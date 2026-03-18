Tekken 5 Dark Resurrection neu bei PS Plus Premium – ohne Trophäen auf PS4, PS5

Auf der Premium-Stufe von PlayStation Plus ist ein weiteres PSP-Highlight gelandet: Tekken 5 Dark Resurrection ist ab sofort auf PS4 und PS5 spielbar. Für viele ist das eine kleine Zeitreise in die Ära der schnellen, flüssigen Prügeleien, die die Reihe groß gemacht haben. Gleichzeitig gibt es aber einen Haken, der gerade für Trophy-Fans ziemlich bitter ist.

Denn der PSP-Klassiker startet auf PS Plus Premium komplett ohne Trophy-Unterstützung. Wer also gern Platin-Jagden plant oder seine Fortschritte über Bronze bis Platin festhalten will, bekommt diesmal keine digitale Trophäen-Vitrine für seine Siege.

Der Haken bei Tekken 5 Dark Resurrection auf PS Plus Premium

Warum fehlen Trophäen bei Tekken 5 Dark Resurrection? Auf modernen PlayStation-Systemen sind Trophäen eigentlich Standard, inklusive des bekannten vierstufigen Systems von Bronze bis Platin. Bei älteren Spielen, die nachträglich für neue Hardware bereitgestellt werden, gilt diese Pflicht allerdings nicht immer, und genau in diese Kategorie fällt der neue Premium-Neuzugang.

Unterm Strich bedeutet das: Du kannst Tekken 5 Dark Resurrection zwar ganz normal auf PS4 und PS5 spielen, aber keine Trophäen freischalten, keine 100-Prozent-Liste füllen und auch keinen Platin-Abschluss anpeilen. Gerade bei einem Fighting Game, das zu Duellen und Herausforderungen einlädt, ist das für einige ein echter Dämpfer.

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Welche PS-Plus-Premium-Spiele hatten schon früher keine Trophäen? Tekken 5 Dark Resurrection ist nicht das erste Retro-Spiel auf PS Plus Premium, das ohne Trophäen erscheint. In der Vergangenheit gab es ähnliche Fälle, unter anderem bei folgenden Titeln:

Tekken 6 in der PSP-Version

SoulCalibur Broken Destiny

ausgewählten Spielen aus der Armored-Core-Reihe

ausgewählten Spielen aus der Ridge-Racer-Reihe

Was Tekken 5 Dark Resurrection heute noch besonders macht

Was ist Tekken 5 Dark Resurrection genau? Dark Resurrection kam zuerst in Spielhallen auf den Markt, je nach Region zwischen Ende 2005 und Anfang 2006, bevor die PSP-Version im Sommer 2006 folgte. Inhaltlich ist es eng mit Tekken 5 verwandt, das bereits 2004 auf der PlayStation 2 erschien. Erwartet wird also genau das, wofür die Reihe steht: schnelle, direkte Kämpfe mit klarer Steuerung und hohem Tempo.

Gleichzeitig ist Dark Resurrection nicht nur ein einfacher Aufguss. Gegenüber dem ursprünglichen Tekken 5 bringt die Version mehrere konkrete Upgrades mit, die sie bis heute für viele zur bevorzugten Variante machen.

Welche Verbesserungen bietet Dark Resurrection im Vergleich zu Tekken 5? Die wichtigsten Anpassungen im Überblick:

drei zusätzliche Kämpfer im Kader

ein Dutzend zusätzliche Rangtitel im Arcade-Battle-Modus

verbessertes Statistik-Tracking

überarbeitetes Balancing der Charaktere

Welche Rolle spielt Bandai Namco bei der Trophäen-Politik? Auffällig ist, dass mehrere der genannten PS-Plus-Premium-Titel ohne Trophäen aus dem Umfeld von Bandai Namco stammen. Auch Tekken 5 Dark Resurrection fällt darunter und wurde zusätzlich in Kooperation mit Eighting entwickelt. Bei klassischen Bandai-Namco-Spielen, die auf modernen PlayStation-Konsolen neu veröffentlicht werden, sind Trophäen häufig nicht Teil des Pakets.

Weitere Neuzugänge bei PS Plus Extra im März 2026

Welche neuen Spiele sind zusätzlich bei PS Plus Extra dabei? Neben dem Premium-Neuzugang gibt es auch frischen Nachschub für PS Plus Extra. Für PS5 sind neu dabei:

Madden NFL 26

Warhammer 40,000 Space Marine 2

The Lord of the Rings Return to Moria

Metal Eden

Welche Extra-Neuzugänge sind auf PS4 und PS5 verfügbar? Zusätzlich können Abonnenten auf PS4 und PS5 diese Titel spielen:

Persona 5 Royal

Blasphemous 2

Astroneer

Wie wichtig sind dir Trophäen bei Retro-Releases auf PS Plus Premium, und würdest du Tekken 5 Dark Resurrection trotzdem starten, auch wenn kein Platin-Run möglich ist? Schreib es gern in die Kommentare.