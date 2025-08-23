Cyberpunk: Edgerunners 2 kommt – Diese 10 Serien verkürzen die Wartezeit

Während wir alle sehnsüchtig auf die Rückkehr von Cyberpunk: Edgerunners warten, gibt es eine Vielzahl von Sci-Fi-Serien, die Du in der Zwischenzeit genießen kannst. Cyberpunk: Edgerunners, ein Netflix-Original, hat die Herzen vieler erobert, sowohl von langjährigen Fans des Cyberpunk-Genres als auch von Neulingen. Mit der Ankündigung von Cyberpunk: Edgerunners 2 ist die Vorfreude groß, doch bis dahin bieten diese zehn Serien eine großartige Möglichkeit, die Wartezeit zu überbrücken.

Ghost in the Shell: Stand Alone Complex

Warum solltest Du Ghost in the Shell: Stand Alone Complex schauen? Diese Serie ist ein Muss für jeden Anime-Fan. Sie spielt im Jahr 2030 und folgt der Public Security Section 9, einer Spezialeinheit, die sich mit Cyberkriminalität und Terrorismus befasst. Die Serie ist ein Klassiker und hat zahlreiche Adaptionen inspiriert, darunter Filme und Videospiele.

Ghost in the Shell: Stand Alone Complex ist bekannt für seine tiefgründigen Themen und komplexen Charaktere. Die Serie ist auf Plattformen wie Tubi, Hulu und Sling TV verfügbar.

Love, Death & Robots

Was macht Love, Death & Robots so besonders? Diese Anthologie-Serie auf Netflix bietet eine einzigartige Mischung aus Animation, die sich um die zentralen Themen Liebe, Tod und Roboter dreht. Jede Episode ist ein eigenständiges Kunstwerk, das unterschiedliche Genres wie Komödie, Horror und Sci-Fi erforscht.

Love, Death & Robots ist ein visuelles Spektakel, das von Tim Miller kreiert wurde und auf Netflix verfügbar ist.

Altered Carbon

Was erwartet Dich bei Altered Carbon? Diese Serie bietet eine intensive Cyberpunk-Erfahrung und basiert auf dem gleichnamigen Roman von Richard K. Morgan. In einer Zukunft, in der Menschen ihre Bewusstseinsinhalte zwischen Körpern transferieren können, entfaltet sich eine spannende Mordermittlung.

Altered Carbon beeindruckt durch seine düstere Atmosphäre und tiefgründige Erzählweise und ist auf Netflix zu streamen.

Black Mirror

Was macht Black Mirror so faszinierend? Diese Anthologie-Serie erkundet dystopische Zukunftsvisionen, die sich mit der Beziehung zwischen Mensch und Technologie befassen. Jede Episode bietet eine in sich geschlossene Geschichte mit oft erschreckenden Wendungen.

Black Mirror ist bekannt für seine kritische Betrachtung moderner Technologien und ist ebenfalls auf Netflix verfügbar.

Cowboy Bebop

Warum solltest Du Cowboy Bebop anschauen? Diese neo-noir Space-Western-Serie ist ein Klassiker, der die Abenteuer einer Gruppe von Kopfgeldjägern im Jahr 2071 verfolgt. Die Serie ist bekannt für ihren einzigartigen Stil und ihre komplexen Charaktere.

Cowboy Bebop gilt als eines der besten Anime aller Zeiten und ist auf Crunchyroll, Disney+, Hulu und Prime Video verfügbar.

Fringe

Was bietet Fringe für Sci-Fi-Fans? Diese Serie kombiniert Elemente von Krimidrama und Sci-Fi, um eine spannende Erzählung zu schaffen. Die Fringe-Division der FBI untersucht unerklärliche Phänomene, die oft mit einer parallelen Welt in Verbindung stehen.

Fringe ist für seine innovativen Geschichten bekannt und kann über YouTube, Apple TV und Prime Video ausgeliehen werden.

Severance

Warum ist Severance sehenswert? Diese Serie auf Apple TV+ beleuchtet ein dystopisches Firmenumfeld, in dem Angestellte durch eine Operation in zwei Persönlichkeiten geteilt werden. Die packende Erzählung und die beeindruckende Produktion machen sie zu einem Muss für Thriller-Fans.

Severance hat sich schnell einen Namen gemacht und ist auf Apple TV+ verfügbar.

Russian Doll

Was macht Russian Doll einzigartig? Diese Serie kombiniert Sci-Fi-Elemente mit schwarzem Humor, indem sie eine Zeitschleife um eine Geburtstagsparty herum aufbaut. Die Protagonistin stirbt immer wieder und muss herausfinden, warum.

Russian Doll bietet eine originelle Erzählweise und ist auf Netflix verfügbar.

Station Eleven

Warum solltest Du Station Eleven nicht verpassen? Basierend auf dem gleichnamigen Roman, folgt diese Serie einer Gruppe von Überlebenden nach einer Pandemie. Die Erzählung ist sowohl bewegend als auch spannend und bietet eine eindrucksvolle Darstellung der post-apokalyptischen Welt.

Station Eleven ist auf HBO Max verfügbar und bietet eine eindrucksvolle Darstellung zwischenmenschlicher Beziehungen in einer zerstörten Welt.

Bubblegum Crisis Tokyo 2040

Was erwartet Dich bei Bubblegum Crisis Tokyo 2040? Diese Cyberpunk-Serie aus den 90er Jahren folgt den Knight Sabers, einer Gruppe von Frauen, die in mechanischen Anzügen gegen durchgedrehte Roboter kämpfen. Die Serie bietet spannende Action und eine fesselnde Handlung.

Bubblegum Crisis Tokyo 2040 ist ein Klassiker des Cyberpunk-Genres und kann auf Crunchyroll gestreamt werden.

Welche Sci-Fi-Serien schaust Du am liebsten? Lass es uns in den Kommentaren wissen!