Tim Sweeney kritisiert Steam-KI-Labels als Nachteil für Entwickler

Der nächste Schlagabtausch zwischen Epic und Valve läuft, wie so oft, über Steam: Epic-Chef Tim Sweeney hat die Pflicht-Kennzeichnung von KI-Nutzung auf Steam-Seiten scharf kritisiert und sie als unverantwortlich bezeichnet. Hintergrund ist Valves Richtlinie, nach der Entwickler offenlegen müssen, ob und in welchem Umfang in einem Spiel generative KI oder KI-gestützte Inhalte zum Einsatz kommen.

Sweeney ist mit dem Thema nicht zum ersten Mal auf Konfrontationskurs. Schon 2025 hatte er argumentiert, dass solche Labels am Ende kaum noch Aussagekraft hätten, weil KI-Tools in der Spieleproduktion ohnehin zum Standard werden könnten. Inzwischen stützen auch Branchenbeobachtungen die wachsende Verbreitung: Studien legen nahe, dass 2025 etwa jedes fünfte neu auf Steam veröffentlichte Spiel irgendeine Form von KI im Entwicklungsprozess genutzt hat.

Sweeneys Kritik an Valves Kennzeichnungspflicht

Warum hält Tim Sweeney die Steam-KI-Labels für problematisch? In einem aktuellen Interview sagte Sweeney sinngemäß, Valve sollte diese Pflicht nicht einführen, weil sie es Entwicklern deutlich schwerer mache, mit einem Spiel überhaupt eine Chance auf Erfolg zu haben.

Ich halte es für wirklich unverantwortlich von Valve. Sie sollten das nicht tun, weil es für Entwickler viel, viel schwerer wird, mit einem Spiel eine Chance auf Erfolg zu haben. Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Sein Kernargument: KI-Tools seien in erster Linie Produktivitätswerkzeuge. Gerade kleine Teams und Indie-Studios könnten damit schneller arbeiten und besser mit großen Produktionen mithalten. Sweeney stellt die Labels daher nicht als Transparenzgewinn dar, sondern als potenziellen Nachteil im Wettbewerb.

Besonders drastisch wird er bei der Wirkung auf Communities: Durch das Label entstehe leichter ein Gegenwind, der sich gezielt an Spielen mit KI-Anteilen abarbeitet. Sweeney sprach in diesem Zusammenhang von einer Art Hater-Community, die versuche, ein Spiel zu Fall zu bringen. Für Studios, die ohnehin um Aufmerksamkeit kämpfen, könne das zur echten Hypothek werden.

Die Debatte um Trainingsdaten und kreative Arbeit

Worum geht es vielen Fans bei generativer KI in Games? Ein zentraler Kritikpunkt aus der Community ist, dass generative Modelle teils mit fremden Werken trainiert wurden, ohne dass Rechte geklärt oder Urheber gefragt wurden. Genau diese Sorge wurde Sweeney im Gespräch auch entgegengehalten.

Sweeney räumte ein, dass es Modelle gebe, die mit unethischen Methoden trainiert worden seien. Gleichzeitig verwies er auf den wirtschaftlichen Druck in der Spieleentwicklung und darauf, dass Teams nach effizienteren Wegen suchen müssten, um Inhalte zu produzieren. KI-Tools seien für ihn eine dieser Lösungen, vor allem für Arbeitsschritte, die weniger kreativ geprägt sind.

Nur ein Teil der Zeit ist es wirklich der Moment, in dem ein Artist Kreativität einbringt.

Genau dieser Blick auf kreative Prozesse dürfte die Diskussion weiter anheizen, weil er die Arbeit in Art-Teams stark in kreative und optimierbare Routine trennt. Für viele Entwickler und Fans ist gerade diese Trennung jedoch heikel, weil sie den Eindruck verstärkt, dass generative KI menschliche Arbeit austauschbar machen soll.

Epic und der eigene Umgang mit generativer KI

Welche Rolle spielt generative KI bei Epic selbst? Brisant ist die Debatte auch deshalb, weil Epic zuletzt öffentlich gezeigt hat, wie generative KI bei der Erstellung von In-Game-Assets helfen kann. In einem Video demonstrierte ein Artist, wie KI genutzt wird, um Renderings des eigenen Ausgangsmaterials weiter zu verfeinern, wobei die KI teils sichtbar Elemente im Ergebnis eigenständig verändert.

Zusätzliche Angriffsfläche entsteht dadurch, dass einige der verwendeten Tools, darunter auch Nano Banana, in der Vergangenheit mit Vorwürfen konfrontiert waren, auf urheberrechtlich geschütztem Material trainiert worden zu sein. Das steht in einem gewissen Spannungsfeld zu Sweeneys Einordnung, wonach unethisches Training ein reales Problem sei, die reine Kennzeichnung auf Store-Seiten aber dennoch der falsche Weg.

Unterm Strich zeigt der Streit vor allem, wie unterschiedlich Plattformbetreiber Transparenz definieren: Viele Kunden begrüßen die Steam-Offenlegung, weil sie selbst entscheiden wollen, wie sie zu generativer KI stehen. Nach Sweeneys jüngsten Aussagen wirkt es gleichzeitig eher unwahrscheinlich, dass der Epic Games Store kurzfristig eine vergleichbare Pflicht zur KI-Offenlegung einführt.

Wie seht ihr das: Sind KI-Labels auf Store-Seiten sinnvolle Transparenz oder ein unfairer Nachteil für kleinere Studios? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.