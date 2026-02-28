Resident Evil Requiem auf Steam 18 Prozent günstiger – so greift der Deal

Wer gerade auf PC nach neuem Horrorstoff sucht, bekommt bei Resident Evil Requiem einen handfesten Preisnachlass: In einem aktuellen, eher ungewöhnlichen Deal ist die Steam-Version um 18 Prozent reduziert. Für Fans der Reihe ist das eine gute Gelegenheit, den Titel günstiger einzusammeln, ohne auf dubiose Key-Quellen ausweichen zu müssen.

Spannend ist dabei weniger der reine Rabatt als vielmehr die Art, wie er zustande kommt: Es handelt sich nicht um den klassischen Steam-Sale, bei dem der Preis direkt im Steam-Shop fällt, sondern um eine Aktion, die über einen speziellen Deal-Mechanismus läuft. Genau das macht das Angebot für viele so interessant, weil es sich von den üblichen Rabattwellen abhebt.

So funktioniert der besondere Steam-Deal

Was ist an dem Angebot einzigartig? Der Deal setzt nicht auf eine reguläre, für alle sichtbare Preissenkung innerhalb des Steam-Stores, sondern auf eine separate Rabattierung, die an bestimmte Bedingungen geknüpft ist. Das kann zum Beispiel über zeitlich limitierte Partneraktionen, Bundle-Mechaniken oder spezielle Gutschein-Modelle laufen, bei denen der Endpreis erst im Warenkorb oder beim Checkout sichtbar wird.

Für dich als PC-Gamer bedeutet das vor allem: Ein kurzer Blick auf die Steam-Seite allein reicht manchmal nicht, um den tatsächlichen Bestpreis sofort zu erkennen. Wer solche Aktionen mitnimmt, spart zwar unkompliziert Geld, sollte aber trotzdem genau hinschauen, ob die Steam-Version wirklich als Steam-Key beziehungsweise Steam-Lizenz ausgewiesen ist und der Rabatt sauber auf den Endpreis angewendet wird.

Damit du nicht in typische Fallstricke läufst, helfen ein paar schnelle Checks, bevor du zuschlägst:

Prüfe, ob es sich tatsächlich um die Steam-Version handelt und nicht um eine andere PC-Plattform.

handelt und nicht um eine andere PC-Plattform. Achte darauf, ob der Rabatt direkt gilt oder erst durch einen Gutschein bzw. einen Warenkorb-Mechanismus aktiviert wird.

gilt oder erst durch einen bzw. einen Warenkorb-Mechanismus aktiviert wird. Kontrolliere, ob das Angebot zeitlich begrenzt ist oder nur für eine bestimmte Stückzahl gilt.

Einordnung für PC-Fans in Deutschland

Für wen lohnt sich der 18-Prozent-Rabatt besonders? Wenn du ohnehin vorhattest, Resident Evil Requiem auf Steam zu holen, ist ein zweistelliger Nachlass ein solider Deal, gerade außerhalb der großen saisonalen Sales. Solche Rabatte tauchen oft nicht in jedem Preisalarm auf, weil sie eben nicht immer als klassische Steam-Rabattaktion gelistet sind.

Gerade in Deutschland lohnt es sich, bei digitalen Deals zusätzlich darauf zu achten, dass die Version auch wirklich problemlos mit deinem Steam-Account funktioniert und es keine Einschränkungen bei der Aktivierung gibt. Im besten Fall bekommst du die identische Steam-Fassung, nur eben günstiger, und kannst das Spiel direkt in deine Bibliothek übernehmen.

Außerdem ist so ein Deal für alle interessant, die ihre Wishlist im Blick haben, aber nicht bis zum nächsten großen Sale warten wollen. 18 Prozent sind zwar nicht der Megarabatt, können aber genau der sweet spot sein, wenn du jetzt spielen willst und der Preis für dich gerade passt.

Wie stehst du zu solchen einzigartigen Steam-Deals: Greifst du bei 18 Prozent schon zu oder wartest du grundsätzlich auf deutlich größere Sales? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.