Update vom 24. Juni, 23:10 Uhr: Die Vorbestellung von GTA 6 startet offiziell am 25. Juni 2026 um Mitternacht lokaler Zeit. In Deutschland bedeutet das: In der Nacht vom 24. auf den 25. Juni geht es um 0:00 Uhr los.

Auch Amazon dürfte zu den wichtigsten Händlern für die GTA-6-Vorbestellung gehören. Eine Produktseite kann allerdings zeitversetzt live gehen. Wir prüfen den aktuellen Stand laufend und ergänzen den direkten Link, sobald GTA 6 bei Amazon vorbestellbar ist.

GTA 6 bei Amazon vorbestellen: Aktueller Stand

Thema Stand Händler Amazon Preorder-Start 25. Juni 2026 Uhrzeit 0:00 Uhr deutscher Zeit Produktseite wird geprüft Plattformen PS5, Xbox Series X|S Editionen Standard Edition, Ultimate Edition erwartet Vorbestellerbonus Vintage Vice City Pack Release 19. November 2026 Euro-Preise noch nicht offiziell bestätigt US-Preis Standard Edition 79,99 US-Dollar US-Preis Ultimate Edition 99,99 US-Dollar PC-Version noch nicht angekündigt

Sobald die Amazon-Produktseite live ist, ergänzen wir hier den direkten Link zur Vorbestellung.

Wann startet die GTA-6-Vorbestellung bei Amazon?

Die GTA-6-Vorbestellung startet offiziell am 25. Juni 2026 um Mitternacht lokaler Zeit. Für Deutschland ist damit 0:00 Uhr in der Nacht vom 24. auf den 25. Juni gemeint.

Wichtig: Auch wenn Rockstar den Startzeitpunkt offiziell bestätigt hat, muss nicht jeder Händler exakt zur selben Sekunde live gehen. Es kann also sein, dass Amazon die Produktseiten erst einige Minuten später freischaltet oder zunächst nur einzelne Editionen sichtbar sind.

Welche Editionen von GTA 6 könnte Amazon anbieten?

Offiziell bestätigt sind derzeit zwei Editionen:

Die Standard Edition enthält das Hauptspiel für PS5 oder Xbox Series X|S. Die Ultimate Edition enthält zusätzliche Inhalte wie Fahrzeuge, Waffen, Kleidung, Tuningwerkstätten, Tattoos, Frisuren und weitere Boni, die sich durch Jasons und Lucias Story ziehen.

Welche Editionen Amazon direkt zum Start anbietet, hängt von der Freischaltung der Produktseiten ab. Möglich ist, dass zunächst nur einzelne Plattformen oder Editionen verfügbar sind.

Was kostet GTA 6 bei Amazon?

Offizielle Euro-Preise für Deutschland wurden bislang noch nicht genannt. Take-Two nennt bisher nur die US-Preise:

Die deutschen Amazon-Preise können davon abweichen. Sobald Amazon die Preise für Deutschland anzeigt, aktualisieren wir diesen Artikel.

Gibt es bei Amazon den Vorbestellerbonus?

Ja, grundsätzlich gilt: Wer GTA 6 vorbestellt oder vor dem 20. November 2026 kauft, erhält das Vintage Vice City Pack. Der Bonus gilt laut den offiziellen Angaben sowohl für die Standard Edition als auch für die Ultimate Edition.

Das Vintage Vice City Pack enthält unter anderem:

den zweifarbigen Vapid Stanier (1955)

die Shore-Court-Garage am Ocean Beach

am Ocean Beach Outfits und Frisuren für Jason und Lucia

eine exklusive Waffenfolierung im klassischen Vice-City-Stil

Bei physischen Versionen kann es wichtig sein, ob Amazon den Bonus direkt auf der Produktseite ausweist oder ob ein Code beiliegt. Sobald Amazon konkrete Angaben macht, ergänzen wir sie hier.

Bekommt man bei Amazon auch den GTA+ Bonus?

