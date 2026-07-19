PS5-Patch für Black Ops 1 und 2 – Party-Matchmaking trennt Teams weiter

Das aktuelle PS5-Update für Call of Duty: Black Ops und Call of Duty: Black Ops 2 bringt zwar mehrere technische Verbesserungen mit, lässt aber ausgerechnet ein Problem unangetastet, das viele Gruppen seit dem Launch der neuen PlayStation-Ports nervt: Party-Matchmaking, bei dem Teammitglieder im Match getrennt werden.

Gerade weil die Neuauflagen der Black Ops-Duologie auf PS4 und PS5 zuletzt einen deutlichen Multiplayer- und Zombies-Boost bekommen haben, fällt so ein Fehler besonders auf. Wer mit Freunden zusammen losziehen will, erwartet, dass eine Party auch als Party im Spiel landet.

Das steckt im aktuellen PS5-Patch

Welche Änderungen bringt das Update vom 17. Juli 2026? Laut offizieller Ankündigung gab es mehrere Anpassungen, die vor allem auf Stabilität und ein vertrauteres Spielgefühl abzielen. Im Fokus stehen dabei Netzwerk-Themen rund um Hosts sowie Eingabe-Feintuning beim Controller.

Zu den genannten Punkten gehören unter anderem:

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Fixes bei der Host-Priorisierung auf PS5

Verbesserter Schutz bei Host-Migration

Anpassungen am Controller-Dead-Zone-Verhalten, damit es näher an den ursprünglichen PS3-Versionen liegt

Unterm Strich ist das eine sinnvolle Richtung, weil Host-Wechsel und Eingabegefühl gerade bei älteren Call-of-Duty-Teilen enorm darüber entscheiden, ob sich Matches fair und stabil anfühlen.

Party-Matchmaking bleibt offenbar kaputt

Worum geht es beim großen Multiplayer-Problem? Seit einiger Zeit berichten viele Fans, dass Party-Mitglieder beim Matchmaking auseinandergerissen werden. Heißt: Man sucht zusammen, landet aber nicht zuverlässig im selben Team oder teilweise nicht einmal im selben Match, obwohl man als Gruppe gestartet ist.

Genau dieses Thema taucht in den Patch Notes nicht auf. Und frühe Rückmeldungen aus der Community deuten darauf hin, dass sich nach dem Update nichts Grundlegendes verbessert hat. Wer also gehofft hat, dass der Patch den Gruppen-Abend rettet, könnte weiterhin gegen das Matchmaking ankämpfen statt gegen Gegner.

Besonders bitter: Für viele ist genau das der Hauptgrund, warum die Ports aktuell so gut laufen. Black Ops ist für unzählige Fans ein Social-Game, egal ob klassische Mehrspieler-Playlists oder eine lange Zombies-Session mit eingespielter Truppe.

Was ihr jetzt konkret erwarten solltet

Wie wirkt sich das Update auf euren Spielabend aus? Wenn ihr hauptsächlich solo spielt, dürften die Netzwerk- und Controller-Anpassungen durchaus spürbar sein, vor allem in Situationen, in denen Hosts wechseln oder sich Eingaben minimal schwammig anfühlen. Wer jedoch regelmäßig in einer festen Gruppe loslegt, muss sich offenbar weiter darauf einstellen, dass das Zusammenspiel nicht immer reibungslos funktioniert.

Praktisch heißt das: Plant aktuell lieber etwas Puffer ein, falls ihr mehrmals neu suchen müsst oder Lobby-Wechsel nötig werden. Und wenn ihr kompetitiv unterwegs seid, kann das Trennen von Party-Mitgliedern nicht nur nerven, sondern auch Matches verfälschen, weil Abstimmung und Rollenverteilung plötzlich nicht mehr passen.

Wie läuft es bei euch seit dem PS5-Update: Bleibt eure Party zuverlässig zusammen, oder werdet ihr im Matchmaking weiterhin getrennt? Schreibt es gern in die Kommentare.