cinecittà Studios in Rom statt. Netflix hat bereits eine umfangreiche Besetzung vorgestellt.

Als Hauptdarsteller beziehungsweise regelmäßige Mitglieder des Ensembles wurden unter anderem bestätigt:

Lola Petticrew

Toby Wallace

Zachary Hart

Laura Marcus

Tanzyn Crawford

Nabhaan Rizwan

Claes Bang

In wiederkehrenden Rollen treten außerdem Noomi Rapace, Ramzy Bedia, Sean Harris und Corrado Invernizzi auf. Welche Figuren die Schauspieler verkörpern, verrät Netflix bislang nicht.

Roberto Patino, bekannt durch Westworld und DMZ, sowie David Wiener, der zuvor unter anderem an Halo und Homecoming arbeitete, fungieren als Schöpfer und Showrunner. Regisseur Johan Renck, der für die HBO-Serie Chernobyl ausgezeichnet wurde, inszeniert mehrere Episoden.

Die Produktion soll insgesamt rund sieben Monate dauern und voraussichtlich bis Mitte Oktober 2026 laufen. Einen Veröffentlichungstermin hat Netflix noch nicht genannt. Ein Start im Laufe des Jahres 2027 erscheint angesichts des Produktionszeitplans möglich, ist momentan aber nicht offiziell bestätigt. Netflix Tudum, Cinecittà

Wie gefällt euch der erste mutmaßliche Blick auf das Set? Und haltet ihr das antike Rom für den richtigen Schauplatz einer Assassin’s-Creed-Serie? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.