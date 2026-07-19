Assassins Creed Black Flag Resynced – Fan findet Event-Schatz zu früh

Assassin’s Creed Black Flag Resynced ist erst seit dem 9. Juli 2026 draußen, doch Ubisoft musste bereits einen geplanten Community-Moment kurzerhand beerdigen. Der Grund ist ausgerechnet das, was bei einer Schatzsuche eigentlich passieren soll: Jemand hat den Schatz gefunden. Nur eben deutlich zu früh und komplett unbeabsichtigt.

Ein besonders findiger Fan stolperte beim Erkunden über die Belohnung, teilte den Fund anschließend in sozialen Netzwerken und nahm dem Studio damit den Überraschungseffekt für ein offizielles Event am kommenden Wochenende.

Der Zufallsfund, der Ubisofts Plan sprengte

Wie wurde die Community-Schatzsuche vorzeitig gelöst? Laut den derzeit kursierenden Infos war die Community Treasure Hunt als Wochenend-Event für den 17. Juli 2026 geplant. Als Hauptpreis war ein seltener kosmetischer Gegenstand vorgesehen: das Explorer-Outfit für Edward Kenway, das vielen Fans zuvor im Spiel aufgefallen war, weil es scheinbar nirgends regulär verfügbar war.

Doch der Nutzer mit dem Namen -Holliday fand die entsprechende Truhe bereits vorab und veröffentlichte den Standort. Damit war die Schatzsuche faktisch gelöst, bevor Ubisoft überhaupt den Startschuss geben konnte. Der Fundort soll in der südwestlichen Ecke der Karte liegen, an den Koordinaten 28 x 292.

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Warum passierte das ausgerechnet jetzt? Der Fund soll nicht durch Datamining oder einen Leak entstanden sein, sondern durch klassisches Herumstreifen. -Holliday berichtete, dass eine Naval-Quest sie in die Gegend führte und die Umgebung einfach interessant wirkte. Auffällig waren Luftblasen an der Oberfläche, die zum Abtauchen einluden. Dank der überarbeiteten Unterwasser-Mechaniken in Resynced wurde aus Neugier dann der entscheidende Treffer.

Ubisoft reagiert gelassen und die Community rätselt weiter

Was sagt Ubisoft zur verfrühten Entdeckung? Auch wenn der Plan fürs Wochenende damit praktisch hinfällig wurde, soll Ubisoft den Moment sportlich genommen haben. Statt Frust gab es öffentlich eher Lob für die Spürnase der Community, inklusive eines populären GIFs im Assassin’s-Creed-Stil. Gleichzeitig bestätigte das Studio, dass genau diese Truhe als ultimative Belohnung für das Event am 17. Juli 2026 gedacht war.

Welche Rolle spielt der Launch-Erfolg von Resynced? Dass Ubisoft überhaupt so schnell mit Community-Aktionen nachlegen wollte, passt zum derzeitigen Rückenwind: Assassin’s Creed Black Flag Resynced soll kurz nach Release einen Steam-Rekord innerhalb der Reihe geknackt haben, mit einem Peak von über 99.000 gleichzeitigen Nutzern. Außerdem werden mehr als 2 Millionen Verkäufe in den ersten 24 Stunden über alle Plattformen hinweg genannt.

Welche Gratis-Belohnungen gibt es zusätzlich im Spiel? Parallel zu Ingame-Schätzen und der Unterwasserkarte verteilt Ubisoft auch kostenlose Goodies über Codes, die an Meilensteine gekoppelt sind. Genannt wurden dabei mehrere Belohnungen, die du im Spiel einlösen kannst:

Zum Launch: ein Affen-Schiffsgefährte für die Jackdaw

Zum Meilenstein von 2 Millionen Verkäufen: Crimson-Storm-Segel

Zusätzlich: 1500 Animus-Schlüssel als Dankeschön

Die Animus-Schlüssel dienen als Ingame-Währung und können für kosmetische Items im Exchange-Shop ausgegeben werden. Und auch wenn die große Schatzsuche nun vorzeitig erledigt ist, dürfte klar sein: Die Community durchsucht die Welt von Resynced gerade mit einer Intensität, die selbst Ubisoft überrascht haben dürfte.

Wie seht ihr das: Cooler Zufallstreffer oder hat der frühe Fund das Event für euch ruiniert? Schreibt es in die Kommentare.