Marathon startet Vault Breaker – PvE-Roguelite-Event nur bis 4. August 2026

Bungie bringt frischen PvE-Nachschub für Marathon: Mit dem Mid-Season-2-Update kommt ein neuer Modus ins Spiel, der sich klar an alle richtet, die mal ohne PvP-Stress auf Beutezug gehen wollen. Der Haken daran ist allerdings ziemlich groß, denn das Event ist nur für kurze Zeit verfügbar.

Der neue Modus heißt Vault Breaker und startet am 21. Juli 2026. Wer ihn ausprobieren will, sollte sich den Zeitraum dick im Kalender markieren, denn Bungie schaltet Vault Breaker bereits am 4. August 2026 wieder ab. Es handelt sich also um ein zeitlich begrenztes Experiment innerhalb von Saison 2.

Vault Breaker als reines PvE-Event

Worum geht es bei Vault Breaker? In Vault Breaker bewegt ihr euch durch die als besonders anspruchsvoll geltende Karte Cryo Archives und trefft dabei ausschließlich auf KI-Gegner. Damit ist der Modus ein deutlich klareres PvE-Angebot als frühere Experimente, bei denen euch neben der KI auch noch andere menschliche Parteien in die Quere kommen konnten.

Ziel ist es, in einen Tresor einzudringen, die Beute einzusacken und so schnell wie möglich wieder zu entkommen. Bungie setzt dabei auf Tempo, Risiko und effiziente Routenwahl, statt auf klassische Missionsketten.

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Welche Struktur hat der Modus? Vault Breaker ist als Roguelite angelegt: Wenn ihr einen Tresor erfolgreich abschließt, könnt ihr danach zunehmend schwierigere Missionen angehen, die im Gegenzug bessere Belohnungen versprechen. Wer also einen Run sauber spielt, arbeitet sich schrittweise in härtere Herausforderungen hoch.

Sponsored Kit, Upgrades und Belohnungen

Was ist der große Unterschied zu anderen Marathon-Modi? Anders als sonst nehmt ihr in Vault Breaker nicht euer eigenes, mühsam zusammengestelltes Kit mit. Stattdessen müsst ihr ein spezielles Vault Breaker Sponsored Kit verwenden, das ihr im Hauptmenü unter einem neuen Vault-Breaker-Armory-Tab im Event-Bereich findet.

Zum Start ist dieses Kit bewusst simpel gehalten: eine Standardwaffe plus ein paar Basisausrüstungsgegenstände. Der Fortschritt läuft über Vault Data, die ihr während der Roguelite-Abfolge verdient und dann in Upgrades für das Sponsored Kit investiert.

Wofür könnt ihr Vault Data nutzen?

Zum Aufwerten des Vault Breaker Sponsored Kit innerhalb des Modus

Zum Kaufen von Ausrüstung, die auch in anderen Marathon-Modi einsetzbar ist

Zusätzlich bringt das Mid-Season-2-Update vier Codex-Challenges, die direkt an Vault Breaker gekoppelt sind. Die Aufgaben drehen sich darum, einen Durchlauf abzuschließen sowie aus drei spezifischen Tresor-Missionen erfolgreich zu entkommen.

Welche Cosmetics gibt es für die Challenges?

Einen Waffenanhänger

Ein Profil-Emblem

Einen Profil-Hintergrund

Den Circuit-Breaker-Waffenstil

Der große Haken und weitere Änderungen im Update

Wie lange ist Vault Breaker spielbar? Genau hier liegt der Knackpunkt: Das Event läuft nur zwei Wochen, von 21. Juli 2026 bis 4. August 2026. Bungie weist außerdem darauf hin, dass Vault Data nach Event-Ende verfällt. Wer sich also Belohnungen oder Upgrades sichern will, sollte die Währung im Zeitraum aktiv priorisieren.

Neben Vault Breaker kommen am 21. Juli 2026 auch Balance-Anpassungen ins Spiel: Die WSTR-Schrotflinte erhält einen spürbaren Buff, während die D54-Battle-Pistole generft wird. Damit dürfte sich das Meta im regulären Spielbetrieb ebenfalls etwas verschieben.

Wie steht ihr zu zeitlich limitierten PvE-Events in Marathon, und werdet ihr Vault Breaker in den zwei Wochen grinden? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.