LEGO Ideas Fanprojekt bringt Bikini Bottom als Display-Modell ins Set-Format

Die Chancen stehen gut, dass ihr beim Wort SpongeBob sofort an Bikini Bottom, die Krosse Krabbe und eine Ananas unter dem Meer denkt. Genau dieses Gefühl will ein neues Fanprojekt auf LEGO Ideas einfangen und das Ergebnis sieht so überzeugend aus, dass man es am liebsten direkt ins Regal stellen würde. Der Entwurf wird aktuell in der Community gefeiert, weil er nicht nur ein hübsches Display-Modell ist, sondern mehrere ikonische Orte in kompaktem LEGO-Format zusammenbringt.

Für viele ist das mehr als nur Nostalgie: SpongeBob Schwammkopf läuft seit 1999, hat längst Kultstatus erreicht und ist als Franchise riesig. Umso überraschender ist es, dass es aktuell kein großes, modernes LEGO-Set gibt, das die berühmtesten Schauplätze von Bikini Bottom in einem hochwertigen Ideas-Release bündelt.

Ein Fanprojekt, das Bikini Bottom auf den Punkt bringt

Was macht den LEGO Ideas SpongeBob-Entwurf so besonders? Der Build setzt klar auf Wiedererkennungswert und genau das ist die große Stärke: Statt irgendeiner generischen Deko liefert das Modell einen kleinen Rundgang durch Bikini Bottom. Wer die Serie kennt, erkennt die wichtigsten Elemente sofort, weil die Silhouetten und Farben der Gebäude bewusst an die Vorlage angelehnt sind.

Gerade bei SpongeBob funktioniert das extrem gut, weil die Serie ikonische, einfache Formen nutzt: eine Ananas als Zuhause, ein steinerner Unterschlupf für Patrick und das markante Moai-Haus von Thaddäus. In LEGO übersetzt sind das dankbare Motive, die sowohl aus der Nähe als auch aus ein paar Metern Entfernung funktionieren.

Das Set zielt damit nicht nur auf LEGO-Fans, sondern auch auf alle, die SpongeBob als Popkultur-Dauerbrenner feiern und sich ein Display wünschen, das sofort Gespräche startet. Und ja, genau so ein Modell könnte auch neben Gaming-Sammlerstücken oder einem Retro-Regal mit Serien-Memorabilia richtig gut aussehen.

Diese Schauplätze und Details wünschen sich Fans als offizielles Set

Welche Orte aus SpongeBob sollten bei einem offiziellen Release unbedingt dabei sein? Der Reiz solcher Builds steht und fällt mit den Schauplätzen. Das Fanprojekt punktet vor allem dadurch, dass es die Kernkulisse von Bikini Bottom aufgreift, die man mit wenigen Blicken einordnen kann. Für ein offizielles Set wären besonders diese Motive wichtig:

Das Ananas-Haus von SpongeBob als zentraler Eyecatcher

Patricks Stein als minimalistischer, aber unverzichtbarer Gegenpol

Thaddäus Haus im Moai-Stil als drittes, sofort erkennbares Nachbargebäude

Optional ein Stück Straße oder Unterwasser-Bodenplatte, damit das Ganze wie ein zusammenhängender Abschnitt wirkt

Kleine Deko-Details, die die Welt lebendig machen, zum Beispiel Pflanzen, Korallen-Elemente oder Mini-Requisiten aus dem Alltag der Figuren

Ein weiterer Punkt, der bei einem offiziellen Release zählt, sind Minifiguren. Wenn LEGO das Projekt wirklich umsetzen würde, wäre die Erwartungshaltung klar: SpongeBob, Patrick und Thaddäus sind praktisch Pflicht, am besten ergänzt um eine vierte Figur für den Extra-Hype, etwa Mr. Krabs oder Sandy. Gerade bei lizenzierten Sets entscheidet die Figuren-Auswahl oft mit darüber, ob Sammler sofort zugreifen.

So funktioniert LEGO Ideas und so realistisch ist ein Release

Wie kommt ein LEGO Ideas Projekt überhaupt in den Handel? LEGO Ideas lebt davon, dass Fanentwürfe genug Unterstützung sammeln und anschließend von LEGO geprüft werden. Selbst wenn ein Projekt in der Community durch die Decke geht, ist ein Release nicht automatisch garantiert, weil Lizenzfragen, Zielgruppen-Planung und Set-Portfolio am Ende eine große Rolle spielen.

Bei SpongeBob wäre das Potenzial allerdings offensichtlich: Die Marke ist weltweit bekannt, sie hat mehrere Generationen geprägt und sie passt perfekt in das Segment aus Nostalgie und Popkultur-Displays, das LEGO in den letzten Jahren immer wieder erfolgreich bedient. Sollte es zu einer offiziellen Umsetzung kommen, ist außerdem typisch, dass LEGO das Fanmodell noch einmal überarbeitet, etwa bei Stabilität, Bautechniken, Farbtreue oder beim Umfang.

Preise lassen sich im Ideas-Kontext erst sinnvoll einschätzen, wenn ein offizielles Set mit Teileanzahl angekündigt ist. Klar ist nur: Ein hochwertiges Display mit mehreren Gebäuden und mehreren Figuren würde sich in Deutschland sehr wahrscheinlich nicht im Budgetbereich bewegen, sondern eher als Sammlerset positioniert werden.

Warum das gerade für Sammler und Popkultur-Fans spannend ist

Warum passt SpongeBob als LEGO-Set so gut in die aktuelle Nerd-Kultur? SpongeBob ist längst mehr als Kinderfernsehen, die Serie ist Meme-Maschine, Kultklassiker und Dauerbrenner zugleich. Ein starkes LEGO-Set trifft damit genau die Schnittmenge aus Sammlerleidenschaft, Display-Ästhetik und dem Wunsch nach Merch, der nicht billig wirkt, sondern wie ein echtes Premium-Stück.

Wenn LEGO hier wirklich ein offizielles Ideas-Set draus macht, könnte das ein Highlight für alle werden, die ihre Gaming-Ecke, ihr Streaming-Zimmer oder ihr Sammlerregal mit etwas aufwerten wollen, das sofort erkennbar ist, ohne dabei wie ein reines Spielzeug auszusehen.

Wie seht ihr das: Würdet ihr euch ein offizielles LEGO Ideas Set zu SpongeBob Schwammkopf holen, und welche Minifiguren müssten für euch zwingend dabei sein? Schreibt es gern in die Kommentare.