Der kostenlose Monat GTA+ gilt für digitale Vorbestellungen im PlayStation Store und Microsoft Store. Für eine physische Amazon-Version ist dieser digitale Store-Bonus bisher nicht bestätigt.

Wer gezielt den kostenlosen GTA+-Monat möchte, sollte deshalb die digitalen Versionen im PlayStation Store oder Xbox Store im Blick behalten.

Gibt es bei Amazon eine Disc-Version von GTA 6?

Nach aktuellem Stand enthält die physische Version von GTA 6 einen Download-Code in der Box. Ein klassischer Datenträger soll nicht enthalten sein.

Das bedeutet: Auch wer GTA 6 bei Amazon als physische Version kauft, erhält voraussichtlich keine Disc, sondern eine Box mit Download-Code. Sobald Amazon die Produktbeschreibung veröffentlicht, prüfen wir die genaue Formulierung.

Für welche Plattformen erscheint GTA 6?

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für:

PlayStation 5

Xbox Series X|S

Eine PC-Version wurde bisher nicht für den Launch angekündigt.

Was tun, wenn GTA 6 bei Amazon noch nicht live ist?

Falls die Produktseite bei Amazon noch nicht sichtbar ist, kann das mehrere Gründe haben:

Amazon schaltet die Seite zeitversetzt frei

zuerst erscheint nur eine Plattform

einzelne Editionen werden später ergänzt

die Suche bei Amazon zeigt die Produktseite noch nicht sofort an

die Seite ist kurzzeitig überlastet oder nicht korrekt auffindbar

Wir empfehlen, den Artikel regelmäßig zu aktualisieren. Sobald GTA 6 bei Amazon vorbestellbar ist, ergänzen wir den direkten Link.

Lohnt sich die Vorbestellung bei Amazon?

Amazon dürfte vor allem für Käufer interessant sein, die eine physische Box-Version von GTA 6 möchten oder ihre Bestellung bequem über ihr bestehendes Amazon-Konto abwickeln wollen.

Wer dagegen den kostenlosen GTA+-Monat mitnehmen möchte, sollte beachten, dass dieser Bonus bisher nur für digitale Vorbestellungen im PlayStation Store und Microsoft Store bestätigt ist.

FAQ: GTA 6 bei Amazon vorbestellen

Ab wann kann man GTA 6 bei Amazon vorbestellen?

Die Vorbestellung startet offiziell am 25. Juni 2026 um 0:00 Uhr deutscher Zeit. Amazon kann die Produktseiten allerdings zeitversetzt freischalten.

Gibt es GTA 6 bei Amazon für PS5?

GTA 6 erscheint offiziell für PS5. Ob die PS5-Version bei Amazon direkt zum Start der Vorbestellung live ist, prüfen wir laufend.

Gibt es GTA 6 bei Amazon für Xbox Series X|S?

Ja, GTA 6 erscheint offiziell für Xbox Series X|S. Sobald Amazon die Produktseite freischaltet, ergänzen wir den Link.

Welche GTA-6-Editionen gibt es bei Amazon?

Offiziell bestätigt sind die Standard Edition und die Ultimate Edition. Welche davon Amazon direkt anbietet, hängt von der Produktfreischaltung ab.

Was kostet GTA 6 bei Amazon?

Offizielle Euro-Preise sind noch nicht bekannt. In den USA kostet die Standard Edition 79,99 US-Dollar, die Ultimate Edition 99,99 US-Dollar.

Ist der Vorbestellerbonus bei Amazon dabei?

Das Vintage Vice City Pack gilt für Vorbestellungen und Käufe vor dem 20. November 2026. Die genaue Darstellung auf der Amazon-Produktseite prüfen wir, sobald sie live ist.

Gibt es bei Amazon den kostenlosen Monat GTA+?

Der kostenlose GTA+-Monat ist bisher für digitale Vorbestellungen im PlayStation Store und Microsoft Store bestätigt. Für Amazon ist dieser Bonus aktuell nicht bestätigt.

Hat die physische Amazon-Version eine Disc?

Nach aktuellem Stand enthält die physische Version einen Download-Code in der Box und keinen klassischen Datenträger.