Brand New Day löst einen gewaltigen Verkaufsschub bei Spider-Man 2 aus

Der enorme Erfolg von „Spider-Man: Brand New Day“ macht sich offenbar auch in der Spielebranche bemerkbar. Seit dem Kinostart sollen die Verkäufe von „Marvel’s Spider-Man 2“ deutlich gestiegen sein. Selbst der PlayStation Plus-Katalog profitiert von dem neuen Interesse.

„Marvel’s Spider-Man 2“ erschien bereits im Oktober 2023 für die PS5 und ist seit Januar 2025 auch für den PC erhältlich. Fast drei Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung erlebt das Action-Adventure nun jedoch seinen größten Verkaufsschub seit langer Zeit.

Verantwortlich dafür ist offenbar „Spider-Man: Brand New Day“. Der neue Kinofilm mit Tom Holland hat weltweit bereits mehr als 1,6 Milliarden US-Dollar eingespielt und sorgt dafür, dass viele Fans erneut Lust auf ein Abenteuer mit dem Netzschwinger bekommen.

Spider-Man 2 verkauft weitere 316.000 Exemplare

Laut Schätzungen des Analyseunternehmens Alinea Analytics wurden seit dem Kinostart weitere 316.000 Exemplare von „Marvel’s Spider-Man 2“ verkauft. Die zusätzlichen Verkäufe sollen einen Umsatz von rund elf Millionen US-Dollar generiert haben.

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Etwa 20 Prozent der in diesem Zeitraum verkauften Spiele entfielen demnach auf physische Exemplare. Der Rest wurde digital über den PlayStation Store und Steam abgesetzt.

Zusätzlich sollen rund 274.000 Spieler über den Spielekatalog von PlayStation Plus Extra und Premium in das Abenteuer eingestiegen sein. Diese Nutzer sind nicht in den genannten Verkaufszahlen enthalten.

Da es sich um Schätzungen eines Analyseunternehmens handelt, wurden die Zahlen bislang weder von Sony noch von Entwickler Insomniac Games offiziell bestätigt.

Verkaufszahlen steigen trotz niedrigerer Rabatte

Interessant ist vor allem der Vergleich mit früheren Rabattaktionen. Auf der PS5 sollen derzeit täglich rund 15.000 Exemplare zum Preis von umgerechnet etwa 29 US-Dollar verkauft werden.

Während einer Sonderaktion im Februar waren es trotz eines attraktiven Angebots lediglich rund 6.300 Einheiten pro Tag. Auch auf Steam legten die Verkäufe zu, obwohl die PC-Version dort für rund 40 US-Dollar angeboten wurde.

Nach Einschätzung von Alinea Analytics haben die Preisnachlässe zwar ebenfalls geholfen. Den entscheidenden Anteil an dem plötzlichen Anstieg soll jedoch die Begeisterung rund um den neuen Kinofilm haben.

Spider-Man 2 erreicht nächsten Verkaufsmeilenstein

Insgesamt soll „Marvel’s Spider-Man 2“ inzwischen bei rund 18,2 Millionen verkauften Exemplaren liegen. Etwa 92 Prozent davon entfallen auf die PS5-Version. Der mit dem Spiel erzielte Umsatz wird auf mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Offiziell hatte Sony im April 2024 zuletzt mehr als elf Millionen verkaufte Einheiten bestätigt. Die neuen Werte basieren deshalb ebenfalls auf Hochrechnungen und sollten nicht mit offiziellen Unternehmenszahlen gleichgesetzt werden.

Für Insomniac Games und Sony kommt der neue Verkaufsschub zur passenden Zeit. Anlässlich des Kinostarts veröffentlichte das Studio ein weiteres Update für „Marvel’s Spider-Man 2“. Dieses brachte unter anderem den aus dem Film bekannten Fresh-Start-Anzug sowie Verbesserungen für PSSR auf der PS5 Pro mit sich.

Auch der Film ließ sich offenbar vom Spiel inspirieren. Hauptdarsteller Tom Holland und Regisseur Destin Daniel Cretton erklärten, dass einige der spektakulären Finisher aus Insomniacs Spider-Man-Abenteuern als Vorlage für Actionszenen dienten.

Lassen sich Filme und Spiele gezielt aufeinander abstimmen?

Der enorme Verkaufsschub zeigt, wie stark eine erfolgreiche Verfilmung das Interesse an einem bereits mehrere Jahre alten Spiel neu entfachen kann. Eine solche Wirkung gezielt einzuplanen, dürfte allerdings schwierig sein.

Die Entwicklungszeiten großer Spiele und Filme lassen sich kaum zuverlässig miteinander abstimmen. Verschiebungen auf einer Seite könnten eine gemeinsame Veröffentlichung schnell zunichtemachen. Bei Unternehmen, die sowohl Filme als auch Spiele zu derselben Marke produzieren, könnte eine engere Abstimmung dennoch erhebliches Potenzial bieten.

Mit Blick auf kommende Videospielverfilmungen wie „The Legend of Zelda“ dürfte deshalb besonders interessant werden, ob ältere Spiele ebenfalls von einem erfolgreichen Kinostart profitieren.

Habt ihr durch „Spider-Man: Brand New Day“ ebenfalls wieder Lust auf „Marvel’s Spider-Man 2“ bekommen oder wartet ihr bereits auf das nächste Spiel von Insomniac Games?