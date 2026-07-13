Ubisoft-Connect-Ausfall macht AC Black Flag Resynced offline unspielbar am PC

Assassin’s Creed Black Flag Resynced sollte für viele endlich die moderne Rückkehr eines Fanlieblings sein, inklusive Offline-Modus. Doch ausgerechnet am ersten Wochenende nach dem Release am 9. Juli 2026 zeigte sich auf dem PC ein Problem, das die alte Debatte um Online-Zwang bei Solo-Spielen wieder hochkochen lässt: Ein Ausfall von Ubisoft Connect legte den Zugriff auf das Spiel zeitweise komplett lahm.

Brisant ist das vor allem deshalb, weil Resynced auf dem Papier als Einzelspieler-Erlebnis daherkommt und eine Offline-Option bietet. In der Praxis war davon während der Störung offenbar wenig zu spüren, zumindest für PC-Nutzer, die in dieser Zeit weder starten noch weiterspielen konnten.

Der Ausfall von Ubisoft Connect und seine Folgen

Was ist beim Offline-Modus auf dem PC passiert? Während einer etwa einstündigen Server-Störung von Ubisoft Connect konnten viele auf dem PC nicht mehr auf Assassin’s Creed Black Flag Resynced zugreifen. Statt dass der Offline-Modus den Betrieb abfedert, wurde der Titel in der Ausfallphase für Betroffene schlicht unspielbar, selbst wenn es eigentlich nur um eine einmalige Authentifizierung gehen sollte.

Damit trifft Ubisoft einen wunden Punkt: Selbst bei klaren Singleplayer-Titeln akzeptieren viele zwar noch einen kurzen Online-Check zum Start, erwarten aber, dass danach auch wirklich ohne Verbindung gespielt werden kann. Wenn dann ein Plattformdienst ausfällt und das komplette Spiel blockiert, fühlt sich das für viele wie ein versteckter Online-Zwang an.

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Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. In den sozialen Netzwerken häuften sich wütende Beiträge, zudem kam es zu einem Review-Bombing auf Steam, das sich später wieder normalisierte. Eine offizielle Einordnung, ob es sich um einen technischen Ausrutscher oder um ein beabsichtigtes Verhalten handelt, steht bislang aus.

Warum Resynced trotz Stärken erneut in der Kritik steht

Warum sorgt die Neuauflage gerade jetzt für Diskussionen? Assassin’s Creed Black Flag Resynced ist nicht einfach nur ein Port, sondern wurde innerhalb der Anvil Engine neu aufgebaut und bringt eine deutliche visuelle Überarbeitung mit. Dazu kommen überarbeitete Systeme für Parkour, Kampf und Schleich-Gameplay sowie neue Inhalte, die das Gesamtpaket abrunden sollen.

Gleichzeitig ist die PC-Version vollständig in Ubisoft Connect eingebunden, was für viele nicht nur Komfortfunktionen bedeutet, sondern auch eine zusätzliche DRM-Schicht. Genau diese Abhängigkeit wirkt nun wie der Auslöser dafür, dass ein eigentlich vorhandener Offline-Modus in der Praxis nicht zuverlässig greift, sobald die Server nicht erreichbar sind.

Resynced hatte zudem bereits zum Start Gegenwind, weil Mikrotransaktionen im Umfang von umgerechnet rund 85 Euro angeboten wurden, etwa für kosmetische Inhalte rund um Figuren und das Schiff Jackdaw. Ubisoft stellte klar, dass es sich dabei um optionale Extras handelt, dennoch blieb die Stimmung in Teilen der Community angespannt.

Kleine Entschädigung, großes Grundsatzthema

Welche kostenlosen Inhalte gibt es aktuell? Wer keine zusätzlichen Käufe tätigen möchte, bekommt trotzdem ein paar Goodies: Ubisoft verteilt als Dankeschön Crimson-Storm-Segel für die Jackdaw, 1500 Animus-Schlüssel für den Exchange-Shop im Spiel sowie einen Affen als Begleiter für die Crew.

So nett diese Geschenke auch sind, sie lösen das eigentliche Problem nicht. Wenn ein Offline-Modus beworben oder zumindest klar angeboten wird, erwarten viele, dass er bei Serverproblemen auch wirklich funktioniert. Gerade bei einem Singleplayer-Titel ist die Toleranz für komplette Zugangssperren inzwischen extrem gering.

Was meinst du: Ist ein einmaliger Online-Check für dich noch okay, oder sollte ein Spiel wie Assassin’s Creed Black Flag Resynced auf dem PC ohne Wenn und Aber offline spielbar sein? Schreib es gern in die Kommentare.