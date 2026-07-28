Assassins Creed Hexe – Leak sieht Release frühestens in der zweiten Hälfte 2027

Kurz vor der Gamescom 2026 kocht die Gerüchteküche rund um Assassin’s Creed Hexe wieder hoch. Nachdem Ubisoft zuletzt schon bei Assassin’s Creed Black Flag Resynced mit zwei Teasern in Richtung Hexe gestichelt haben soll, sorgt nun ein neuer Leak zum möglichen Release-Zeitfenster für Gesprächsstoff. Und das Timing ist auffällig: Köln und die Gamescom stehen direkt vor der Tür.

Viele Fans hoffen deshalb auf einen ersten offiziellen Auftritt von Assassin’s Creed Hexe auf der Messe. Das würde auch thematisch passen, denn das Spiel soll Gerüchten zufolge in Deutschland zur Zeit der Hexenverfolgung spielen. Frühere Leaks nannten unter anderem Würzburg als Schauplatz, während in den Teasern wohl auch der Bezug zur St.-Lorenz-Kirche in Nürnberg angedeutet wird.

Der aktuelle Leak zum Release-Zeitfenster

Wann könnte Assassin’s Creed Hexe erscheinen? Der Branchen-Insider Nate the Hate hat sich in einer Antwort auf die Frage nach dem Release-Zeitpunkt positioniert und meint, Ubisoft müsse mit einer Enthüllung nicht hetzen, da Assassin’s Creed Hexe frühestens in der zweiten Hälfte 2027 erscheinen werde. Damit würde ein Launch im Sommer 2027 eher unwahrscheinlich wirken, zumindest nach dieser Einschätzung.

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Spannend ist: Diese Aussage steht im Kontrast zu einer anderen Leak-Stimme aus der Ubisoft-Ecke. Der Leaker Rogue hatte zuvor einen Release um Juni 2027 in den Raum gestellt. Zwischen einem Termin um Juni 2027 und einem Start in der zweiten Jahreshälfte kann zwar je nach interner Planung ein schmaler Korridor liegen, klar ist aber: Eine offizielle Bestätigung gibt es weiterhin nicht.

Gamescom 2026 als Bühne für die erste Enthüllung

Welche Chancen hat ein Reveal auf der Gamescom 2026? Gerade weil Assassin’s Creed Hexe mutmaßlich in Deutschland spielt, wäre die Gamescom in Köln eine naheliegende Marketing-Bühne. Die Messe bringt internationale Aufmerksamkeit, gleichzeitig trifft das Setting potenziell einen Nerv bei der hiesigen Community. Dazu kommt die zusätzliche Aufmerksamkeit, die durch die Hexe-Teaser im Umfeld von Black Flag Resynced entstanden ist.

Ein möglicher Auftritt auf der Gamescom wäre aber keineswegs gesetzt. Wenn Ubisoft tatsächlich noch auf ein Release-Fenster in der zweiten Hälfte 2027 zielt, könnte ein großer Reveal genauso gut erst 2027 stattfinden. Andererseits wäre ein kurzer Teaser oder ein erster Trailer genau das Signal, das die Diskussionen rund um Setting, Story und Tonalität endgültig anheizen würde.

Pro Gamescom-Auftritt: starke thematische Passung durch Witch-Hunt-Deutschland-Setting und maximale Aufmerksamkeit in Köln

Contra Gamescom-Auftritt: bei einem späten 2027-Release könnte Ubisoft die Marketing-Phase später starten

Wildcard: ein kurzer Teaser ist denkbar, auch ohne vollständige Gameplay-Präsentation

Was bisher über Assassin’s Creed Hexe im Raum steht

Wofür steht Assassin’s Creed Hexe innerhalb der Reihe? Trotz der vielen Gerüchte ist der grobe Tenor seit Monaten ähnlich: Hexe soll ein deutlich düsterer, stärker fokussierter Ableger werden. Außerdem ist von einem Singleplayer-Schwerpunkt und einer kleineren, dichteren Spielwelt die Rede, was nach den riesigen Open-World-Abenteuern der letzten Jahre eine bewusste Kurskorrektur wäre.

Als nächster großer Mainline-Eintrag der Reihe hat Hexe damit ein klares Profil, auch wenn Ubisoft offiziell noch vieles offenlässt. Gerade das Zusammenspiel aus deutschem Setting, Hexenverfolgungs-Vibes und einer möglicherweise kompakteren Struktur könnte dem Franchise frischen Wind geben, wenn die Umsetzung sitzt.

Glaubt ihr an einen Assassin’s Creed Hexe Trailer auf der Gamescom 2026, oder rechnet ihr eher mit einer Enthüllung erst 2027? Schreibt eure Einschätzung gern in die Kommentare.