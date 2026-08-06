PS5-Verpackung warnt vor Disc-Aus für neue Spiele ab Januar 2028

Sony versieht offenbar neue Verpackungen der PlayStation 5 mit Disc-Laufwerk mit einem auffälligen Hinweis zur Zukunft physischer Spiele. Damit sollen Käufer bereits vor dem Kauf erfahren, dass neue PlayStation-Titel ab Januar 2028 nicht mehr auf Disc erscheinen werden.

Die Änderung war von Sony Interactive Entertainment bereits am 1. Juli 2026 angekündigt worden. Nun taucht der entscheidende Hinweis zusätzlich direkt auf neuen Konsolenverpackungen auf, wodurch die bevorstehende Umstellung für Kunden im Handel deutlich sichtbarer wird.

Der neue Hinweis auf der PS5-Verpackung

Welche Warnung steht auf der PS5-Verpackung? Der Text informiert darüber, dass neu veröffentlichte PlayStation-Spiele ab Januar 2028 nur noch digital erhältlich sein werden. Der Kauf soll weiterhin über den PlayStation Store und über Händler möglich sein, wobei Sony bislang nicht genauer beschrieben hat, in welcher Form digitale Spiele künftig im stationären Handel angeboten werden.

Wichtiger Hinweis: Ab Januar 2028 können neu veröffentlichte Spiele für PlayStation nur noch im PlayStation Store und bei Händlern im digitalen Format erworben werden. Discs von Spielen, die vor Januar 2028 erschienen sind, können weiterhin auf dieser Konsole gespielt werden. Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Für Besitzer einer PS5 mit Laufwerk bedeutet das nicht, dass die Disc-Funktion vollständig verschwindet. Bereits veröffentlichte PS5-Spiele sowie kompatible PS4-Titel auf Disc bleiben weiterhin nutzbar. Auch Filme auf 4K-UHD-Blu-ray, Blu-ray und DVD lassen sich mit dem Laufwerk abspielen.

Betroffen sind ausschließlich neue Spiele, die ab Januar 2028 auf PlayStation-Konsolen erscheinen. Titel, die bereits vorher als physische Version veröffentlicht wurden, dürfen auch danach weiter produziert, verkauft und gebraucht gehandelt werden, sofern entsprechende Bestände oder Neuauflagen verfügbar sind.

Folgen für Sammler und den Gebrauchtmarkt

Warum sorgt Sonys Entscheidung für Kritik? Physische Spiele lassen sich verleihen, weiterverkaufen und unabhängig von einem einzelnen Benutzerkonto sammeln. Mit dem Ende neuer Disc-Veröffentlichungen entfällt diese Möglichkeit für kommende PlayStation-Titel, wodurch Käufer stärker an digitale Konten und die jeweiligen Verkaufsplattformen gebunden werden.

Besonders für Sammler und Fans der Spielebewahrung ist die Entwicklung problematisch. Digitale Titel können nicht wie klassische Disc-Versionen weitergegeben werden. Zudem hängt ihre langfristige Verfügbarkeit stärker von Servern, Benutzerkonten und den Entscheidungen der jeweiligen Rechteinhaber ab.

Sony begründet den Schritt mit veränderten Vorlieben innerhalb der Community und dem wachsenden Anteil digitaler Verkäufe. Die Warnung auf den Verpackungen könnte zugleich dazu führen, dass sich manche Kunden bereits vor Januar 2028 gegen ein Modell mit Laufwerk entscheiden. Für große bestehende Disc-Sammlungen, gebrauchte Spiele und Filme behält das Laufwerk allerdings weiterhin einen praktischen Nutzen.

Offene Zukunft der PlayStation-Hardware

Welche Bedeutung hat die Warnung für eine mögliche PS6? Das Ende der Produktion neuer Spiele-Discs bestätigt nicht automatisch, dass eine künftige PlayStation 6 ohne Laufwerk erscheinen wird. Sony hat die Hardware und mögliche Varianten der nächsten Konsolengeneration bislang nicht offiziell vorgestellt.

Denkbar wären eine rein digitale Konsole, mehrere Modelle oder ein separat erhältliches Laufwerk für ältere PS4- und PS5-Spiele. Die aktuelle Mitteilung bezieht sich ausdrücklich auf die Produktion neuer Spiele-Discs und nicht auf die Abwärtskompatibilität einer kommenden Konsole.

Bis Januar 2028 bleibt noch Zeit, doch die neue Verpackungswarnung macht deutlich, dass Sony an seiner digitalen Strategie festhält. Wie steht ihr zum Ende neuer PlayStation-Spiele auf Disc und würde die Warnung eure Kaufentscheidung beeinflussen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.