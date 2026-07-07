Forsaken Realms – Vahrins Call startet am 27. Juli 2026 auf Steam

Auf Steam kündigt sich noch im Juli 2026 ein Fantasy-RPG an, das optisch und spielerisch wie eine spannende Mischung aus Fable und Crimson Desert wirkt: Forsaken Realms: Vahrins Call. Während große Genre-Schwergewichte wie das neue Fable und The Elder Scrolls 6 weiter auf sich warten lassen, könnte dieser Release genau die Lücke füllen, die viele gerade spüren.

Der Titel setzt auf eine eigenständige Geschichte, greift aber gleichzeitig auf ein offenbar schon umfangreiches Franchise-Universum mit entsprechendem Lore-Fundament zurück. Im Mittelpunkt steht die kriegsgezeichnete Stadt Vahrin, die kurz vor dem Kollaps steht, und eine Söldnerfigur, die sich inmitten des Chaos einen Namen machen muss.

Release und wichtigste Eckdaten

Wann erscheint Forsaken Realms: Vahrins Call auf Steam? Der Release ist für den 27. Juli 2026 angesetzt. Inhaltlich versteht sich das Spiel als narrative Einzelspieler-Erfahrung mit Action-RPG-Kämpfen aus der Third-Person-Perspektive und einem Schwerpunkt auf Erkundung.

Welche Features stellt das Spiel in den Vordergrund? Laut den bisher bekannten Angaben setzt Forsaken Realms: Vahrins Call auf eine komplett handgefertigte Fantasy-Welt und betont mehrfach, dass dabei keine generative KI zum Einsatz kommt.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Ein vollständig originales, handgefertigtes High-Fantasy-Universum (keine generative KI)

Befreie das Tal von Vahrin von den vielen brutalen Bedrohungen

Finde Rätsel, Herausforderungen und Geheimnisse, die überall in der Welt versteckt sind

Umfangreiche Anpassung von Rüstung, Waffen, Zaubern, Tränken, Fallen und mehr, um deinen bevorzugten Spielstil zu bauen

Große Auswahl an Optionen für die Charaktererstellung

Komplette Sprachausgabe auf Englisch (keine generative KI)

Vollständige Controller-Unterstützung

Story und Spielwelt rund um Vahrin

Worum geht es in der Geschichte von Forsaken Realms: Vahrins Call? Vahrin und die umliegenden Gebiete werden von einer neuen Gefahr überrannt: insektenartigen Kreaturen namens Khraiax, die bereits die Freien Städte überwältigt haben. Die Kampagne soll sich dabei nicht auf ein einzelnes Gebiet beschränken, sondern eine Reise über mehrere Kontinente und unterschiedliche Umgebungen erzählen.

Wie man es von klassischen Fantasy-Abenteuern kennt, spielt auch der Machtvakuum-Faktor eine zentrale Rolle: Der König von Vahrin ist tot, und in der Region behaupten sich nur noch die härtesten Kämpfer. In diese Lage stolpert ihr als Söldner auf Jobsuche hinein, inklusive Rivalen aus dem eigenen Gewerbe, Banditen und grotesken Monstern, die thematisch an düstere Kreaturenjagden im Stil großer Action-RPGs erinnern.

Warum erinnert das Szenario an Fable? Die Grundidee wirkt bewusst bodenständig: Statt auserwählter Königsfigur startet ihr als scheinbar unbedeutender Auftragnehmer und wachst in eine Heldenrolle hinein. Dazu kommen eine farbenfrohe Fantasy-Optik und ein klar erkennbarer Humor-Ton, der die Inspirationslinie zu Fable deutlich macht.

Gameplay zwischen Action-Kämpfen und Erkundung

Wie spielt sich Forsaken Realms: Vahrins Call? Das Kampfsystem ist actionbasiert und wird aus der Third-Person-Perspektive gespielt, was die Nähe zu Crimson Desert sofort verständlich macht. Gleichzeitig setzt das Spiel nicht auf eine komplett offene Welt, sondern auf große, offene Zonen, die an moderne RPG-Strukturen mit weitläufigen Arealen und klar abgegrenzten Regionen erinnern.

In diesen Zonen warten klassische Open-World-Bausteine: NPCs, Beute, Rätsel und handgefertigte Dungeons. Gerade die Mischung aus Kämpfen und Puzzle-Abschnitten soll ein zentrales Element sein, das den Spielfluss immer wieder von reiner Action in Erkundung und Denken kippen lässt.

Welche Builds sind möglich? Das Spiel verspricht eine sehr freie Charakterentwicklung: Waffen, Rüstungen, Fähigkeiten, Alchemie-Zutaten, Fallen und weitere Ausrüstungsbestandteile lassen sich kombinieren, um den eigenen Stil zu formen. Ob Battle-Mage mit Magie und schweren Waffen oder eine schleichende Fernkampf-Variante, die an den typischen Stealth-Bogenstil aus bekannten Fantasy-RPGs erinnert, soll sich flexibel bauen lassen.

Für wen sich der Steam-Release lohnen könnte

Wie viel Spielzeit ist zu erwarten? Aktuell ist von etwa 15 bis 30 Stunden die Rede, abhängig davon, wie gründlich ihr die Welt erkundet und wie viele Geheimnisse und Nebeninhalte ihr mitnehmt. Damit fällt der Umfang zwar potenziell kompakter aus als bei manchen Genre-Giganten, zielt aber klar auf ein dichtes, handgebautes Abenteuer.

Unterm Strich wirkt Forsaken Realms: Vahrins Call wie ein passender Kandidat für alle, die bis zum neuen Fable (aktuell für 2027 im Raum) nicht auf ein frisches Fantasy-RPG warten wollen, aber trotzdem Lust auf Third-Person-Action, Erkundung und Rätsel haben, wie sie viele an Crimson Desert schätzen.

Wie klingt das für euch: Ist Forsaken Realms: Vahrins Call eher Geheimtipp-Potenzial oder nur ein netter Lückenfüller bis zu den nächsten AAA-RPGs? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.