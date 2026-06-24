God of War Laufey – Schreier nennt Februar oder März 2027 als Release-Fenster

Das Release-Zeitfenster für God of War Laufey wird offenbar konkreter. Der gut vernetzte Bloomberg-Reporter Jason Schreier hat sich in einem aktuellen Video zu einem engeren Zeitraum geäußert und damit neue Spekulationen rund um den nächsten großen PlayStation-Titel befeuert.

Während die Ankündigung des Spiels online nicht überall gut ankam, ist die Aufregung in der Community insgesamt spürbar. Denn diesmal steht nicht Kratos im Mittelpunkt, sondern seine Frau Laufey, was der Reihe eine frische Perspektive geben könnte.

Ein engeres Release-Fenster für Anfang 2027

Wann könnte God of War Laufey erscheinen? Schreier rechnet damit, dass Sony das Spiel bald für Februar 2027 oder März 2027 konkret terminieren könnte. Das wäre eine deutlich präzisere Eingrenzung als bisher, nachdem bereits zuvor 2027 als wahrscheinliches Ziel genannt wurde.

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Aus Publisher-Sicht würde dieses Zeitfenster gut passen: Ein Großteil von 2026 bliebe für Marketing, Präsentationen und mögliche neue Gameplay-Enthüllungen, während der Start zu Beginn von 2027 ein klarer Ankerpunkt im PlayStation-Kalender wäre.

Der Terminkalender nach GTA 6 als wichtiger Faktor

Warum spielen andere Blockbuster beim Termin eine Rolle? In der Diskussion rund um Release-Planungen fällt vor allem GTA 6 als fixer Schwergewichts-Termin ins Gewicht. Rockstar soll demnach aktuell auf November 2026 zusteuern, inklusive offiziell kommunizierter Preis- und Editionsdetails sowie bald startender Vorbestellungen.

Viele Studios versuchen traditionell, große Releases nicht zu nah vor oder nach einem solchen Giganten zu platzieren. Kurz davor sparen viele Gaming-Fans ihr Budget, kurz danach hängen viele erst einmal monatelang am Großprojekt. Ein Start in Februar 2027 gilt daher als eine Art sichere Zone, in der der Markt wieder aufnahmefähig wird.

Passend dazu sind bereits mehrere andere große Spiele für Februar 2027 im Gespräch:

Metro 2039

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Persona 4 Revival

Fable

Gerade weil sich im Februar 2027 bereits einiges stapeln könnte, wirkt März 2027 zusätzlich attraktiv. Gleichzeitig bleibt auch ein späterer Start denkbar, denn selbst April 2027 würde grob in das genannte Zeitfenster passen und hätte einen netten Serien-Bezug: God of War aus 2018 erschien ebenfalls im April 2018.

Laufey im Mittelpunkt und langfristige Franchise-Planung

Worum geht es in God of War Laufey und warum ist das Spiel umstritten? Ein Teil der Kritik an der Enthüllung drehte sich darum, dass Santa Monica Studio den Fokus von Kratos weg auf Laufey verschiebt. Für viele klingt das aber eher nach einer Chance, die Welt und den Mythos aus einem neuen Blickwinkel zu erzählen, statt die bekannte Perspektive endlos zu wiederholen.

Interessant ist auch, dass Santa Monica Studio das Projekt offenbar seit 2018 plant. Das spricht dafür, dass es sich nicht um ein spontanes Spin-off handelt, sondern um einen bewusst gesetzten Baustein für die Zukunft der Marke.

Was meint ihr: Wäre Februar 2027 für euch der perfekte Zeitpunkt für God of War Laufey, oder würdet ihr lieber einen späteren Release sehen, damit das Spiel mehr Raum bekommt? Schreibt es gerne in die Kommentare.