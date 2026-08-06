Fan-Mod bringt BioShock Remastered und BioShock 2 komplett in VR

Rapture wirkt plötzlich bedrohlicher denn je: Eine neue Fan-Mod verwandelt BioShock Remastered auf dem PC in ein vollständiges VR-Erlebnis. Statt die legendäre Unterwasserstadt nur auf dem Monitor zu erkunden, können Fans nun direkt in ihre düsteren Korridore eintauchen und Plasmide sowie Waffen mit Bewegungssteuerung einsetzen.

Entwickelt wird das Projekt von Mohamad Balouza. Die Mod unterstützt inzwischen nicht nur BioShock Remastered, sondern seit Version 0.7.0 vom 4. August 2026 auch BioShock 2 Remastered. Damit lassen sich gleich zwei große Abenteuer aus Rapture in virtueller Realität erleben.

Es handelt sich allerdings nicht um eine offizielle Veröffentlichung von 2K. Die VR-Mod befindet sich weiterhin in Entwicklung und richtet sich an PC-Nutzer, die bereits über ein kompatibles Headset und eines der unterstützten Spiele verfügen.

Rapture erhält eine völlig neue Wirkung

Wie verändert die VR-Mod das Spielerlebnis? Die größte Neuerung ist die vollständige Bewegungssteuerung. Beide Hände werden separat erfasst, wodurch Waffen und Plasmide mit den jeweiligen Controllern ausgerichtet werden können. Projektile werden dabei aus der Position der virtuellen Hand abgefeuert.

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Auch der Schraubenschlüssel lässt sich durch eine echte Schlagbewegung einsetzen. Die Trefferberechnung folgt momentan jedoch weiterhin der Blickrichtung. Wer einen Splicer erwischen möchte, muss das Ziel daher ansehen, selbst wenn der Arm seitlich geschwungen wird.

Für Anzeigen wie Gesundheit, EVE, Munition, Untertitel und das ausgewählte Plasmid verwendet die Mod ein schwebendes HUD. Filmsequenzen werden stereoskopisch dargestellt und erlauben je nach Einstellung weiterhin freie Kopfbewegungen. Komfortoptionen für stufenloses oder schrittweises Drehen, die Skalierung der Spielwelt und die Entfernung des HUDs sind ebenfalls vorhanden.

Installation und technische Voraussetzungen

Was wird für BioShock in VR benötigt? Die Mod ist für die PC-Versionen von BioShock Remastered und BioShock 2 Remastered vorgesehen. Nach dem Download müssen zwei DLL-Dateien in den jeweiligen Spielordner kopiert werden. Anschließend erkennt das Programm automatisch, welcher der beiden Titel gestartet wurde.

Als Schnittstelle kommt OpenXR zum Einsatz. Laut Entwickler funktionieren unter anderem SteamVR, Steam Link sowie eine Meta Quest 3 in Verbindung mit Virtual Desktop und VDXR. Ein integriertes Menü lässt sich über die F10-Taste öffnen und bietet zahlreiche Einstellungen für Steuerung, Kamera, Zielhilfe und Waffenpositionen.

Trotz des beeindruckenden Umfangs bleibt die Veröffentlichung ein Fan-Projekt mit möglichen technischen Problemen. Die Entwicklung schreitet jedoch schnell voran: Zwischen der ersten spielbaren Version und der Unterstützung von BioShock 2 Remastered lagen nur wenige Aktualisierungen.

Ein starkes Lebenszeichen für BioShock

Warum kommt die VR-Veröffentlichung zur richtigen Zeit? Seit BioShock Infinite aus dem Jahr 2013 wartet die Community auf einen neuen Hauptteil. Cloud Chamber arbeitet offiziell an der nächsten Ausgabe der Reihe, konkrete Spielszenen oder ein Veröffentlichungstermin stehen weiterhin aus.

Parallel dazu entwickelt BioShock-Schöpfer Ken Levine mit Ghost Story Games den narrativen Ego-Shooter Judas für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Außerdem befindet sich bei Netflix eine BioShock-Verfilmung unter der Regie von Francis Lawrence in Arbeit.

Bis zu diesen kommenden Projekten bietet die VR-Mod einen überzeugenden Grund, erneut nach Rapture abzutauchen. Besonders Begegnungen mit Big Daddys und Little Sisters dürften durch die unmittelbare Perspektive eine Intensität erreichen, die selbst langjährige Fans überraschen kann.

Würdet ihr BioShock und BioShock 2 gerne komplett in VR spielen, oder ist euch Rapture bereits auf dem Monitor unheimlich genug? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.