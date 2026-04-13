Call of Duty 2026: Insider bestätigt Namen und Releasezeitraum des neuen Ablegers

Die Gerüchte rund um den nächsten „Call of Duty“-Teil verdichten sich weiter. Nachdem bereits mehrere Insider in den vergangenen Monaten übereinstimmend berichteten, dass der Shooter als „Call of Duty: Modern Warfare 4“ erscheinen soll, legt nun eine weitere bekannte Quelle nach – inklusive eines möglichen Releasefensters.

Insider nennt konkretes Release-Zeitfenster

Für neue Aufmerksamkeit sorgt die Plattform Charlie Intel, die in der Vergangenheit mehrfach mit zutreffenden Informationen rund um die Reihe auf sich aufmerksam machte. Laut deren aktuellen Angaben ist „Modern Warfare 4“ intern bereits eingeplant und soll im Oktober 2026 erscheinen.

Einen exakten Termin gibt es zwar noch nicht, doch die Aussage des Insiders deutet klar auf einen klassischen Release-Slot hin. So heißt es sinngemäß, dass einer der fünf Freitage im Oktober infrage kommt. Also ein Zeitraum, den Activision traditionell für große „Call of Duty“-Launches nutzt.

Story soll an Modern Warfare 3 anknüpfen

Auch zur möglichen Handlung gibt es bereits erste Hinweise. Frühere Leaks, unter anderem vom bekannten Insider The Ghost of Hope, deuten darauf hin, dass Vladimir Makarov erneut eine zentrale Rolle spielen wird.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Gemeinsam mit der Konni-Gruppe soll er laut diesen Berichten versuchen, durch gezielte Operationen unter falscher Flagge einen globalen Konflikt auszulösen. Inhaltlich würde „Modern Warfare 4“ damit direkt an die Ereignisse von „Modern Warfare 3“ aus dem Jahr 2023 anschließen und die dort begonnenen Handlungsstränge weiterführen.

Allerdings ist bei diesen Details Vorsicht geboten: Nachdem Activision rechtlich gegen Leaker vorgegangen ist, hat sich die Informationslage zuletzt deutlich ausgedünnt. Viele Insider halten sich inzwischen spürbar zurück.

Release bewusst vor GTA 6?

Der angepeilte Oktober-Termin dürfte nicht zufällig gewählt sein. Mit „GTA 6“, das aktuell für den 19. November 2026 angesetzt ist, steht einer der größten Releases der Gaming-Geschichte ins Haus.

Es gilt als wahrscheinlich, dass Activision den eigenen Shooter bewusst mit genügend Abstand vor diesem Mega-Launch platzieren möchte. Ein Release Anfang oder Mitte Oktober würde „Call of Duty“ mehrere Wochen Zeit geben, um die Aufmerksamkeit der Spieler voll auszuschöpfen, bevor GTA 6 den Markt dominiert.

Enthüllung wohl im Sommer 2026

Bleibt die Frage, wann Activision und Entwickler Infinity Ward das Spiel offiziell vorstellen. Ein Blick auf die vergangenen Jahre zeigt ein klares Muster: Neue „Call of Duty“-Ableger werden häufig im Mai oder Juni erstmals enthüllt.

Daher liegt es nahe, dass die Präsentation im Rahmen des Xbox Games Showcase am 7. Juni 2026 erfolgt. Seit der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft wäre ein solcher Auftritt die logische Bühne für die große Enthüllung.

Plattformen und weitere Details

Offiziell bestätigt ist bislang nichts, doch es gilt als sicher, dass der neue Ableger wieder für PC, PS5 und Xbox Series X|S erscheinen wird. Ob auch Nintendos Switch 2 unterstützt wird, bleibt hingegen abzuwarten.

Weitere konkrete Details zu Gameplay, Modi oder technischen Neuerungen stehen aktuell noch aus. Sollte Activision jedoch seinem gewohnten Marketing-Zeitplan folgen, dürfte sich das bereits in den kommenden Wochen ändern.

Vieles spricht für Modern Warfare 4 im Oktober

Auch wenn eine offizielle Bestätigung noch fehlt, zeichnen die aktuellen Insiderberichte ein klares Bild: „Call of Duty: Modern Warfare 4“ im Oktober 2026 wirkt zunehmend plausibel.

Mit einer möglichen Enthüllung im Juni und einem Release wenige Wochen vor GTA 6 könnte Activision erneut auf eine bewährte Strategie setzen. Für Fans der Reihe dürfte es damit nur noch eine Frage der Zeit sein, bis die ersten handfesten Infos folgen.