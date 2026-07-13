Where Dolls Hang für Steam 2026 – Horror-Game mit abspielbaren Filmen auf VHS

Ein neues Indie-Horrorspiel für Steam will 2026 nicht nur mit düsterer Atmosphäre und Survival-Mechaniken erschrecken, sondern auch mit einer Idee, die man so in Games nur selten sieht: In Where Dolls Hang sollen im Spielverlauf echte, komplette Horrorfilme abspielbar sein. Statt eines kurzen Clips oder eines fiktiven In-Game-Films geht es hier um vollwertige Streifen, die du auf einer gefundenen VHS-Kassette einlegen und direkt im Spiel anschauen kannst.

Hinter dem Projekt steht Steelkrill Studio. Inhaltlich setzt Where Dolls Hang auf psychologischen Horror mit Mystery-Touch, kombiniert mit Erkundung, Ressourcenmanagement und einem Setting, das schon auf dem Papier nach Gänsehaut klingt: eine Insel, in deren Wäldern unheimliche Puppen von Bäumen hängen, während gleichzeitig mysteriöse Leichen an die Küste gespült werden.

Ein Insel-Horror mit Ermittlerrolle und Survival-Systemen

Worum geht es in Where Dolls Hang? Im Mittelpunkt steht ein paranormaler Ermittler, der der Spur der seltsamen Vorfälle auf der Insel folgt. Der Mix aus Ermittlungsarbeit und Horror soll dich dabei nicht nur mit Jumpscares abholen, sondern vor allem mit dem Gefühl, dass auf dieser Insel etwas grundsätzlich nicht stimmt.

Beim Erkunden geht es durch dichte Wälder und sumpfige Gebiete, in denen du Hinweise finden, Wege freilegen und dich in einer Umgebung orientieren musst, die bewusst unbequem gestaltet ist. Dazu kommt ein grid-basiertes Inventar, wie man es aus klassischen Survival-Horror-Spielen kennt: Platz ist knapp, Entscheidungen zählen und du überlegst dir zweimal, ob du noch ein Item mitschleppst oder lieber Raum für etwas Wichtigeres lässt.

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Laut den bislang bekannten Infos setzt Where Dolls Hang außerdem auf Crafting und weitere Survival-Elemente. Als grobe Vergleichspunkte werden Einflüsse genannt, die Fans von Resident Evil oder The Forest sofort einordnen können, ohne dass das Spiel sich darauf reduzieren will.

VHS-Kassetten mit echten Filmen als ungewöhnlicher Hingucker

Wie funktionieren die Horrorfilme im Spiel? Auf der Insel sollst du VHS-Tapes finden, die nicht nur als Sammelobjekt dienen, sondern als echte Abspielmedien mit realen Filmen. Das ist nicht bloß ein nettes Gimmick, sondern kann den Horror auf eine besondere Art verstärken, weil du wortwörtlich in die Filmwelt abtauchen kannst, während du dich eigentlich in einem ohnehin bedrohlichen Spiel befindest.

Als bestätigtes Beispiel wird Die Nacht der lebenden Toten genannt, ein absoluter Klassiker, der durch seine Stimmung auch Jahrzehnte später noch funktioniert. Gerade in Verbindung mit einer einsamen Insel, knarzenden Bäumen und dem Gefühl, beobachtet zu werden, wirkt so ein Film-im-Spiel-Ansatz wie ein cleverer Weg, die Grenze zwischen Spiel und Horrorabend zu verwischen.

Spannend ist auch, welche Rolle diese Kassetten im Gesamtdesign spielen: Denkbar ist, dass sie einfach als Bonus zum Anschauen gedacht sind, oder dass sie indirekt Hinweise liefern und die Mystery-Ebene stützen. Fest steht: Das Konzept ist auffällig genug, um Where Dolls Hang aus der Masse an Horror-Releases herausstechen zu lassen.

Release-Zeitfenster und was bisher bekannt ist

Wann erscheint Where Dolls Hang auf Steam? Ein konkretes Veröffentlichungsdatum gibt es bisher nicht. Das Spiel ist für 2026 angekündigt, mehr wurde bislang nicht offiziell eingegrenzt.

Unterm Strich klingt Where Dolls Hang nach einem Projekt, das klassische Horror-Tugenden wie Atmosphäre, Erkundung und knappe Ressourcen mit einer ungewöhnlichen Medien-Idee verbindet. Wer Lust auf einen Inseltrip hat, der garantiert nicht erholsam wird, sollte das Spiel im Blick behalten, gerade wenn euch psychologischer Horror und Retro-VHS-Flair ohnehin abholen.

Was haltet ihr von der Idee, komplette Horror-Klassiker direkt im Spiel zu schauen, und welche Filme würdet ihr euch als VHS-Fund auf der Insel wünschen? Schreibt es in die Kommentare.