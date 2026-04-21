Take-Two-CEO Zelnick kontert Musk – KI generiert GTA 6 nicht mal eben

Strauss Zelnick, CEO von Take-Two Interactive und damit Chef des Publishers hinter Rockstar Games, hat sich bei einem öffentlichen Auftritt deutlich zu den jüngsten KI-Ansagen von Elon Musk positioniert. Der Kern: Zelnick glaubt nicht daran, dass generative KI kurzfristig in der Lage ist, ein Spiel in der Größenordnung von Grand Theft Auto 6 einfach so zu erzeugen. Und wenn KI tatsächlich Jobs ersetzen würde, dann solle sie nach Zelnicks Meinung zuerst einen ganz anderen treffen.

Auslöser war eine Diskussion, die im Januar 2026 Fahrt aufnahm: Musk stimmte auf X einem Post zu, der behauptete, es gäbe eine reale Chance, dass man sein eigenes GTA 6 in wenigen Minuten generieren könne, noch bevor das echte GTA 6 erscheint. Epic Games CEO Tim Sweeney legte nach und erklärte, nach Text-zu-Bild und Text-zu-Video sei Text-zu-GTA der nächste logische Schritt. Musk setzte noch einen drauf und meinte sinngemäß, man müsse KI bald nicht einmal mehr sagen, was man spielen wolle, sie werde es von selbst herausfinden.

Zelnicks Konter auf der Semafor-Konferenz

Was hat Strauss Zelnick konkret über Elon Musk und KI gesagt? Am 16. April 2026 reagierte Zelnick auf der Bühne der Semafor World Economy Conference auf diese KI-These und konterte mit einer Spitze Richtung Musk. Er zeichnete das Bild eines Mannes mit praktisch unbegrenzten Ressourcen, viel KI-Nähe und einem extremen Arbeitspensum und stellte dann die provokante Frage, warum KI ausgerechnet dessen Arbeit nicht schon längst übernehmen würde.

Er hat unbegrenzte finanzielle Ressourcen, unbegrenzte personelle Ressourcen und offenbar unbegrenzt viele Ideen. Er kennt sich mit KI aus und arbeitet 20 Stunden am Tag. Wenn KI irgendjemandes Job übernehmen soll, warum nicht seinen? Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Zelnick setzte nach, indem er den Widerspruch betonte: Wenn generative KI wirklich so weit wäre, Arbeit einfach zu ersetzen oder drastisch zu reduzieren, müssten gerade die Menschen mit den längsten Arbeitstagen davon zuerst profitieren. Seine Zuspitzung: Der reichste Mann der Welt wäre eigentlich Job Nummer eins, den KI übernehmen müsste und dennoch sei Musk ständig beschäftigt. Und auch Zelnick selbst arbeite trotz KI-Nutzung härter denn je.

Warum GTA 6 nicht einfach aus dem KI-Baukasten kommt

Warum ist ein Spiel wie GTA 6 für generative KI keine schnelle Aufgabe? Der Take-Two-CEO stellt sich klar gegen die Vorstellung, dass KI den Entwicklungsaufwand eines Blockbusters wie GTA 6 in naher Zukunft wegautomatisiert. Zwischen einem beeindruckenden Video-Clip oder einem hübschen Bild und einem riesigen Open-World-Actionspiel liegen Welten: Systemdesign, Missionen, Balancing, Animationen, Performance-Optimierung, Qualitätssicherung, Storytelling, Produktionspipelines und eine konsistente kreative Vision müssen zusammenpassen.

Gerade bei Action Games wie Grand Theft Auto hängt das Spielerlebnis an unzähligen Details, die sich nicht nur generieren, sondern auch zuverlässig testen und auf allen Zielplattformen stabil zum Laufen bringen müssen. Das ist keine einzelne Eingabeaufforderung, sondern jahrelange Abstimmung zwischen Kreativen, Technikteams und Produktion. Zelnicks Unterton ist dabei eindeutig: KI kann Werkzeuge liefern, aber sie ist nicht die Abkürzung, die manche in Social Media heraufbeschwören.

Zwischen Simulation und Show: Der Ton der Debatte

Wie humorvoll wurde die Diskussion um Musk und KI geführt? Trotz der klaren inhaltlichen Kante blieb es auf der Bühne nicht rein sachlich. Zelnick und der Host machten sich auch darüber lustig, ob Musk überhaupt real sei, mit einem augenzwinkernden Verweis darauf, er könne auch eine Simulation sein. Das war offensichtlich als Gag gemeint, zeigt aber, wie sehr die Debatte inzwischen zwischen Tech-Hype, Promi-Persona und echter Industrie-Realität pendelt.

Für euch als GTA-Fans ist an der Stelle vor allem spannend, dass sich Take-Two öffentlich so deutlich positioniert. Während auf Social Media die Vision von selbstgenerierten AAA-Spielen kursiert, klingt aus dem Publisher-Topmanagement vor allem Skepsis: Noch ist generative KI kein Ersatz für die komplexe, teure und extrem fein abgestimmte Arbeit, die ein Rockstar-Release verlangt.

Wie seht ihr das: Ist die Idee eines per Knopfdruck generierten GTA 6 für euch Zukunftsmusik oder nur Tech-Gerede und wie viel KI-Unterstützung würdet ihr in großen Open-World-Spielen überhaupt akzeptieren?