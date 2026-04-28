Resident Evil Requiem – Capcom gibt Update zum Story-DLC und Gratis-Modus

Resident Evil Requiem ist seit dem Release am 27. Februar 2026 eine echte Macht in den Charts, und jetzt gibt es ein Lebenszeichen zu dem Story-DLC, auf den viele Fans seit Wochen warten. Capcom hat den Status der Erweiterung offiziell kommentiert und damit zumindest ein bisschen Druck aus dem Kessel genommen.

Der Zeitpunkt ist passend: Requiem hat in nur zwei Monaten die Marke von sieben Millionen verkauften Exemplaren geknackt. Auf PlayStation 5 lief der Start demnach am stärksten, dahinter folgen PC und Xbox Series X|S. Gleichzeitig stellte das Spiel einen Serienrekord auf und verkaufte sich zum Debüt doppelt so schnell wie das Remake von Resident Evil 4.

Dieser Erfolg ist nicht nur eine Trophäe fürs Schaufenster, sondern auch die Grundlage dafür, dass Capcom das Paket weiter ausbaut. Und genau hier wird es für alle spannend, die nach dem Abspann noch offene Fragen im Kopf haben.

Capcom bestätigt: Story-DLC ist in Arbeit

Wie ist der aktuelle Stand zum Story-DLC? In einem Interview äußerten sich Director Koshi Nakanishi und Producer Masato Kumazawa zur Timeline der Story-Erweiterung und machten klar: Das Projekt ist weiterhin tief in Entwicklung. Ein konkretes Release-Datum oder ein Release-Zeitfenster wurde aber noch nicht genannt.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Zum zusätzlichen Story-DLC kann ich aktuell nur sagen, dass er in Produktion ist. Ich hoffe, ihr freut euch darauf.

Wichtig ist vor allem die Botschaft zwischen den Zeilen: Es handelt sich nicht um ein vages Vielleicht, sondern um ein laufendes Projekt. Gleichzeitig deutet Capcom an, dass es intern eine leichte Verschiebung im Produktionsplan gab, ohne Details zu nennen.

Kostenloser Zusatzmodus steht kurz vor der Zielgeraden

Was kommt als Nächstes für alle, die Requiem bereits durch haben? Neben dem bezahlten Story-DLC arbeitet Capcom an einem neuen Mini-Spiel, das laut Entwicklerangaben in den finalen Entwicklungsphasen steckt. Der Modus soll ein Singleplayer-Erlebnis werden und den Fokus auf das kompromisslose Kampfsystem legen, das im Hauptspiel besonders gut ankam.

Nakanishi formulierte es passend martialisch und machte gleichzeitig Lust auf mehr Endgame-Action.

Schärft euer Tomahawk und wartet. Wer nach der Story richtig wild werden will, bekommt hier etwas besonders Befriedigendes.

Der Modus soll für alle kostenlos sein, die die Hauptgeschichte abgeschlossen haben. In der Community wird bereits spekuliert, ob es in Richtung eines klassischen Söldner-Modus geht, allerdings ließ der Director auch durchblicken, dass es etwas Eigenständiges und Unerwartetes werden könnte.

Leon, lose Enden und die nächsten Story-Theorien

Welche Story-Fragen treiben die Community aktuell um? Mit etwas Abstand zum Launch richtet sich der Blick vieler Fans auf offene Erzählstränge und Details, die Capcom bewusst gesetzt zu haben scheint. Ein Beispiel: In Requiem gibt es eine Szene, in der Leon S. Kennedy offenbar einen Ehering trägt, was die Theorie-Maschine sofort angeworfen hat.

Auf Nachfragen zu diesem Detail bremste Nakanishi jedoch Erwartungen, ohne das Thema abzuräumen. Wer hier auf eine schnelle Auflösung hofft, braucht Geduld.

Dieses irgendwann ist nicht jetzt.

Zusätzlich kursiert die Einschätzung des bekannten Insiders Dusk Golem, dass der kommende Story-DLC erneut Leon in den Mittelpunkt rücken könnte. Auch Grace Ashcroft wird als mögliche Rückkehrerin genannt. Offiziell bestätigt ist dazu bislang nichts, aber nach dem starken Fokus auf Charakterdetails im Hauptspiel wirkt es plausibel, dass Capcom genau diese Fäden später wieder aufgreift.

Was wünscht ihr euch vom Story-DLC zu Resident Evil Requiem, und welchen Modus würdet ihr euch als kostenloses Extra am meisten erhoffen? Schreibt es gern in die Kommentare.