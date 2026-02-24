GTA 6 – Store-Eintrag deutet Standardpreis um 100 Euro an

Ein neuer Preis-Leak zu Grand Theft Auto 6 sorgt gerade für Stirnrunzeln in der Community. Auf einer bekannten Key-Seller-Plattform ist vorab ein Eintrag aufgetaucht, der das Basisspiel mit einem deutlich höheren Preis versieht, als viele Fans für den Release im November 2026 erwartet hätten. Kaufen lässt sich der Titel dort aktuell nicht, trotzdem befeuert die Zahl die Diskussion rund um steigende Games-Preise.

Rockstar Games selbst hat bislang weder konkrete Preise noch eine Editionen-Übersicht veröffentlicht. Entsprechend ist jeder vorzeitige Store-Eintrag vor allem eines: ein Stimmungsbarometer dafür, wie empfindlich das Thema Preis bei einem der größten Releases der Gaming-Geschichte ist.

Der aufgetauchte Store-Eintrag im Überblick

Wie hoch ist der geleakte GTA-6-Preis in Deutschland umgerechnet? Der Eintrag zeigt für die Basisversion einen Preis von 89,99 britischen Pfund. Umgerechnet entspricht das grob einem Bereich um die 100 Euro, je nach Wechselkurs. Für den deutschen Markt wäre das eine neue Hausnummer für eine Standard-Edition, zumal es sich in dem Listing um eine digitale Version handelt.

Wichtig ist dabei der Kontext: Die Plattform fungiert typischerweise als Reseller für digitale Keys und nicht als klassischer First-Party-Store wie PlayStation Store oder Xbox Store. Genau diese Details sorgen bei vielen dafür, die Zahl eher als vorläufigen Richtwert zu sehen, statt als finalen Verkaufspreis.

Unter dem Reddit-Post, der den Screenshot verbreitet hat, drehte sich die Debatte schnell um die Frage, ob ein derart hoher Einstiegspreis langfristig Schule machen könnte. Gerade bei Blockbustern mit gigantischer Reichweite wie GTA 6 wird befürchtet, dass sich neue Preisstandards leichter etablieren, wenn genug Leute am ersten Tag trotzdem zuschlagen.

Warum viele Fans von einem Platzhalter ausgehen

Was spricht dafür, dass der Preis noch nicht final ist? Dafür sprechen gleich mehrere Punkte: Der Titel ist in dem Listing derzeit nicht kaufbar, und solche Einträge erscheinen bei großen Releases oft frühzeitig mit Platzhalterpreisen, bevor Publisher die finalen Beträge und Editionen kommunizieren. Das gilt besonders dann, wenn ein Release-Zeitfenster feststeht, aber die konkrete Vorbesteller-Phase noch nicht offiziell gestartet ist.

Bei einem Spiel dieser Größenordnung werden die belastbaren Preissignale üblicherweise eher dort auftauchen, wo Vorbestellungen tatsächlich abgewickelt werden: in den digitalen Stores der Konsolenplattformen oder bei großen, etablierten Onlinehändlern. Sobald Rockstar die verschiedenen Editionen ankündigt, wird sich auch zeigen, ob es eine klassische Standard-Edition, eine Deluxe-Variante oder teurere Bundles mit Early-Access, Ingame-Währung oder Zusatzinhalten geben wird.

Der Release ist laut aktueller Planung weiterhin für November 2026 angesetzt, genauer ist als Datum November 2026 im Umlauf. Bis dahin dürfte Rockstar auch die Vermarktung der Editionen nachschärfen, denn spätestens mit dem Start von Vorbestellungen wird der Preis für Deutschland klar und verbindlich sichtbar.

Welche Auswirkungen ein hoher Einstiegspreis haben könnte

Warum ist der Preis von GTA 6 für die Branche so brisant? GTA 6 ist nicht einfach nur ein weiteres AAA-Spiel, sondern ein Ereignis, das Millionen Menschen gleichzeitig erreicht. Wenn ein so großer Titel spürbar teurer wird, dann wird das schnell zur Referenz für andere Publisher, die ihre eigenen Preismodelle testen. Genau davor haben viele in der Community Respekt, weil es am Ende nicht bei einzelnen Ausnahmen bleibt, sondern sich neue Normalwerte für Standard-Editionen entwickeln könnten.

Gleichzeitig ist klar: Die Zahlungsbereitschaft bei GTA ist enorm. Viele werden ohnehin am Release-Wochenende dabei sein, egal ob sie primär für die Story, das Online-Ökosystem oder schlicht für das nächste große Open-World-Abenteuer kommen. Umso wichtiger wird sein, wie Rockstar den Gegenwert kommuniziert, etwa über Umfang, technische Sprünge, Online-Pläne und die Inhalte der verschiedenen Editionen.

Wie würdet ihr reagieren, wenn die Standard-Edition von Grand Theft Auto 6 in Deutschland tatsächlich um die 100 Euro kosten würde: Würdet ihr Day One kaufen oder erstmal abwarten? Schreibt es gern in die Kommentare.