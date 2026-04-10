Starsand Island plötzlich von Steam entfernt – Urheberrechtsproblem als Grund

Für Fans von Cozy-Games kommt diese Nachricht aus dem Nichts: Starsand Island ist seit dem 9. April 2026 nicht mehr auf Steam verfügbar. Auf dem PC lässt sich das Life-Sim-Spiel damit aktuell weder neu kaufen noch neu zur Bibliothek hinzufügen, obwohl es erst seit rund zwei Monaten im Early Access war.

Gerade weil Starsand Island zuletzt viel Aufmerksamkeit bekommen hatte, trifft die plötzliche Entfernung viele auf dem falschen Fuß. Trotz Startschwierigkeiten mit Bugs konnte sich der Titel bei vielen durch seine Mischung aus entspannten Beschäftigungen, umfangreichen Anpassungsoptionen und einem starken Social-Aspekt schnell einen Namen machen.

Darum ist Starsand Island von Steam verschwunden

Warum wurde Starsand Island delistet? Laut einer Mitteilung des Publishers und Entwicklers Seed Sparkle Lab hat Steam die Entfernung wegen eines Urheberrechtsproblems angestoßen. Betroffen sei ein Feature, bei dem während der Planungsphase unbeabsichtigt zentrale visuelle Elemente aus einem klassischen Titel in ein bestimmtes Minigame geraten seien und vor dem Early-Access-Start nicht entfernt wurden.

Um welches Minigame es genau geht, wurde dabei nicht öffentlich benannt. Klar ist aber: Das Delisting soll nur vorübergehend sein, und das Team hat bereits eine korrigierte Version zur Prüfung eingereicht. Sobald Steam diese Fassung abnickt, soll Starsand Island wieder auf Steam verfügbar sein.

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Interessant am Rande: Das Spiel war auf Steam zuletzt auch wegen einer Review-Kontroverse im Gespräch. Dabei hatten auffällig viele Nutzer Starsand Island nach nur wenigen Minuten Spielzeit überschwänglich bewertet, woraufhin das Entwicklerteam öffentlich darum bat, damit aufzuhören. Unabhängig davon lief der Titel in der Community insgesamt sichtbar stark an.

Was das für bestehende Spielstände und Inhalte bedeutet

Was passiert mit eurem Fortschritt? Seed Sparkle Lab gibt Entwarnung: Wer bereits gespielt hat, soll seine Savegames behalten. Nach der Rückkehr auf Steam wird ein Update nötig sein, danach soll der bisherige Fortschritt mit der neuen Version kompatibel bleiben.

Allerdings werden die Assets, die im Zentrum des Copyright-Streits stehen, aus dem Spiel entfernt. Alle anderen Inhalte sollen wie gewohnt verfügbar bleiben, inklusive bereits erspielter Fortschritte.

Als Entschuldigung kündigt das Studio zudem eine kostenlose Belohnung an: das Shining Star Outfit Set. Dieses soll als kostenloser DLC für Steam erscheinen und innerhalb von sieben Werktagen nach dem Delisting bereitstehen, was zeitlich auf den 20. April 2026 hinauslaufen würde.

So steht es um Xbox, Game Pass und die Konsolen-Pläne

Wo ist Starsand Island weiterhin spielbar? Auffällig ist, dass die Entfernung offenbar nur Steam betrifft. Auf Xbox Series ist die Early-Access-Version weiterhin gelistet, und der Titel scheint auch im Cozy-Sortiment des Xbox Game Pass weiterhin auffindbar zu sein.

Langfristig bleibt es zudem nicht bei PC und Xbox: Für den vollen Release sind Versionen für PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 geplant. Als Release-Zeitfenster wird aktuell Sommer 2026 genannt.

Habt ihr Starsand Island schon im Early Access gespielt, und wie findet ihr es, wenn Spiele wegen Urheberrechtsfragen kurzfristig von Plattformen verschwinden? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.