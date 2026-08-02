PS5-Start in den August 2026 – drei neue Spiele und PS Plus im Paket

Für PS5-Fans beginnt der August 2026 mit einem ungewöhnlich vollgepackten Dienstag. Am 4. August 2026 erscheinen gleich drei neue Spiele für Sonys Konsole, während gleichzeitig die nächsten PlayStation Plus-Monatsspiele freigeschaltet werden.

Das Angebot reicht vom düsteren Action-RPG über eine kooperative Erkundungstour bis hin zur komplexen Lebenssimulation. Nur zwei Tage später folgt außerdem ein großer PS5-Konsolenexklusivtitel aus dem Marvel-Universum.

Drei neue PS5-Spiele an einem Tag

Welche PS5-Spiele erscheinen am 4. August 2026? Mit Beast of Reincarnation, Big Walk und Kynseed stehen drei sehr unterschiedliche Neuerscheinungen auf dem Programm. Dadurch dürfte nahezu jeder Geschmack bedient werden.

Beast of Reincarnation: Das neue Action-RPG von Game Freak spielt in einem verwüsteten Japan des Jahres 4026. Im Mittelpunkt stehen Emma und ihr tierischer Begleiter Koo, die sich durch gefährliche Landschaften kämpfen und mächtigen Kreaturen entgegenstellen. Das Kampfsystem verbindet schnelle Action mit taktischen Elementen und richtet sich vor allem an Fans anspruchsvoller Abenteuer.

Das neue Action-RPG von Game Freak spielt in einem verwüsteten Japan des Jahres 4026. Im Mittelpunkt stehen Emma und ihr tierischer Begleiter Koo, die sich durch gefährliche Landschaften kämpfen und mächtigen Kreaturen entgegenstellen. Das Kampfsystem verbindet schnelle Action mit taktischen Elementen und richtet sich vor allem an Fans anspruchsvoller Abenteuer. Big Walk: Das kooperative Multiplayer-Abenteuer stammt vom Team hinter Untitled Goose Game. Bis zu zwölf Teilnehmer erkunden gemeinsam eine offene Umgebung, lösen Rätsel und müssen mit ungewöhnlichen Werkzeugen, Gesten und Geräuschen kommunizieren. Big Walk erscheint direkt zum Start als PlayStation Plus-Monatsspiel.

Das kooperative Multiplayer-Abenteuer stammt vom Team hinter Untitled Goose Game. Bis zu zwölf Teilnehmer erkunden gemeinsam eine offene Umgebung, lösen Rätsel und müssen mit ungewöhnlichen Werkzeugen, Gesten und Geräuschen kommunizieren. Big Walk erscheint direkt zum Start als PlayStation Plus-Monatsspiel. Kynseed: Die Lebenssimulation verbindet Landwirtschaft, Beziehungen, Handel, Erkundung und Rollenspielkämpfe. Ihr könnt eine Familie gründen, einen eigenen Laden führen, Gegenstände herstellen und später das Leben eurer Nachkommen übernehmen. Nach seinem Start auf dem PC kommt Kynseed am 4. August 2026 auch auf PlayStation-Konsolen.

Besonders Beast of Reincarnation dürfte viel Aufmerksamkeit erhalten. Game Freak ist vor allem für Pokémon bekannt, schlägt mit dem realistisch inszenierten Action-RPG jedoch eine deutlich düsterere Richtung ein.

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PlayStation Plus erweitert das Programm

Welche PlayStation Plus-Spiele werden am 4. August 2026 freigeschaltet? Abonnenten erhalten im August Zugriff auf Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, Big Walk und Signalis. Die Monatsspiele stehen vom 4. August 2026 bis zum 31. August 2026 zur Verfügung.

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition: Das Open-World-Action-RPG kombiniert Parkour, Nahkämpfe und Survival-Horror in einer von Infizierten beherrschten Stadt. Die Kampagne kann allein oder gemeinsam mit Freunden erlebt werden.

Das Open-World-Action-RPG kombiniert Parkour, Nahkämpfe und Survival-Horror in einer von Infizierten beherrschten Stadt. Die Kampagne kann allein oder gemeinsam mit Freunden erlebt werden. Big Walk: Das kooperative Abenteuer ist bereits am Veröffentlichungstag Teil des Abonnements. Dadurch dürfte es deutlich leichter werden, eine größere Gruppe für gemeinsame Erkundungstouren zusammenzustellen.

Das kooperative Abenteuer ist bereits am Veröffentlichungstag Teil des Abonnements. Dadurch dürfte es deutlich leichter werden, eine größere Gruppe für gemeinsame Erkundungstouren zusammenzustellen. Signalis: Das atmosphärische Science-Fiction-Abenteuer orientiert sich an klassischen Survival-Horror-Spielen. In der Rolle der Replika-Technikerin Elster erkundet ihr eine surreale Welt voller Rätsel, verstörender Kreaturen und kosmischen Grauens.

Big Walk nimmt dabei eine besondere Position ein, da es sowohl eine reguläre Neuerscheinung als auch ein direkter PlayStation Plus-Zugang ist. Ein aktives Abonnement genügt, um das vollständige Multiplayer-Spiel ab dem ersten Tag herunterzuladen.

Marvel sorgt für den nächsten großen Termin

Wie geht es nach dem vollgepackten Dienstag weiter? Bereits am 6. August 2026 erscheint MARVEL Tōkon: Fighting Souls für PS5 und PC. Das von Arc System Works entwickelte Fighting-Game setzt auf auffällige Anime-Optik und Teamkämpfe mit jeweils vier Marvel-Charakteren.

PlayStation Plus-Mitglieder können ab dem 6. August 2026 zusätzlich ein Bonuspaket beanspruchen. Es enthält fünf Avatare mit Captain America, Storm, Spider-Man, Doctor Doom und Ghost Rider sowie Ergebnisbildschirm-Posen für insgesamt 20 Charaktere.

Damit bietet die erste Augustwoche 2026 für PS5-Besitzer eine bemerkenswerte Mischung aus Action-RPG, Lebenssimulation, Koop-Abenteuer, Survival-Horror und Fighting-Game. Auf welches der neuen Spiele freut ihr euch am meisten? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.