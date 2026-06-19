PS6 erst 2029? So entstand das Gerücht aus Embracers Geschäftsbericht

Gerüchte um die PS6 bekommen gerade wieder neuen Schub: In mehreren Berichten ist von einer möglichen Verschiebung bis 2029 die Rede. Der Auslöser soll ausgerechnet ein Nebensatz aus dem aktuellen Geschäftsbericht der Embracer Group sein. Doch wer genauer hinschaut, merkt schnell, dass aus einer Einordnung plötzlich eine vermeintliche Ansage gemacht wurde.

Spannend ist das Thema vor allem deshalb, weil Microsoft zuletzt deutlich offensiver kommuniziert hat. Im März wurde die nächste Xbox-Generation angekündigt, außerdem sollen die ersten Alpha-Entwicklerkits 2027 an Studios und Publisher ausgeliefert werden. Sony dagegen hält sich zur PS6 weiterhin bedeckt, was Spekulationen natürlich zusätzlich befeuert.

Wie das 2029-Gerücht entstanden ist

Was steht wirklich im Geschäftsbericht der Embracer Group? Im Kern nicht das, was viele Schlagzeilen daraus gemacht haben. Embracer spricht nicht davon, dass Sony die PS6 sicher verschiebt oder bereits intern einen späten Launch beschlossen hätte. Stattdessen verweist das Unternehmen auf Analystenstimmen, die genau diese Möglichkeit in den Raum stellen.

Konkret findet sich im Bericht lediglich ein kurzer Hinweis, dass einige Analysten davon ausgehen, Sony könne derzeit erwägen, die Einführung der nächsten PlayStation-Konsole von 2027 auf 2028 oder sogar 2029 zu verschieben. Mehr ist es nicht. Eine eigene Prognose, ein Insider-Hinweis oder eine belastbare Andeutung seitens Embracer lässt sich daraus nicht ableiten.

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Einige Analysten gehen davon aus, dass Sony derzeit erwägt, die Einführung seiner nächsten PlayStation-Konsole von 2027 auf 2028 oder sogar 2029 zu verschieben.

Die Rolle der Analysten und der teuren Speicherkomponenten

Warum wird ausgerechnet Speicher als Knackpunkt genannt? In der Analysten-Debatte geht es vor allem um die weiterhin hohen Kosten bei Speicherkomponenten. Unter anderem wird in diesem Zusammenhang David Gibson, Senior Research Analyst bei MST Financial, genannt, der Anfang 2026 über die Herausforderungen für Konsolenhersteller sprach.

Der Gedanke dahinter: Wenn Speicherpreise hoch bleiben, könnten Konsolen in der Produktion teurer werden, was am Ende den Gerätepreis für Endkunden nach oben drückt. Als mögliche Reaktion wird eine verlängerte PS5-Ära diskutiert, wodurch ein Generationswechsel später stattfinden könnte. Gibson gehörte auch zu den ersten Stimmen, die öffentlich ein PS6-Fenster im Jahr 2029 ins Spiel brachten.

Unterm Strich bleibt aber wichtig: Das sind Einschätzungen aus der Branche, keine Bestätigung von Sony.

Marktlage, Wachstum und Faktoren wie GTA 6

Welche Marktsignale nennt Embracer für den Konsolenbereich? Embracer ordnet seine Aussagen zur PS6 in einen größeren Blick auf die Gamesbranche ein. Laut dem Geschäftsbericht generierte der Konsolenmarkt im Jahr 2025 rund 45 Milliarden US-Dollar Umsatz und machte damit 22 Prozent des gesamten Videospielmarkts aus. Nach einem moderaten Wachstum von drei Prozent im Vorjahr rechnet Embracer für 2026 mit einem Wachstum von fünf Prozent.

Als Treiber nennt der Konzern unter anderem den Release von GTA 6 sowie zuletzt steigende Spielepreise. Gleichzeitig warnt Embracer aber auch vor möglichen Bremsklötzen: drohende US-Zölle und steigende Speicherpreise, die unter anderem durch die KI-Branche zusätzlich unter Druck geraten könnten. Das könnte Konsolenpreise weiter erhöhen und die Dynamik im Markt abschwächen.

Was Sony bislang offiziell zur PS6 sagt

Wie ist der aktuelle Stand bei Sonys PS6-Plänen? Das letzte offizielle Statement stammt aus Mai 2026. Damals sagte Hiroki Totoki, CEO und Präsident von Sony, dass noch keine Entscheidung zu einem konkreten Veröffentlichungszeitfenster getroffen wurde.

Bis Sony selbst ein Zieljahr nennt, bleibt damit viel Raum für Interpretationen. Dass einzelne Analysten ein spätes Fenster wie 2028 oder 2029 für möglich halten, ist eine Sache. Daraus eine bestätigte Verschiebung zu machen, eine andere.

Wie seht ihr das: Wäre euch eine spätere PS6 lieber, wenn dafür Preis und Technik stimmiger ausfallen, oder wollt ihr den Generationswechsel so früh wie möglich? Schreibt es gerne in die Kommentare.