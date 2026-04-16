Crimson Desert knackt 5 Millionen Verkäufe im ersten Monat – so gelang das Comeback

Crimson Desert ist erst am 19. März 2026 erschienen, doch die Zahlen klingen schon jetzt wie ein Kandidat für die Jahrescharts: Pearl Abyss meldete am 15. April 2026, dass das Open-World-Action-Adventure die Marke von über 5 Millionen verkauften Exemplaren im ersten Monat geknackt hat. Damit steht das Mittelalter-Epos nicht nur hervorragend da, sondern setzt sich früh im Jahr in eine Position, die bei vielen Releases erst nach einem starken Weihnachtsgeschäft realistisch wird.

Spannend daran ist vor allem das Tempo: Vor rund drei Wochen lag Crimson Desert noch bei 3 Millionen, inzwischen sind es mehr als 5 Millionen. Selbst wenn sich die Kurve naturgemäß etwas abflacht, ist der Start so groß, dass das Spiel schon jetzt in Reichweite der ganz großen 2026er-Erfolge ist.

Ein Launch, der sich schneller gefangen hat als erwartet

Warum ist der Erfolg trotz holprigem Start möglich? Vor dem Release war nicht ganz klar, wie Crimson Desert nach der langen, von Verschiebungen geprägten Entwicklung ankommen würde. Kurz vor dem Start gab es zudem kleinere Kontroversen, und auch die ersten Kritiken fielen eher gemischt aus. Das ist normalerweise genau die Mischung, die einem großen Open-World-Spiel in den ersten Wochen wehtun kann.

Was Pearl Abyss dann aber hinbekommen hat, ist bemerkenswert: Statt Monate mit Schadensbegrenzung zu verbringen, reagierte das Studio extrem schnell auf die häufigsten Kritikpunkte. Innerhalb von weniger als zwei Wochen soll sich nicht nur die Stimmung gedreht haben, auch die Steam-Bewertungen und die Aktivität zogen wieder an. Solche Comebacks kennt man zwar aus der Branche, aber meist dauern sie deutlich länger.

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Der Effekt ist klar: Wenn ein Spiel schon kurz nach Launch wieder positiv im Gespräch ist, bleibt es sichtbar, wird weiter gestreamt, diskutiert und empfohlen. Genau dieses Momentum scheint Crimson Desert aktuell zu tragen.

Die Verkaufszahlen im Kontext von 2026

Wie ordnen sich 5 Millionen Einheiten im Jahr 2026 ein? Mit über 5 Millionen Verkäufen gehört Crimson Desert bereits jetzt zu den bestverkauften Neuerscheinungen des Jahres. Ganz vorne liegt allerdings weiterhin Resident Evil Requiem, das 6 Millionen Einheiten in etwas mehr als zwei Wochen absetzen konnte. Crimson Desert ist damit zwar nicht der aktuelle Spitzenreiter, steht aber komfortabel vor den meisten anderen Releases, die 2026 bislang hervorgebracht hat.

Interessant ist auch der Blick auf die bisherigen Jahresrankings: Bis Ende Februar 2026 schaffte es unter den Neuveröffentlichungen nur Resident Evil Requiem in die Top 10. Wenn Crimson Desert ungefähr eine Million Einheiten hinter Requiem liegt, ist es bei einem Fokus auf 2026-Releases sehr wahrscheinlich bereits dicht dran oder sogar kurz davor, die Spitze anzugreifen.

Spiel Bekannter Meilenstein Zeitfenster laut Meldungen Crimson Desert Über 5 Millionen Verkäufe Erster Monat nach Release Crimson Desert 3 Millionen Verkäufe Rund drei Wochen vor dem 15. April 2026 Resident Evil Requiem 6 Millionen Verkäufe Etwas mehr als zwei Wochen

Warum Crimson Desert gerade kaum an Sichtbarkeit verliert

Welche Faktoren halten das Spiel aktuell im Gespräch? Ein Punkt ist offenbar die ungewöhnlich stabile Aktivität auf Steam: Anfang April lag die Spielerzahl dort Berichten zufolge nur knapp unter dem bisherigen Allzeithoch. Das spricht dafür, dass viele nicht nur kurz reinschauen, sondern wirklich dranbleiben.

Inhaltlich hilft dem Spiel dabei seine schiere Größe. Die Karte soll deutlich umfangreicher ausfallen als bei vielen anderen Open-World-Titeln, dazu kommen reichlich Nebenquests und Beschäftigungen. Wer sich auf Erkundung und Nebeninhalte einlässt, kann problemlos sehr viele Stunden investieren. Und genau das ist in der Regel der beste Treibstoff für anhaltende Verkäufe: Ein aktives Publikum sorgt für konstante Gespräche, neue Clips, Tipps und Builds, und zieht wiederum neue Käufer nach.

Wenn ein Spiel so schnell auf Feedback reagiert und spürbar nachbessert, senkt das zudem die Hemmschwelle für alle, die zum Launch noch gezögert haben.

Der Blick nach vorn auf die Jahreskrone

Kann Crimson Desert am Ende zu den größten Hits des Jahres gehören? Trotz des Monster-Starts ist es schwer, Crimson Desert als sicheren Kandidaten für Platz 1 in 2026 auszurufen. Der Elefant im Raum bleibt Grand Theft Auto 6: Rockstar selbst stellt einen Launch in Aussicht, der historisch werden soll. Auch wenn das Spiel später im Jahr weniger Monate für den Abverkauf hat, bringt es jahrelangen Hype und eine extrem starke Marke mit.

Für Pearl Abyss geht es deshalb vermutlich weniger darum, jedes andere Spiel zu schlagen, sondern darum, die aktuelle Serie zu halten. Wenn die Steam-Aktivität stabil bleibt, Updates weiter schnell liefern und das Gespräch nicht abreißt, ist ein Platz ganz weit oben in den Jahrescharts realistisch. Mit über 5 Millionen im ersten Monat hat Crimson Desert dafür die perfekte Ausgangslage geschaffen.

Wie seht ihr Crimson Desert bisher: Verdient der Titel für euch den Hype, oder wartet ihr lieber noch weitere Updates ab? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.