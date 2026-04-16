Steam-Partyspiel Write Warz wird ab 17. April 2026 kostenpflichtig

Wer auf Steam gern mit Freunden Quatsch baut, sollte jetzt kurz aufmerksam sein: Das Multiplayer-Partyspiel Write Warz ist nur noch für sehr kurze Zeit gratis zu haben. Am 17. April 2026 verschwindet der Free-to-Play-Status, weil das Spiel mit Update 3.0 aus dem Early Access in den Vollrelease geht.

Bis dahin könnt ihr Write Warz noch kostenlos eurer Bibliothek hinzufügen und herunterladen. Danach wird das Spiel kostenpflichtig.

Write Warz wird bald kostenpflichtig

Bis wann könnt ihr Write Warz noch kostenlos sichern? Laut Entwicklerteam ist Write Warz seit März 2025 im Early Access und in dieser Phase kostenlos spielbar. Mit dem Sprung auf Version 3.0 endet dieses Modell am 17. April 2026.

Ab diesem Datum soll Write Warz auf Steam regulär verkauft werden und umgerechnet 9,99 Euro kosten. Wer also ohnehin mal in das Party-Game reinschauen wollte, hat jetzt das letzte Zeitfenster, um es ohne Preisetikett mitzunehmen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Im Kern setzt Write Warz auf kooperatives Schreiben und Abstimmen: Gemeinsam entsteht Runde für Runde eine möglichst absurde Story, über die am Ende gevotet wird. Zusätzlich spielen einzigartige Charakterfähigkeiten mit rein, die den Ablauf nicht nur auf Gags, sondern auch auf kleine taktische Momente ausrichten.

Das steckt im 3.0-Update zum Full Release

Welche neuen Inhalte kommen mit Write Warz 3.0? Mit dem Full Release soll nicht nur das Preismodell wechseln, sondern auch frischer Content einziehen. Als neues Theme wurde Elves vs Samurai angekündigt, beschrieben als Anime-High-Fantasy.

Dabei werdet ihr einer Fraktion zugeteilt und schreibt im Team an einer epischen Geschichte, um Punkte zu sammeln und am Ende den besten Ausgang zu erzielen. Das klingt nach einem Modus, der stärker auf Teamgefühl und Wettbewerb setzt, ohne den Party-Charakter zu verlieren.

Außerdem sind mehrere Feature-Upgrades geplant, die Write Warz stärker in Richtung Couch-Party mit nur einem Host schieben.

Early-Access-Ende und Preis: Write Warz verlässt am 17. April 2026 den Early Access und soll danach 9,99 Euro kosten.

Write Warz verlässt am 17. April 2026 den Early Access und soll danach 9,99 Euro kosten. Neues Theme: Elves vs Samurai als neues Story-Setting im Anime-High-Fantasy-Stil.

Elves vs Samurai als neues Story-Setting im Anime-High-Fantasy-Stil. Mobile-Support als Beta: Mit nur einem PC-Host sollen Mitspieler über das Handy beitreten können, ähnlich wie bei typischen Partyspiel-Sammlungen.

Mit nur einem PC-Host sollen Mitspieler über das Handy beitreten können, ähnlich wie bei typischen Partyspiel-Sammlungen. Twitch-Integration: Streamer sollen bis zu fünf Audience-Bots hinzufügen können, damit Zuschauer Sätze einreichen, die vom System für die Voting-Runden ausgewählt werden.

Noch ein Gratis-Spiel auf Steam und ein Blick auf kommende Preis-Tools

Welche weiteren Gratis-Deals sind gerade interessant? Neben Write Warz gibt es aktuell noch ein zweites Gratis-Angebot: Das Psychological-Horror-Spiel NineHells soll noch bis zum 20. April 2026 kostenlos claimbar sein.

Generell lohnt sich auf Steam immer wieder ein Blick in die Sonderaktionen, weil regelmäßig Spiele kurzzeitig gratis oder sehr stark reduziert auftauchen. Gerade kleinere Projekte bekommen so Reichweite, während ihr eure Bibliothek mit ungewöhnlichen Titeln auffüllen könnt.

Spannend ist auch eine weitere Änderung, die sich anbahnt: Steam soll Berichten zufolge an einer Preisfunktion arbeiten, mit der sich Preisänderungen in einem 30-Tage-Fenster anzeigen lassen. Einen festen Termin für den Rollout gibt es bislang nicht, aber als Deal-Helfer wäre das für viele Käufe ein praktisches Upgrade.

Habt ihr Write Warz schon ausprobiert, oder sichert ihr es euch jetzt noch schnell vor dem Wechsel auf den Kaufpreis? Schreibt es gerne in die Kommentare.