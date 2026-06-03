Sony hat zum Abschluss der State of Play 2026 die wohl größte Überraschung des Abends enthüllt: God of War: Laufey. Das neue Abenteuer von Santa Monica Studio stellt erstmals Faye, die Frau von Kratos und Mutter von Atreus, in den Mittelpunkt und wird offiziell als nächster Hauptteil der God-of-War-Reihe bezeichnet.

Damit schlägt die erfolgreiche Action-Serie nach Ragnarök ein neues Kapitel auf.

Faye wird zur Hauptfigur

Fans kennen Faye bislang vor allem als Schlüsselfigur der nordischen Saga. Obwohl sie bereits vor den Ereignissen von God of War (2018) verstorben war, beeinflussten ihre Entscheidungen die gesamte Geschichte von Kratos und Atreus.

In God of War: Laufey übernimmt sie nun erstmals selbst die Hauptrolle.

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Laut Santa Monica Studio beginnt ihre Reise nach ihrem Tod. Faye erwacht unerwartet in einer fremden Welt und entdeckt, dass die Pläne, die sie einst zum Schutz ihrer Familie vorbereitet hatte, in Gefahr geraten sind. Um Kratos und Atreus zu retten, muss sie sich auf eine neue Reise begeben.

Das Geheimnis des Everywhen

Die Handlung führt Spieler in eine neue Welt namens Everywhen.

Dabei handelt es sich um das Reich verstorbener Götter – einen Ort, an dem alle Magie ihren Ursprung hat und letztlich wieder zurückkehrt. Laut Santa Monica Studio treffen hier Götter und Kreaturen verschiedener Mythologien aufeinander. Nicht immer friedlich.

Bereits im Enthüllungstrailer waren mit Sekhmet und Begtse zwei neue Gottheiten zu sehen, die Faye auf ihrer Reise begegnen werden.

Besonders spannend: Das Studio beantwortet damit eine Frage, die bereits in Ragnarök angedeutet wurde – was passiert eigentlich mit Göttern nach ihrem Tod?

Faye kämpft deutlich anders als Kratos

Auch spielerisch geht God of War: Laufey neue Wege.

Santa Monica Studio beschreibt das Kampfsystem als Mischung aus der hohen Beweglichkeit der klassischen God-of-War-Spiele und dem modernen Kampfsystem der nordischen Saga.

Faye setzt auf:

schnelle Angriffe

hohe Mobilität

Luftkombos

aggressive Nahkämpfe

fließende Übergänge zwischen Boden- und Luftkampf

Im Gegensatz zum eher wuchtigen Kampfstil von Kratos soll sich Faye deutlich agiler spielen.

Neue Waffe und mächtige Seelenmagie

Eine weitere Neuerung ist Fayes Hauptwaffe.

Im Everywhen erhält sie Zugang zu einem legendären Schwert, das von einer mystischen Wächterin namens Rue beschützt wird. Mit dieser Klinge kann Faye schnelle und präzise Kombos ausführen.

Darüber hinaus verfügt sie über besondere Fähigkeiten der Jötnar.

Als sogenannte Golden Hand of the Jötnar kann Faye die Seelen ihrer Gegner aus deren Körper reißen, direkt angreifen oder sogar gegen andere Feinde einsetzen. Diese Mechanik soll zahlreiche neue Kombinationsmöglichkeiten eröffnen.

Neue Begleiter auf der Reise

Faye wird ihre Reise nicht alleine antreten.

Zu ihren Begleitern gehören:

Phranque , ein kosmischer Würfel mit der Stimme von Jack Quaid (The Boys)

, ein kosmischer Würfel mit der Stimme von Jack Quaid (The Boys) Rue, die magische Hüterin des legendären Schwertes

Gemeinsam erkunden sie die Geheimnisse des Everywhen und treffen auf Götter sowie Kreaturen aus verschiedenen Mythologien.

Deborah Ann Woll kehrt zurück

Auch bei der Besetzung setzt Santa Monica Studio auf Kontinuität.

Die Schauspielerin Deborah Ann Woll, die Faye bereits in God of War Ragnarök verkörperte, übernimmt die Rolle erneut.

Release noch offen

Einen konkreten Veröffentlichungstermin nannte Sony bislang nicht.

Fest steht lediglich, dass God of War: Laufey für PlayStation 5 erscheint. Zudem kann das Spiel ab sofort auf die Wunschliste gesetzt werden.

Nach den ersten Informationen wirkt God of War: Laufey jedoch alles andere als ein kleines Spin-off. Stattdessen scheint Santa Monica Studio die Zukunft der Reihe vorzubereiten und die Tür für völlig neue Mythologien, Geschichten und Charaktere zu öffnen.