Heavy Rain gratis auf Steam – so läuft der Key-Drop am 15. April 2026

Wer auf Steam gerade Lust auf einen richtig starken Storytrip hat, sollte sich den 15. April 2026 fett im Kalender markieren: An diesem Tag gibt es das vielfach gefeierte Heavy Rain kostenlos als Steam-Key. Einmal eingelöst, bleibt das Spiel dauerhaft in eurer Bibliothek.

Die Aktion ist eine zweite Runde einer bereits im Februar stark nachgefragten Key-Verteilung, bei der sich viele Fans durch lange Warteschlangen kämpfen mussten und am Ende leer ausgingen. Genau diese zweite Chance kommt jetzt, allerdings wieder mit klaren Einschränkungen.

So läuft die Gratis-Aktion am 15. April ab

Wann startet der Heavy-Rain-Download auf Steam in Deutschland? Der Key-Drop beginnt am 15. April 2026 um 15:00 Uhr deutscher Zeit, also 9:00 Uhr Eastern Time. Ab dann könnt ihr euch in die Warteschlange einreihen und versuchen, einen der Codes zu ergattern.

Wichtig: Es handelt sich um einen Restock der ersten Aktion und ist damit zahlenmäßig begrenzt. Insgesamt stehen nur 5.000 Keys zur Verfügung, was erfahrungsgemäß bedeutet, dass man schnell sein muss.

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Außerdem gilt: Wer beim ersten Durchlauf bereits einen Key eingesammelt hat, kann kein zweites Mal zuschlagen. Die Aktion ist explizit als zweite Chance für alle gedacht, die zuvor leer ausgingen.

Schritt für Schritt zum kostenlosen Steam-Key

Wie bekommt ihr Heavy Rain gratis und behaltet es dauerhaft? Der Ablauf ist nicht kompliziert, aber ihr solltet vorbereitet sein, damit ihr in der entscheidenden Phase keine Zeit verliert. Laut Ablaufplan läuft das Einlösen über die Legion Gaming Community und anschließend über den Partner Gamesplanet, bevor der Code in Steam aktiviert wird.

Ab dem 15. April 2026 um 15:00 Uhr deutscher Zeit die Key-Drop-Aktion starten und der Warteschlange beitreten. Ein Konto auf der Legion Gaming Community Website besitzen. Das Konto mit einem unbegrenzten Steam-Account verknüpfen. Dafür muss der Steam-Account mindestens 5 US-Dollar Gegenwert ausgegeben haben, was praktisch dem üblichen Steam-Limit für uneingeschränkte Accounts entspricht. Sobald ihr in der Queue durch seid, habt ihr zehn Minuten Zeit, den Gratis-Code zu claimen. Den Code über den Partner Gamesplanet einlösen. Danach den Key wie gewohnt bei Steam aktivieren, damit das Spiel dauerhaft eurer Bibliothek hinzugefügt wird.

Empfehlung für alle, die Stress vermeiden wollen: Richtet eure Accounts vor dem Startzeitpunkt ein und stellt sicher, dass die Verknüpfungen stehen, bevor ihr euch in die Warteschlange hängt.

Darum gilt Heavy Rain als 10-von-10-Erlebnis

Was macht Heavy Rain so besonders? Quantic Dream liefert hier ein interaktives Drama, das stärker auf Entscheidungen, Spannung und Atmosphäre setzt als auf klassische Action. Die Geschichte dreht sich um den Origami-Killer und vier spielbare Figuren, deren Handlungen den Verlauf der Ermittlung und das Schicksal wichtiger Charaktere massiv beeinflussen.

Das Spiel ist bekannt für seine dichte, teilweise unangenehm intensive Stimmung, viele Verzweigungen und mehrere mögliche Enden. Wer Mystery, Thriller und erzählerische Games mag, bekommt hier genau den Stoff, der einen Abend schnell in eine lange Nacht verwandeln kann.

Für viele ist Heavy Rain eines der emotional packendsten und immersivsten Narrative-Games, weil es seine interaktive Drama-Idee kompromisslos durchzieht und Entscheidungen sich wirklich persönlich anfühlen.

Wollt ihr euch Heavy Rain am 15. April 2026 holen, oder habt ihr es schon damals gespielt? Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr zu interaktiven Story-Games steht.