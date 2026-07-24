PS5-Update vom 23. Juli 2026 – Sony verbessert Nachrichten und Bedienung

Die PlayStation 5 hat am 23. Juli 2026 ein neues Systemsoftware-Update erhalten. Wer auf große neue Features gehofft hat, muss sich diesmal allerdings mit einem eher kleinen Patch begnügen. Laut offiziellen Patchnotes dreht sich alles um Verbesserungen bei Nachrichten und der Bedienbarkeit auf bestimmten Bildschirmen.

Dass Sony seine Konsole regelmäßig pflegt, ist nichts Neues. PS5-Updates kommen oft ein bis zwei Mal pro Monat, mal als größere Funktionspakete, mal als kurze Wartungsrunde. Auch 2026 blieb es bislang nicht bei Einzelfällen: Insgesamt gab es in diesem Jahr bereits sechs Systemsoftware-Updates für die PS5.

Das steckt im Juli-Update

Was verbessert das PS5-Update vom 23. Juli 2026? Offiziell fällt die Beschreibung extrem knapp aus. In den Patchnotes steht lediglich, dass Sony die Nachrichtenfunktion und die Nutzbarkeit auf einigen Screens verbessert hat.

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Welche Menüs oder Ansichten konkret betroffen sind und was sich im Detail verändert, bleibt offen. Für viele dürfte das Update daher vor allem als kleines Feintuning wahrgenommen werden, das im Hintergrund für einen etwas runderen Ablauf sorgt.

Solche Formulierungen kennen PS5-Fans bereits seit dem Launch 2020. Ähnliche Hinweise auf Verbesserungen bei Nachrichten und Usability tauchten 2026 schon mehrfach in den Patchnotes auf, unter anderem bei Updates vom 28. Januar 2026, 17. März 2026 und 23. April 2026.

Einordnung in Sonys Update-Strategie 2026

Welche PS5-Updates gab es 2026 bisher? Die bisherigen Systemsoftware-Updates decken ein breites Spektrum ab: von spürbaren Feature-Erweiterungen bis hin zu klassischen Stabilitäts-Patches. Besonders erwähnt wurde in diesem Jahr ein größeres Update vom 17. März 2026, das unter anderem PSSR auf der PS5 Pro verbessert und neue Funktionen für den Welcome Hub ergänzt hat.

Auf der anderen Seite gab es auch sehr kleine Updates, die sich nur auf einen Punkt konzentrieren. Dazu zählt etwa das Update vom 1. Juli 2026, das laut Beschreibung ausschließlich die Performance und Stabilität der Systemsoftware optimieren sollte. Das neue Update vom 23. Juli 2026 reiht sich klar in diese zweite Kategorie ein.

17. März 2026: Größeres Update mit Verbesserungen für PSSR auf PS5 Pro sowie neuen Funktionen im Welcome Hub

sowie neuen Funktionen im Welcome Hub 1. Juli 2026: Patch mit Fokus auf Systemsoftware-Performance und Stabilität

23. Juli 2026: Verbesserungen bei Nachrichten und Bedienbarkeit auf einigen Screens

Community-Reaktionen rund um das Update

Warum sorgt ein kleines PS5-Update gerade für so viel Gesprächsstoff? Die Ankündigung des Updates wurde wie üblich über den offiziellen PlayStation-Support-Kanal in den sozialen Medien verbreitet. Auffällig: Unter dem Post sammelten sich deutlich mehr Reaktionen als sonst, mit über 2.500 Antworten statt der sonst typischen Größenordnung von ein paar Hundert.

Der Grund liegt weniger im Update selbst, sondern in einem größeren Thema, das die Community seit einer Weile umtreibt: Sonys Ankündigung, ab Januar 2028 die Produktion physischer Discs für neue Spieleveröffentlichungen auf PlayStation-Konsolen zu beenden. In den Antworten unter dem Support-Post machten viele ihrem Ärger Luft, teilten Protest-Memes, spotteten über das verwendete Bild einer PS5 mit Disc-Laufwerk oder riefen sogar zum Boykott auf.

Es gab aber auch Gegenstimmen. Einzelne Nutzer fanden es amüsant, dass sich der Frust über die Disc-Entscheidung ausgerechnet in den Replies zu einem simplen Systemsoftware-Update entlädt, und plädierten für eine nüchternere Debatte.

Was sagst du zum neuen PS5-Update und zur aktuellen Diskussion rund um das Ende physischer Discs ab 2028? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.