Stardew Valley x Magic – Secret-Lair-Drops starten am 27. Juli 2026

Stardew Valley bekommt das nächste große Crossover spendiert und diesmal trifft Cozy-Farming auf Sammelkarten: Wizards of the Coast hat offiziell eine Zusammenarbeit zwischen Stardew Valley und Magic: The Gathering angekündigt. Enthüllt wurde das Projekt am 17. Juli 2026 im Umfeld der MagicCon: Amsterdam, inklusive erster Kartenvorschauen und dem Verkaufsstart für Ende Juli.

Die Kooperation erscheint als Secret-Lair-Kollektion und greift dabei zentrale Figuren, Orte und ikonische Gegenstände aus dem Indie-Hit auf. Passend zum Anlass: Stardew Valley feiert 2026 sein zehnjähriges Jubiläum und baut die Reihe an Merch- und Crossover-Projekten damit weiter aus.

Secret Lair Superdrop of the Moonlight Jellies

Was genau wurde zum Stardew-Valley-Crossover angekündigt? Wizards of the Coast bringt die Zusammenarbeit als dreiteiliges Secret-Lair-Paket unter dem Namen Superdrop of the Moonlight Jellies. Der Titel ist eine direkte Anspielung auf das Quallen-Festival aus Stardew Valley, das viele Fans als eines der stimmungsvollsten Events im Spiel kennen.

Die drei einzelnen Drops sind thematisch getrennt und sollen jeweils unterschiedliche Facetten des Lebens im Dorf und der Umgebung abdecken. Die offiziellen Namen lauten:

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Welcome to Stardew Valley

Life in Pelican Town

A Flicker in the Deep

Inhaltlich bedeutet das: Ihr bekommt keine klassische Erweiterung wie ein reguläres Set, sondern eine kuratierte Secret-Lair-Auswahl mit Stardew-Bezug, also mit neuen Illustrationen und Karteninterpretationen, die das Thema in Magic-Form übersetzen.

Erste Karten und neue Illustrationen von ConcernedApe

Welche Karten sind bisher bekannt? Zur Enthüllung wurden bereits mehrere Karten genannt, darunter Mermaid’s Pendant, Pierre’s Truce und The Welcoming Committee. Weitere Karten sollen Teil der drei Drops sein, wurden aber zum Reveal noch nicht vollständig im Detail aufgelistet.

Besonders spannend für Fans von Stardew Valley: Die Kollektionen sollen brandneue Artworks enthalten, die direkt von Stardew-Valley-Schöpfer Eric Barone stammen, den viele unter seinem Alias ConcernedApe kennen. Damit bekommt das Secret-Lair-Projekt nicht nur ein Lizenzthema, sondern auch eine kreative Handschrift aus dem Ursprung des Spiels selbst.

Unterm Strich wirkt das Paket wie eine Liebeserklärung an die Welt rund um Pelikan-Stadt, nur eben im Look-and-Feel eines Magic-Sammlerstücks, das sich zugleich für Commander-Vitrinen und für Stardew-Fans eignet, die normalerweise gar keine Magic-Karten kaufen.

Starttermin und Preise für die Drops

Wann könnt ihr die Stardew-Valley-Secret-Lair-Drops kaufen? Der Verkaufsstart ist für den 27. Juli 2026 angesetzt. Angeboten werden die Drops jeweils in zwei Editionen: Non-Foil und Foil.

Edition Startpreis Verkaufsstart Non-Foil 29,99 Euro 27. Juli 2026 Foil 39,99 Euro 27. Juli 2026

Wer die Secret-Lair-Strategie kennt, weiß: Solche Drops sind typischerweise zeitlich begrenzt verfügbar und oft schnell vergriffen, gerade wenn ein großes Franchise dahintersteht. Beim Stardew-Thema dürfte das Interesse entsprechend hoch ausfallen, allein weil sich hier zwei sehr unterschiedliche Communities überschneiden.

Wie findet ihr das Crossover zwischen Stardew Valley und Magic: The Gathering und welche Stardew-Figuren oder Items würdet ihr euch als Karte am meisten wünschen? Schreibt es gerne in die Kommentare.