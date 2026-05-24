World of Tanks auf Steam – Gratis Warhammer-40.000-DLC bis 28. Mai 2026

Auf Steam läuft gerade eine Aktion, die sich besonders für Fans von Warhammer 40.000 lohnt: Bis zum 28. Mai 2026 könnt ihr einen speziellen Gratis-DLC für das Free-to-Play-Spiel World of Tanks sichern und dauerhaft behalten. Der Deal ist Teil des aktuellen Warhammer-Skulls-Sales, bei dem außerdem zahlreiche Warhammer-Spiele reduziert angeboten werden.

Das Besondere an diesem Freebie: Es bringt Warhammer-40.000-Flair in den ansonsten eher realistisch geprägten Panzerkrieg von World of Tanks. Wer gern auffällige Skins nutzt, bekommt hier eine ungewöhnlich knallige Option, die im Match definitiv ins Auge fällt.

Was im kostenlosen World-of-Tanks-DLC steckt

Welche Inhalte enthält das SKULLS-DLC? Das Paket heißt SKULLS und ergänzt World of Tanks um eine neue Optik für US-Fahrzeuge, die klar von Warhammer 40.000 inspiriert ist. Konkret geht es um eine rote Lackierung, die sich an der Blood-Angels-Legion orientiert.

Neben dem Skin sind auch kleine Extras für den Ingame-Alltag dabei. Das macht das Paket nicht nur zu einem kosmetischen Goodie, sondern auch zu einem netten Mini-Boost, wenn ihr ohnehin wieder ein paar Runden drehen wollt.

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Neue Lackierung: Hues of Sanguine in Rot

1 Tag WoT-Premium-Account

5 Cases of Cola als Verbrauchsgegenstand

Normalerweise kosten World-of-Tanks-DLCs je nach Inhalt ein paar Euro bis hin zu deutlich höheren Beträgen, doch dieses Pack bleibt bis zum 28. Mai 2026 bei 0 Euro und ist danach dauerhaft mit eurem Account verknüpft, wenn ihr es rechtzeitig abholt.

So bekommt ihr das Freebie rechtzeitig

Wie lässt sich den Gratis-DLC sichern? Ihr benötigt World of Tanks, um das SKULLS-Paket nutzen zu können. Da World of Tanks auf Steam ohnehin kostenlos ist, müsst ihr dafür nichts bezahlen, sondern nur den Download einplanen und den DLC während des Aktionszeitraums eurer Bibliothek hinzufügen.

Wichtig: Wer das Hues-of-Sanguine-Pack bereits zuvor direkt über den Shop von World of Tanks beansprucht hat, kann dieses Giveaway nicht noch einmal nutzen. Für alle anderen gilt: Einmal einsammeln, danach bleibt es dauerhaft im Account.

In den Gefechten kann die neue rote Lackierung natürlich auch ein kleiner Stilbruch sein, denn viele der beliebten Skins in World of Tanks setzen eher auf realistische Tarnmuster. Wenn euch das egal ist und ihr lieber mit einem auffälligen Look unterwegs seid, ist das hier eine der markantesten Gratis-Optiken der letzten Zeit.

Weitere Warhammer-Angebote bis Ende Mai

Welche weiteren Deals laufen parallel auf Steam? Rund um den Warhammer-Skulls-Sale gibt es noch mehr Aktionen, die zeitlich begrenzt sind. Zwei Titel sind für kurze Zeit kostenlos spielbar, dazu kommt ein komplettes Spiel mit 100 Prozent Rabatt.

Wenn ihr Warhammer-Fan seid oder einfach mal in das Universum reinschnuppern wollt, lohnt sich ein Blick in die laufenden Angebote, bevor die Fristen ablaufen.

Total War: Warhammer 3 ist kostenlos spielbar bis zum 25. Mai 2026 .

. Warhammer 40.000: Battlesector ist kostenlos spielbar bis zum 28. Mai 2026 .

. Warhammer 40.000: Gladius – Relics of War ist mit 100 Prozent Rabatt bis zum 28. Mai 2026 verfügbar.

Schreibt mir in die Kommentare: Sichert ihr euch den World-of-Tanks-SKULLS-DLC, oder greift ihr eher bei den Warhammer-Free-to-Play-Aktionen und dem Gladius-Giveaway zu?