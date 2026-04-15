PS Plus Extra und Premium im April 2026 – alle neuen Spiele ab 21. April

Sony hat die neuen Games für PlayStation Plus Extra und Premium im April 2026 offiziell vorgestellt. Das Update landet am Dienstag, den 21. April 2026, und bringt diesmal eine Mischung aus großem First-Party-Aushängeschild, Racing und Management bis hin zu Roguelike-Action, Horror und Deckbuilding.

Extra-Abonnenten bekommen insgesamt sieben Neuzugänge, während Premium zusätzlich einen Klassiker für den Classics-Katalog nachreicht. Wer nur PS Plus Essential nutzt, bleibt bei diesem Drop außen vor, kann aber wie gewohnt auf die monatlichen Essential-Titel zurückgreifen.

Alle neuen PS Plus Extra und Premium Spiele im April 2026

Welche Spiele kommen im April 2026 neu zu PS Plus Extra und Premium? Hier ist die vollständige Liste der Neuzugänge, die ab dem 21. April 2026 verfügbar sind. Horizon Zero Dawn Remastered ist dabei der prominenteste Name, dazu gesellen sich mehrere eher spezielle Genres, die im Abo-Katalog nicht immer so stark vertreten sind.

Horizon Zero Dawn Remastered (PS5, PS4 Besitzer erhalten die Complete Edition)

Besitzer erhalten die Complete Edition) The Crew Motorfest (PS5, PS4)

Football Manager 26 (PS5)

Warriors: Abyss (PS5, PS4)

Squirrel with a Gun (PS5)

The Casting of Frank Stone (PS5)

Monster Train (PS5)

Wild Arms 4 (PS Plus Premium, Classics-Katalog, PS5, PS4)

Unterm Strich heißt das: sieben neue Spiele für PS Plus Extra und ein zusätzlicher Klassiker für PS Plus Premium.

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Die Headliner im Überblick

Warum ist Horizon Zero Dawn Remastered der große Star des Drops? Mit Horizon Zero Dawn Remastered landet ein großes First-Party-Abenteuer im Extra-Katalog. Die Remaster-Version soll das Spiel optisch näher an Horizon Forbidden West heranführen, inklusive Verbesserungen bei Beleuchtung, Texturen, Animationen, Motion-Capture, Audio und Barrierefreiheit.

Auch abseits davon bleibt es der bekannte Trip durch Aloys Reise, der sich gerade für alle lohnt, die den Titel damals verpasst haben oder ihn in aufgehübschter Form erneut erleben wollen.

Was steckt hinter The Crew Motorfest und Football Manager 26? The Crew Motorfest setzt auf Open-World-Arcade-Racing in einer Hawaii-inspirierten Umgebung und richtet sich an alle, die schnelle Autos, freie Erkundung und Events am Stück mögen. Football Manager 26 bedient dagegen ein deutlich anderes Publikum: Hier steht das komplette Klub-Management im Fokus, von Kaderplanung bis Spieltagsstrategie.

Die weiteren Neuzugänge für Extra und der Klassiker für Premium

Welche Genre-Highlights ergänzen den Extra-Katalog im April 2026? Neben den drei großen Zugpferden ist der Rest der Liste angenehm abwechslungsreich. Warriors: Abyss wird als Roguelike-Hack-and-Slash beschrieben, in dem ihr euch durch prozedural generierte Dungeons und Gegnerwellen kämpft.

Squirrel with a Gun macht genau das, was der Name verspricht: chaotische Sandbox-Action mit einer bewaffneten Eichhörnchen-Figur. The Casting of Frank Stone wiederum geht in eine deutlich düsterere Richtung und liefert ein Horror-Adventure im Dead-by-Daylight-Universum.

Was ist Monster Train und was bringt Wild Arms 4 für Premium? Monster Train erweitert das Angebot um ein Deckbuilding-Spielprinzip, bei dem ihr euren Zug gegen angreifende Kräfte verteidigt. Für PS Plus Premium gibt es mit Wild Arms 4 außerdem Nachschub im Classics-Katalog, thematisch als Geschichte über Identität und Krieg eingeordnet.

Einordnung und Ausblick auf die nächsten PS Plus Ankündigungen

Wie geht es nach dem April-Update bei PlayStation Plus weiter? Spannend ist, dass mit Horizon Zero Dawn Remastered erneut ein großer First-Party-Titel im Abo auftaucht, kurz nachdem bereits Marvels Spider-Man 2 im Service gelandet ist. Ob das ein Trend wird oder eher eine besondere Phase, bleibt abzuwarten.

Wer schon weiter plant: Für Mai ist Time Crisis für PS Plus Premium bestätigt. Außerdem sollen die kostenlosen PS Plus Spiele für Mai am 29. April 2026 enthüllt werden.

Welche der neuen PS Plus Extra und Premium Games im April 2026 reizt dich am meisten, und welche Genres würdest du im Abo gern häufiger sehen? Schreib es in die Kommentare.