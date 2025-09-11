Cyberpunk 2077 Update 2.31 – Neuer Autopilot und Fotomodus-Features

CD Projekt Red hat eine neue Aktualisierung für Cyberpunk 2077 veröffentlicht. Das Update 2.31 bringt einige interessante Änderungen und Verbesserungen mit sich, die das Spielerlebnis weiter optimieren. Besonders die Funktion des Autopiloten wurde überarbeitet, um ein flüssigeres Fahrerlebnis zu bieten.

Verbesserungen im Autopilot-Modus

Was wurde am Autopilot-Modus geändert? Der Autopilot-Modus in Cyberpunk 2077 wurde überarbeitet, damit Fahrzeuge nun sanfter fahren, blockierende Autos überholen und nicht mehr an Ampeln anhalten. Im Free Roam-Modus folgt das Fahrzeug den Verkehrsregeln und navigiert zuverlässiger durch die Stadt.

Ein weiterer Fix betrifft das Delamain Cab Service, bei dem Johnny nicht mehr immer auf dem Beifahrersitz erscheint. Zudem wurde ein Problem behoben, bei dem die Räder des Yaiba ARV-Q340 Semimaru in verschiedenen Farben blinkten, wenn CrystalCoat angewendet wurde.

Neuerungen im Fotomodus

Welche Änderungen gibt es im Fotomodus? Die meisten neuen Posen aus dem Update 2.3 sind nun geschlechtsunabhängig nutzbar. Zudem wurde die Kollision von NPCs deaktiviert, was es einfacher macht, sie auf andere Objekte, wie Autodächer, zu platzieren.

Ein bekannter Fehler, bei dem einige Posen für den Charakter Royce nicht funktionierten, wurde ebenfalls behoben.

Anpassungen in Quests und der offenen Welt

Welche Quest-Fehler wurden behoben? In der Quest Freedom wurde der Tagebucheintrag korrigiert, der erscheint, wenn du dich entscheidest, das Fahrzeug Rayfield Caliburn Mordred nicht zu stehlen. In der Quest Motorbreath wurden mehrere Fehler behoben, darunter ein Problem, bei dem die Verfolgungsnachricht von River nicht ankam und der Yaiba Semimaru während einer Verfolgung umkippen konnte.

Die Möglichkeit, die Quest Motorbreath auszulösen, wenn River während der Quest The Hunt gestorben ist, wurde entfernt. Du kannst den Yaiba ARV-Q340 Semimaru jetzt dennoch über AUTOFIXER erwerben, selbst wenn du The Hunt nicht erfolgreich abgeschlossen hast.

Grafikeinstellungen und weitere Anpassungen

Welche grafischen Anpassungen wurden vorgenommen? Eine der bedeutendsten Änderungen ist die Möglichkeit, die Vignette-Einstellung im Spiel zu deaktivieren. Diese Einstellung dunkelt die Bildschirmränder ab, was von vielen Spielern als störend empfunden wurde. Unter Einstellungen → Grafik → Basis kannst du diese Option nun anpassen.

Mehrere Lokalisierungs- und Lippensynchronisationsprobleme in verschiedenen Sprachen wurden korrigiert. Auch einige Darstellungsprobleme von Textnachrichten von Delamain wurden behoben.

PC- und Mac-spezifische Fixes

Welche spezifischen Probleme wurden auf PC und Mac behoben? Auf dem PC wurde ein Problem gelöst, bei dem NVIDIA Reflex deaktiviert wurde, wenn DLSS Frame Generation aktiviert war, was zu einem pinken Bildschirm führte. Auch ein Problem mit der Aktivierung von Path Tracing wurde behoben.

Für Mac-Nutzer wurde ein Grafikproblem behoben, bei dem die Presets der Bildschirmspiegelungen höher eingestellt waren als auf dem PC. Weitere Probleme, wie ein permanenter weißer Bildschirm bei aktivierter Frame Generation und das Umkehren des Mute Game in Background Schalters, wurden ebenfalls behoben.

Was hältst du von den neuen Änderungen und Verbesserungen in Cyberpunk 2077? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren!