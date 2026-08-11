Nach Kratos-Aus zeigt Ryan Hurst seine gewaltige Transformation für God of War

Ryan Hurst sollte in Amazons „God of War“-Serie die Rolle von Kratos übernehmen. Eine schwere Verletzung zwang den Schauspieler jedoch zum vorzeitigen Ausstieg. Nun zeigt ein neues Bild, wie beeindruckend seine körperliche Verwandlung für den Kriegsgott tatsächlich ausgefallen war.

Für die Rolle des Kratos genügt schauspielerisches Talent allein nicht. Der spartanische Götterschlächter gehört zu den körperlich imposantesten Figuren der Videospielgeschichte. Entsprechend intensiv bereitete sich Ryan Hurst auf die Realverfilmung von „God of War“ vor.

Bereits zuvor hieß es, der 50-Jährige habe für die Rolle rund 18 Kilogramm an Gewicht und Muskelmasse zugelegt. Wie massiv Hurst am Ende tatsächlich geworden war, lässt sich nun auf einer Aufnahme erkennen, die der Schauspieler kurzzeitig in seiner Instagram-Story veröffentlichte.

Ryan Hurst präsentiert sich als durchtrainierter Kratos

Auf dem Selfie ist Hurst mit nacktem Oberkörper, dem charakteristischen Kratos-Bart und der roten Tätowierung der Spielfigur zu sehen. Unterlegt wurde die Aufnahme mit Johnny Cashs Song „The Man Comes Around“. Einen erklärenden Text fügte der Schauspieler nicht hinzu.

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Ryan Hurst shared a new picture of himself as Kratos. 🪓



He’s no longer playing Kratos in Amazon Prime Video’s ‘God of War’ series after being recast following his on-set injury. pic.twitter.com/VMx086QYOO — GameVerse (@TheGameVerse) August 8, 2026

Da Instagram-Storys nach 24 Stunden automatisch verschwinden, ist der ursprüngliche Beitrag inzwischen nicht mehr verfügbar. Andere Accounts sicherten und verbreiteten das Bild jedoch weiter.

Wann genau die Aufnahme entstand, ist nicht bekannt. Sie dürfte allerdings während Hursts Vorbereitung auf die Rolle oder im Verlauf der bereits begonnenen Dreharbeiten aufgenommen worden sein. Das Bild zeigt jedenfalls deutlich, wie umfangreich die körperliche Transformation des Schauspielers ausgefallen war.

In den sozialen Netzwerken reagieren viele Fans positiv auf die Aufnahme. Einige sind der Ansicht, dass Hurst darauf deutlich überzeugender als Kratos wirke als auf dem zuvor veröffentlichten ersten Bild zur Serie.

© Amazon

Schwere Verletzung beendet seine Zeit als Kratos

Seine beeindruckende Vorbereitung wird sich auf dem Bildschirm voraussichtlich trotzdem nicht auszahlen. Hurst riss sich Ende Juni während eines Stunts am Set den Bizeps und musste operiert werden.

Die schwere Verletzung zog eine mehrmonatige Rehabilitation nach sich. Nach ursprünglichen Berichten hätte Hurst frühestens Anfang 2027 wieder vollständig an den Dreharbeiten teilnehmen können. Das ließ sich offenbar nicht mit dem Produktionsplan von Amazon MGM Studios und Sony Pictures Television vereinbaren.

Die Verantwortlichen entschieden sich deshalb dazu, die Hauptrolle neu zu besetzen. Besonders bitter: Die Produktion war bereits weit fortgeschritten. Medienberichten zufolge waren vier Episoden zumindest teilweise mit Hurst gedreht worden. Entsprechende Szenen müssten mit seinem Nachfolger erneut aufgenommen werden.

Amazon hat bislang keinen neuen Kratos-Darsteller offiziell vorgestellt. Die Arbeiten an der Serie sollen nach der derzeitigen Planung im Herbst 2026 fortgesetzt werden.

Wird Dave Bautista der neue Kratos?

Als möglicher Nachfolger wird derzeit Dave Bautista gehandelt. Der frühere Wrestler und „Guardians of the Galaxy“-Star soll sich bereits in Verhandlungen über die Rolle befinden. Eine abgeschlossene Vereinbarung oder offizielle Bestätigung von Amazon gibt es bislang jedoch nicht.

Bautista bringt durch seine Wrestling-Vergangenheit und zahlreiche körperlich anspruchsvolle Filmrollen grundsätzlich gute Voraussetzungen mit. In den vergangenen Jahren hat der Schauspieler allerdings deutlich an Gewicht verloren. Für Kratos müsste er daher vermutlich wieder zusätzliche Muskelmasse aufbauen.

Ryan Hurst wäre mit der Marke bereits bestens vertraut gewesen. In „God of War Ragnarök“ verkörperte er Thor per Stimme und Performance-Capture. Bevor seine Verletzung bekannt wurde, sollte er als Kratos somit von einer wichtigen Figur der Spielereihe in deren Hauptrolle wechseln.

God-of-War-Serie erzählt die nordische Geschichte

Die Prime-Video-Produktion orientiert sich an der nordischen Handlung des 2018 erschienenen „God of War“. Kratos und sein Sohn Atreus begeben sich darin auf eine gefährliche Reise, um die Asche von Faye auf dem höchsten Gipfel aller Reiche zu verstreuen.

Als Showrunner fungiert Ronald D. Moore, der unter anderem durch „Battlestar Galactica“ und „Outlander“ bekannt ist. Amazon hat bereits zwei Staffeln in Auftrag gegeben. Einen Veröffentlichungstermin besitzt die Serie bislang nicht.

Hättet ihr Ryan Hurst nach diesem Bild gerne weiterhin als Kratos gesehen oder wäre Dave Bautista für euch die bessere Besetzung?