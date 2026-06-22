Assassins Creed Hexe – Leak nennt Juni 2027 als neues Release-Fenster

Bei Ubisoft scheint der Veröffentlichungsplan für die nächsten Jahre gerade ordentlich in Bewegung zu sein. Ein neues Gerücht deutet darauf hin, dass Assassin’s Creed Hexe schneller vorankommt als bislang angenommen und nun nicht mehr erst gegen Ende 2027 erscheinen soll, sondern bereits im Juni 2027.

Die Info stammt aus einem aktuellen Leak, der zudem nahelegt, dass Ubisoft seine Release-Abstände effizienter takten will. Für Fans heißt das vor allem: Das nächste große Hauptspiel der Reihe könnte früher spielbar sein als gedacht.

Neues Release-Zeitfenster für Assassin’s Creed Hexe

Wann soll Assassin’s Creed Hexe erscheinen? Laut dem Leaker Rogue Tx ist Assassin’s Creed Hexe jetzt auf Juni 2027 terminiert. Zuvor war in Gerüchten eher von einem Release im Holiday-Zeitraum 2027 die Rede, also grob rund um Herbst und Winter.

Wenn sich das bewahrheitet, wäre das eine spürbare Verschiebung innerhalb desselben Jahres, aber mit klarer Wirkung: Ein Juni-Release würde Hexe direkt in die klassische Sommerphase setzen, in der große AAA-Titel oft mehr Raum bekommen, bevor der Herbst-Blockbuster-Stau beginnt.

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Offiziell bestätigt ist dieses Datum weiterhin nicht, aber das neue Zeitfenster passt zu der Idee, dass Ubisoft seinen Output straffer planen will, um die kommenden Jahre mit größeren Releases engmaschiger zu besetzen.

Beschleunigte Entwicklung und Ubisofts schwierige Gesamtlage

Warum könnte Ubisoft die Entwicklung beschleunigen? Im Raum steht, dass Ubisoft angesichts interner Turbulenzen mehr Druck auf seine kommende Spiele-Pipeline legt. In dem Bericht wird die aktuelle Lage des Publishers mit fallenden Aktien, Entlassungen und Studio-Schließungen verknüpft, wodurch die nächsten großen Releases strategisch noch wichtiger werden.

Neben Assassin’s Creed Hexe werden im gleichen Kontext auch weitere Projekte genannt, die für Ubisoft in den nächsten Jahren relevant sein dürften. Dazu zählt etwa ein Black Flag Resynced sowie das Gerücht, dass Far Cry 7 ebenfalls für 2027 vorbereitet wird.

Gleichzeitig heißt es aus der Leak-Richtung auch, dass es trotz beschleunigter Taktung intern nicht komplett rundlaufen soll. Unterm Strich klingt das nach einem Spagat: schneller liefern, aber dabei die Qualität treffen, um das Vertrauen der Community wieder stärker zu binden.

Düstere Töne und Hexerei als neuer Ansatz für Assassin’s Creed

Was macht Assassin’s Creed Hexe so besonders? Hexe gilt als einer der ungewöhnlichsten Ausblicke auf die Serie seit langer Zeit, weil das Spiel offenbar bewusst mit einem deutlich düstereren Ton arbeitet und Hexerei als thematischen Schwerpunkt setzt. Genau diese Kombination wurde im Bericht als Grund genannt, warum der Titel so interessant wirkt, denn ein derart dunkler Einschlag ist für die Kernreihe bislang eher untypisch.

Für viele Fans könnte das die Chance sein, dass Assassin’s Creed nach den großen Open-World-Ausläufern wieder stärker über Atmosphäre, Spannung und ein eigenständiges Profil kommt. Ob das am Ende eher in Richtung Mystery, Horror-Vibes oder historisch geerdete Folklore geht, bleibt allerdings noch offen, solange Ubisoft selbst keine Details nachlegt.

Thema Aktueller Stand laut Gerücht Release-Zeitfenster Juni 2027 Vorheriges Gerücht Holiday 2027 Ausrichtung Düsterer Ton, Hexerei als Kernthema Weitere Ubisoft-Gerüchte Far Cry 7 für 2027 im Gespräch, Black Flag Resynced im Lineup

Wie fändet ihr es, wenn Assassin’s Creed Hexe tatsächlich schon im Juni 2027 erscheint und die Reihe mit Hexerei konsequent düsterer wird? Schreibt eure Meinung dazu gern in die Kommentare.