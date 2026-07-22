Mortal Shell 2 erhält ESRB-Rating – deutlicher härter als Teil 1

Mortal Shell 2 steht kurz vor dem Release und hat jetzt ein Update bekommen, das Fans von Soulslikes hellhörig machen dürfte: Das Action-RPG wurde offiziell von der ESRB eingestuft. Der Launch ist weiterhin für den 20. August 2026 geplant und die neue Einstufung macht deutlich, dass es inhaltlich deutlich härter zur Sache geht als noch im ersten Teil.

Entwickelt wird Mortal Shell 2 erneut von Cold Symmetry, Publisher ist PlayStack. Nachdem das Original im August 2020 erschien und sich bei Kritikern solide behaupten konnte, soll der Nachfolger die düstere Dark-Fantasy-Schraube noch einmal anziehen.

ESRB-Einstufung setzt klare Grenzen

Was bedeutet die neue Altersfreigabe für Mortal Shell 2? Laut ESRB erhält Mortal Shell 2 das Rating M und wird damit aufgrund von Blood and Gore, Intense Violence, Strong Language und Suggestive Themes als klarer Titel für Erwachsene eingestuft. Die Einstufung liefert gleichzeitig auch neue Details zur Darstellung von Gewalt und Themen, die im Spiel vorkommen.

In der Beschreibung heißt es, dass ihr als Harbinger unterwegs seid, um in einer Fantasy-Welt mystische Eier aufzuspüren. Aus der Third-Person-Perspektive geht es durch Dungeons, Wälder und Burgen, in denen euch sowohl menschliche Gegner als auch Kreaturen wie Zombies, Golems und Dämonen erwarten.

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Es handelt sich um ein Action-Rollenspiel, in dem Spielerinnen und Spieler die Rolle des Harbinger übernehmen und auf einer Quest nach mystischen Eiern durch eine Fantasy-Welt ziehen. Aus der Third-Person-Perspektive werden Dungeons, Wälder und Burgen durchquert, um gegen menschliche Feinde und fantastische Kreaturen zu kämpfen. Zum Einsatz kommen Schwerter, Äxte und Schusswaffen. Gefechte werden von realistischem Schusswechsel und großen Blutspritz-Effekten begleitet. Einige Angriffe können zu Verstümmelungen und Enthauptungen führen, andere lassen Gegner in großen Blutfontänen explodieren. Außerdem wird eine Harpyie mit entblößter Brust sowie eine aufgedunsene Leiche gezeigt, die nackt wirkt. Im Spiel ist zudem das Wort f**k zu hören.

Gerade die Kombination aus besonders expliziten Effekten, dem Hinweis auf suggestive Inhalte und der klar benannten Sprache zeigt: Mortal Shell 2 will nicht nur fordern, sondern auch in der Darstellung kompromisslos sein.

Härter als der Vorgänger und schon jetzt anspielbar

Wodurch unterscheidet sich Mortal Shell 2 vom ersten Teil? Interessant ist vor allem der direkte Vergleich zur ESRB-Einstufung des Vorgängers. Mortal Shell hatte ebenfalls ein M-Rating, allerdings ohne die zusätzlichen Schlagworte Suggestive Themes und Strong Language. Auch der Gewalt-Hinweis fällt diesmal stärker aus, weil die ESRB explizit von Intense Violence spricht.

Wer sich selbst einen Eindruck verschaffen will, kann das Spiel bereits vorab testen: Auf Steam läuft eine offene Beta, die Zugriff auf den Prolog und einen ersten Blick auf den frühen Open-World-Bereich gewährt. Insgesamt sollen dabei rund drei Stunden Gameplay möglich sein.

Zugriff auf den Prolog

Ein früher Abschnitt der offenen Welt

Test mehrerer Shells mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Eigenschaften

Erkundung einiger Dungeons

Ein Kampf gegen einen besonders starken Gegner

Zusätzlich sorgt Mortal Shell 2 auch im Handel bereits für Bewegung: Die PS5-exklusive Revered Edition ist laut Publisher bereits ausverkauft. Enthalten sind neben dem physischen Spiel unter anderem ein Steelbook, eine Sammlerbox, hochwertige Art-Prints, ein Artbook sowie die Obsidian- und Skeletal-Harbinger-Skins als Vorbesteller-Boni.

Was sagst du zur härteren Ausrichtung von Mortal Shell 2 und der ESRB-Beschreibung: genau das, was dem Genre guttut, oder geht dir das schon zu weit? Schreib es gern in die Kommentare.