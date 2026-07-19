Sapphire City gratis auf Itch.io – Deal endet heute um 23:33 Uhr

Wer gerade Lust auf ein Cyberpunk-Abenteuer hat und seinen PC-Spieleordner ohne Kosten erweitern will, sollte heute schnell sein: Auf Itch.io gibt es aktuell Sapphire City komplett gratis. Das narrative Adventure ist sonst zwar ohnehin günstig, aber 100 Prozent Rabatt sind eben unschlagbar, wenn du einfach nur reinschnuppern willst.

Wichtig ist vor allem das Zeitfenster: Das Angebot läuft nur bis heute, den 19. Juli 2026, um 23:33 Uhr deutscher Zeit. Danach wird das Spiel wieder regulär verkauft.

Sapphire City kostenlos sichern

Wie lange ist Sapphire City kostenlos verfügbar? Laut Aktionsseite endet der Gratis-Deal am 19. Juli 2026 um 22:33 Uhr CT, was bei uns in Deutschland 23:33 Uhr entspricht. Wer den Titel noch gratis mitnehmen will, sollte also nicht bis kurz vor Mitternacht warten, falls Itch.io oder der Download gerade zu Stoßzeiten langsamer sind.

Sapphire City ist 2022 erschienen und setzt auf eine klassische Cyberpunk-Kulisse, in der du einen kompletten Häuserblock einer futuristischen Stadt erkundest. Statt Ballerei und Loot-Spirale steht hier klar die Story im Vordergrund: Viel Dialog, Charakterfokus und kleine Geheimnisse, die du beim Herumstreifen entdecken kannst.

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Der Entwickler Pehriska beschreibt das Spiel als Teil eines verzahnten Universums, das durch einen markanten 2D-Stil getragen wird. Zudem wurde das Projekt mit RPG Maker umgesetzt. Auf Itch.io kommt Sapphire City derzeit auf eine sehr starke Durchschnittswertung von 4,78 von 5.

Inhalte, Umfang und Serie im Überblick

Was bekommst du inhaltlich für dein Gratis-Download? Das Adventure wirbt mit über 10.000 Dialogzeilen, die die Handlung und die Figuren tragen. Wer gern liest, Entscheidungen abwägt und sich durch eine dichte Atmosphäre treiben lässt, findet hier eher Futter als in vielen typischen Kurz-Freebies.

Gleichzeitig ist Sapphire City der Auftakt einer Reihe: Insgesamt gibt es drei Cyberpunk-Spiele von Pehriska. Die beiden Nachfolger sind 2023 und 2025 erschienen und sind auf Itch.io jeweils für 3 Euro erhältlich. Wenn dir Teil 1 gefällt, kommst du für die komplette Trilogie also auf insgesamt 6 Euro, sobald das Gratisfenster vorbei ist.

Auch beim Umfang legen die Sequels offenbar noch nach: Teil 2 soll über 12.000 Dialogzeilen bieten, Teil 3 sogar über 20.000. Der aktuelle Gratis-Deal ist damit eine ziemlich faire Gelegenheit, erst einmal anzutesten, ob dir Ton, Schreibstil und Erzähltempo liegen.

So funktioniert das Einlösen auf Itch.io

Wie kannst du Sapphire City gratis zu deiner Bibliothek hinzufügen? Der Ablauf ist unkompliziert, kann aber je nach Konto-Status einen zusätzlichen Schritt haben. Damit du nichts übersiehst, hier die nötigen Punkte vollständig:

Itch.io-Konto erstellen und einloggen. Zur Store-Seite von Sapphire City gehen. Den Button Download or claim auswählen. Beim optionalen Spendenhinweis entweder einen Betrag wählen oder No thanks, just take me to the downloads anklicken. Die Spieldateien anschließend aus deiner Itch.io-Bibliothek herunterladen.

Wichtig: Die Spende ist optional. Du kannst das Spiel während des Aktionszeitraums auch ohne Zahlung vollständig claimen und herunterladen.

Holst du dir Sapphire City heute noch gratis ab, oder ist dir das eher zu viel Story und zu wenig Action? Schreib es gern in die Kommentare.