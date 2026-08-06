PS5 Beta-Update – PSSR wird auf PS5 Pro automatisch aktiviert, Bluetooth neu geregelt

Sony hat am 6. August 2026 ein neues Systemsoftware-Update für die PlayStation 5 veröffentlicht. Die Aktualisierung steht zunächst im Rahmen des PS5-Betaprogramms bereit und richtet sich vor allem an Besitzer einer PS5 Pro sowie an Veranstalter von E-Sport-Turnieren.

Im Gegensatz zum eher unspektakulären Juli-Update bringt die neue Version mehrere konkrete Änderungen mit. Neben weiteren Verbesserungen an Leistung und Stabilität passt Sony den Umgang mit PlayStation Spectral Super Resolution an und überarbeitet die Folgen einer vollständig deaktivierten Bluetooth-Verbindung.

PSSR wird auf der PS5 Pro automatisch aktiviert

Welche Verbesserung erhalten Besitzer einer PS5 Pro? Nach der Installation wird die Einstellung zur verbesserten PSSR-Bildqualität standardmäßig eingeschaltet. Dadurch kommt die überarbeitete Variante der Upscaling-Technologie auch bei Games zum Einsatz, die ursprünglich lediglich die vorherige PSSR-Version unterstützten.

PlayStation Spectral Super Resolution rekonstruiert mithilfe maschinellen Lernens ein höher aufgelöstes Bild und soll gleichzeitig eine möglichst stabile Performance ermöglichen. Die neue Standardeinstellung verspricht eine schärfere und klarere Darstellung, ohne dass Nutzer die Funktion erst manuell im Systemmenü suchen und aktivieren müssen.

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Wer mit der Darstellung in einem bestimmten Titel nicht zufrieden ist, kann die Option weiterhin abschalten. Der entsprechende Schalter befindet sich unter Einstellungen > Bildschirm und Video > Videoausgabe > PSSR-Bildqualität verbessern. Diese Funktion ist ausschließlich auf der PS5 Pro verfügbar und verändert die Bildqualität der regulären PS5 daher nicht.

Bluetooth-Anpassung für E-Sport-Veranstaltungen

Warum verändert Sony die Bluetooth-Einstellungen der PS5? Die zweite größere Neuerung ist für den normalen Gebrauch kaum relevant. Sie soll vor allem dabei helfen, Controller-Verbindungen bei E-Sport-Turnieren und vergleichbaren Veranstaltungen kontrolliert zu verwalten.

Wird Bluetooth unter Einstellungen > Zubehör > Allgemein > Erweiterte Einstellungen vollständig deaktiviert, kann die Konsole anschließend nicht mehr in den Ruhemodus versetzt werden. Zusätzlich steht bei ausgeschaltetem Bluetooth keine HDMI-Geräteverbindung mehr zur Verfügung. Sony weist ausdrücklich darauf hin, dass diese Funktion für E-Sport-Veranstaltungsorte gedacht ist und nicht für den alltäglichen Einsatz verwendet werden sollte.

Die vollständigen Änderungen des August-Updates lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:

Die verbesserte PSSR-Bildqualität wird nach dem Systemsoftware-Update auf der PS5 Pro automatisch aktiviert.

Das verbesserte PSSR kommt auch bei Games zum Einsatz, die lediglich die vorherige Version der Technologie unterstützen.

Die Änderung soll auf kompatiblen Titeln für ein schärferes und klareres Bild sorgen.

Die PSSR-Option kann in den Einstellungen unter Bildschirm und Video sowie Videoausgabe wieder deaktiviert werden.

Die automatische PSSR-Aktivierung steht ausschließlich auf der PS5 Pro zur Verfügung.

Auf PS5 und PS5 Pro gelten in bestimmten Ländern oder Regionen neue Einschränkungen bei vollständig deaktiviertem Bluetooth.

Nach dem Abschalten von Bluetooth stehen der Ruhemodus und die HDMI-Geräteverbindung nicht mehr zur Verfügung.

Die Bluetooth-Funktion ist für die Verwaltung von Controller-Verbindungen bei E-Sport-Veranstaltungen und ähnlichen Einsatzgebieten vorgesehen.

Leistung und Stabilität der Systemsoftware wurden weiter verbessert.

Vorerst nur für ausgewählte Beta-Teilnehmer

Wer kann das neue PS5-Update bereits installieren? Die Aktualisierung wird zunächst an zugelassene Teilnehmer des Systemsoftware-Betaprogramms verteilt. Das Programm steht grundsätzlich auch volljährigen PlayStation-Nutzern in Deutschland offen, der Zugriff auf eine konkrete Betaversion setzt jedoch eine entsprechende Freigabe voraus.

Für Besitzer einer regulären PS5 bleibt das Update abseits der Stabilitätsoptimierungen weitgehend unspektakulär. Auf der PS5 Pro verhindert die automatische Aktivierung hingegen, dass die verbesserte PSSR-Technologie unbemerkt ausgeschaltet bleibt und dadurch mögliche Vorteile bei der Bildqualität verloren gehen.

Wie bewertet ihr die neuen PSSR- und Bluetooth-Anpassungen der PS5? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.