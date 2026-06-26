GTA 6 auf PS5 Pro optimiert – Händler nennt bessere FPS und schärfere Optik

Zu Grand Theft Auto 6 sind neue Details aufgetaucht, die vor allem PS5-Pro-Besitzer aufhorchen lassen dürften. Eine Produktseite eines brasilianischen Händlers nennt konkrete Schlagworte zu technischen Verbesserungen auf Sonys stärkerer Konsole und zeichnet damit ein klareres Bild davon, was euch dort zum Release erwartet.

Im Kern geht es um das, was viele bei großen Open-World-Releases hoffen: mehr Leistung in Bewegung, stabilere Bildraten und sichtbar schärfere Darstellung. Offiziell bleibt Rockstar Games zwar weiterhin sparsam mit Zahlen, doch die Richtung ist eindeutig.

Optimierung auf der PS5 Pro

Welche Verbesserungen soll Grand Theft Auto 6 auf der PS5 Pro bekommen? Laut der Händlerbeschreibung ist Grand Theft Auto 6 für die PS5 Pro speziell optimiert und soll dort von mehreren technischen Upgrades profitieren. Genannt werden dabei vor allem Leistung und Bildqualität, also genau die Stellschrauben, die in einem extrem detailreichen Open-World-Spiel schnell über den Gesamteindruck entscheiden.

Die Auflistung der angekündigten Vorteile fällt zwar allgemein aus, ist aber eindeutig formuliert. Demnach soll die PS5-Pro-Version bieten:

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verbesserte Performance

stabilere Bildraten (FPS)

schärfere Auflösungen

Konkrete Zielwerte wie 60 FPS, ein bestimmtes Auflösungsziel oder mögliche Grafikmodi werden in der Beschreibung nicht genannt. Trotzdem deutet alles darauf hin, dass die PS5 Pro die technisch „glatteste“ Konsolenversion werden soll, insbesondere in Situationen mit viel Verkehr, dichtem Stadtleben und schnellen Kameraschwenks.

Einordnung im Kontext der Sony-Plattform

Warum rückt Sony Grand Theft Auto 6 auf PS5 und PS5 Pro so stark in den Fokus? Bereits in diesem Monat hatte Sony angedeutet, dass Grand Theft Auto 6 auf PS5 und PS5 Pro besonders stark zur Geltung kommen soll. Dabei wurde auch auf spezielle Features rund um den DualSense-Controller hingewiesen, die das Spielgefühl zusätzlich unterstützen könnten.

Dass große Releases eigene PS5-Pro-Optimierungen erhalten, ist inzwischen gängige Praxis. Häufig läuft es darauf hinaus, dass ihr entweder höhere Auflösung bei ähnlicher Performance bekommt oder eine höhere und vor allem stabilere Bildrate, ohne dass die Optik zu stark zurückschrauben muss. Bei einem Spiel dieser Größenordnung kann genau das den Unterschied machen, ob sich Fahrten durch die Stadt butterweich oder eher zäh anfühlen.

Für Fans der Serie ist das vor allem deshalb spannend, weil Grand Theft Auto 6 lange Zeit von vielen offenen Fragen begleitet war. Mit dem näher rückenden Release dürfte der Informationsfluss jetzt spürbar anziehen.

Release-Termin und aktueller Stand

Wann erscheint Grand Theft Auto 6 und wie lange mussten Fans warten? Grand Theft Auto 6 wurde im Dezember 2023 offiziell enthüllt. Nach mehreren Verschiebungen soll es nun am 19. November 2026 erscheinen. Damit läge zwischen Grand Theft Auto 5 und dem Nachfolger fast eine komplette Ära, denn der letzte Hauptteil ist seit rund 13 Jahren der Fixpunkt der Reihe.

Auch wenn viele Details zu Auflösung, FPS-Ziel oder möglichen Performance- und Qualitätsmodi weiter offen sind, geben die genannten PS5-Pro-Verbesserungen zumindest eine klare Tendenz vor: Wer auf Konsole die bestmögliche technische Version anpeilt, wird die PS5 Pro im Blick behalten.

Wie wichtig sind euch stabile FPS in einer Open World wie Grand Theft Auto 6, und würdet ihr dafür zur PS5 Pro greifen? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare.