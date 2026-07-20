Ghost Recon Wildlands Definitive Edition jetzt für PS5 und Xbox Series X|S verfügbar

Ubisoft hat still und leise ein neues offizielles Ghost-Recon-Release für aktuelle Konsolen an den Start gebracht: Ghost Recon Wildlands Definitive Edition ist ab sofort für PS5 und Xbox Series X|S verfügbar. Damit bekommt der 2017 veröffentlichte Open-World-Taktikshooter fast zehn Jahre später noch einmal einen frischen Push und das, obwohl Wildlands in der Community ohnehin als einer der langlebigsten Serienteile gilt.

Das Original schickte euch am 7. März 2017 in eine fiktive, offene Version von Bolivien, das vom Santa-Blanca-Kartell kontrolliert wird. Der Ansatz war damals ein klarer Bruch mit klassischen Ghost-Recon-Strukturen: mehr Freiheit, mehr Sandbox, und vor allem ein starker Fokus auf Koop mit bis zu vier Ghosts.

Inhalte der Definitive Edition

Was steckt in der Ghost Recon Wildlands Definitive Edition? Laut den aktualisierten Store-Beschreibungen bündelt die Edition eine große Menge an Inhalten in einem Paket. Dazu gehören neben den bekannten Erweiterungen auch mehrere Packs, die bislang nicht Teil einer Standard-Version waren.

Enthalten sind unter anderem der Season Pass und der Year 2 Pass sowie die beiden großen Erweiterungen Narco Road und Fallen Ghosts. Zusätzlich werden mehrere Content-Pakete mitgeliefert, die vor allem auf Ausrüstung und einen schnelleren Einstieg zielen.

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Season Pass

Year 2 Pass

Narco Road

Fallen Ghosts

Quick Start Pack

Deluxe Pack

Nightfall Protocol Pack

Cold Eye Pack

Spannend: Die Packs Nightfall Protocol und Cold Eye sind laut Beschreibung erst ab August 2026 im Spiel verfügbar. Nightfall Protocol soll vier Charaktere, sieben Accessoires, zwei Fallschirme und vier Waffen liefern. Cold Eye nennt ebenfalls vier Charaktere, dazu drei Accessoires, einen Fallschirm und weitere vier Waffen.

Gerüchte um technische Upgrades und neue Mission

Welche Upgrades könnten für PS5 und Xbox Series X|S noch folgen? Rund um die Veröffentlichung kursieren Hinweise, dass Wildlands auf den aktuellen Konsolen möglicherweise noch mehr bekommt als nur die Komplett-Edition. Demnach sollen 4K-Unterstützung und 60-FPS-Gameplay in Planung sein, außerdem ist von einer zusätzlichen Mission mit dem Namen Last Rites die Rede.

Offiziell bestätigt sind diese technischen Verbesserungen und die genannte Mission derzeit nicht. Fest steht aber: Ein echtes Current-Gen-Update wäre für Wildlands ein spürbarer Gewinn, weil das Spiel ursprünglich auf PS4 und Xbox One ausgelegt war. Höhere Bildrate und höhere Auflösung würden vor allem bei Gefechten, Sichtweite und allgemeiner Reaktionsfähigkeit deutlich helfen.

Auch inhaltlich wäre eine neue Mission fast ein Jahrzehnt nach Release ein starkes Signal, weil sie Veteranen einen konkreten Grund geben würde, wieder einzusteigen. Gleichzeitig passt das Timing zu der Idee, dass Ubisoft die Marke Ghost Recon wieder stärker in den Fokus rücken will, bevor der nächste große Serienteil enthüllt wird.

Preis, Plattformen und offene Fragen für Besitzende

Wie ist die Lage für alle, die Wildlands schon besitzen? Die Store-Seiten wurden Anfang Juli 2026 aktualisiert und listen die Definitive Edition als separates Produkt. Offen bleibt aktuell, ob es für bestehende Besitzer eine kostenlose Upgrade-Option gibt, ob die Definitive Edition zwingend nötig ist oder ob eventuelle Verbesserungen auch anders verteilt werden.

Unterm Strich ist die Definitive Edition vor allem ein großes Bundle für alle, die Wildlands entweder neu anfangen wollen oder ihre Sammlung komplettieren möchten. Ob darüber hinaus im August 2026 wirklich ein größerer Technik-Patch und zusätzliche Story-Inhalte auftauchen, dürfte in den nächsten Wochen besonders genau beobachtet werden.

Wie seht ihr das: Reizt euch eine Wildlands-Rückkehr auf PS5 und Xbox Series X|S, oder wartet ihr lieber direkt auf den nächsten Ghost-Recon-Teil? Schreibt es gern in die Kommentare.