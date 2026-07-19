Steam-Spiele als Cartridges – so baut ein Nutzer Module mit SSD und Dock

Ein PC-Gamer hat auf Reddit gerade gezeigt, wie man seine Steam-Bibliothek überraschend greifbar machen kann: als bunte, selbst gebaute Spielmodule, die sich wie klassische Cartridges in eine Dockingstation stecken lassen. Die Idee ist nicht nur ein Hingucker fürs Regal, sondern auch ein pragmatischer Ansatz, um ausgewählte PC-Spiele lokal zu archivieren und mit einem Handgriff startklar zu haben.

Das Setup stammt vom Nutzer Jibril-sama und richtet sich klar an alle, die sich nach mehr physischem Gefühl im PC-Alltag sehnen. Gerade weil auf Steam heute fast alles digital läuft, wirkt die Cartridge-Idee wie ein moderner Remix der Retro-Ära, nur eben mit SSDs statt ROM-Modulen.

So funktioniert das Steam-Cartridge-System

Wie werden Steam-Spiele zu physischen Modulen? Die Basis bilden günstige 2,5-Zoll-SSDs mit jeweils 128 GB Speicherplatz. Jede SSD wird in ein farbiges, 3D-gedrucktes Gehäuse eingesetzt, das wie ein Modul aussieht und oben das jeweilige Key-Artwork des Spiels trägt. Eingesteckt wird das Ganze in eine angepasste SATA-Dockingstation am Linux-PC.

Im gezeigten Video greift Jibril-sama zu einem lila Steam-Modul mit Armored Core 6: Fires of Rubicon, steckt es in das Dock und kann das Spiel praktisch sofort starten. Die Ladezeit bis zur Spielbereitschaft soll in diesem Beispiel bei etwa einer Sekunde liegen, was den Cartridge-Gag auch technisch angenehm rund macht.

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Welche Technik steckt hinter dem schnellen Start? Laut einem Interview mit Tom’s Hardware arbeitet jede SSD mit einem eigenen Script, das nach dem Einstecken automatisch zur jeweiligen Steam-Seite navigiert und den Start anstößt. Im Hintergrund wird dafür das Steam-URL-Protokoll genutzt, sodass der Startprozess stark automatisiert abläuft und sich das Modulgefühl auch im Alltag einstellt.

Diese Spiele wurden bereits als Module umgesetzt

Welche Steam-Titel hat der Nutzer bereits umgebaut? Neben Armored Core 6: Fires of Rubicon sind im Projekt auch weitere große Games als Module zu sehen. Genannt wurden:

Monster Hunter World

Cyberpunk 2077

Forza Horizon 5

Gedacht ist das System vor allem für Titel, die man nicht ständig spielt, aber trotzdem gerne installiert und griffbereit hat. Statt die SSDs als normale Datenträger in einer Schublade zu lagern, bekommen sie hier ein eigenes physisches Format, das man bewusst auswählt und einsteckt.

Warum die Idee gerade jetzt Anklang findet

Warum beschäftigen sich gerade wieder mehr Leute mit physischer Gamesicherung? Der Zeitpunkt ist spannend: In der Konsolenwelt gibt es weiter Diskussionen um den schrittweisen Abschied von Discs, unter anderem mit Blick auf Sonys Pläne, bis 2028 stärker auf Digital zu setzen. Gleichzeitig betonen Plattformen wie GOG zuletzt wieder, wie wichtig physische Backups als Sicherheitsnetz sein können.

Wie teuer ist so ein DIY-Modul im Alltag? Jibril-sama nennt als Basis gebrauchte 128-GB-SSDs für rund 7 Euro pro Stück. Dass ausgerechnet Secondhand-Laufwerke zum Herzstück werden, passt außerdem zur Lage 2026: Durch die anhaltende DRAM-Knappheit sind RAM und SSDs in vielen Bereichen teurer geworden, umso attraktiver wirkt ein Projekt, das mit günstigen Gebrauchtteilen auskommt.

Live-Service-Titel sind bei diesem System eher außen vor. Wenn ein Spiel Updates braucht, lässt der Ersteller Steam diese weiterhin ganz normal verwalten, statt das Konzept künstlich zu verbiegen. In den Kommentaren fühlten sich viele inspiriert, etwas Ähnliches zu bauen, teils auch mit Blick auf andere PC-Stores wie GOG.

Wie sieht es bei dir aus: Würdest du dir Steam-Module fürs Regal bauen, oder ist dir eine rein digitale Bibliothek lieber? Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare.