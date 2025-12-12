NO LAW: Neues Cyberpunk-RPG mit GTA-Vibes angekündigt – Release 2026

Mit NO LAW hat das schwedische Studio Neon Giant auf den Game Awards 2025 ein neues Open-World-FPS-RPG vorgestellt, das sofort Vergleiche mit Cyberpunk 2077 und Grand Theft Auto hervorruft. Der Publisher Krafton begleitet das ambitionierte Projekt, das sich durch eine dichte, urbane Atmosphäre und kompromisslose Einzelspieler-Erzählung auszeichnet.

NO LAW spielt in der düsteren Metropole Port Desire, einer Stadt voller Kriminalität, technologischer Abgründe und moralischer Grauzonen. Im Mittelpunkt steht Grey Harker, ein Kriegsveteran, der widerwillig in diesen urbanen Sumpf zurückkehrt, nachdem ihn ein mysteriöses Ereignis aus seinem Ruhestand reißt.

Cyberpunk trifft auf Straßen-Realismus

Wie sieht die Spielwelt von NO LAW aus? Port Desire verzichtet auf übertriebene Sci-Fi-Kulissen à la Night City und setzt stattdessen auf eine glaubhafte, aber dennoch futuristische Urbanität. Dreckige Gassen, Neonlichter, überfüllte Wohnblocks und zwielichtige Clubs prägen das Bild – eine Kulisse, die stark an die dystopischen Schauplätze von Cyberpunk- und GTA-Titeln erinnert.

Neon Giant verspricht eine reaktive Open World, in der Entscheidungen Konsequenzen haben. Jeder Durchlauf soll neue Wege eröffnen, mit unterschiedlichen Allianzen, Feinden und Enden. Damit scheint NO LAW nicht nur auf Action, sondern auch auf narrative Tiefe zu setzen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Vertikales Gameplay und taktische Freiheit

Welche Spielmechaniken bietet NO LAW? Der erste Trailer zeigt Grey Harker in actionreichen Momenten: Er hackt Sicherheitsserver, nutzt Radar-Technologien zur Feinderkennung durch Wände, wechselt zwischen verschiedenen Schusswaffen und setzt brutale Nahkampftechniken ein. Das Kampfsystem erinnert damit stark an Sandbox-Erfahrungen wie in Cyberpunk 2077 oder Deus Ex: Mankind Divided.

Interessant ist auch die angedeutete Möglichkeit, Missionen auf unterschiedliche Weise zu lösen. Ob durch lautlose Infiltration oder rohe Gewalt – NO LAW möchte verschiedene Spielstile unterstützen.

Einzelspieler im Fokus

Warum verzichtet NO LAW auf Multiplayer? Neon Giant betont die Bedeutung einer fokussierten Story. Statt kooperativer Modi oder Live-Service-Elemente setzt das Studio auf eine klassische Einzelspieler-Kampagne. Diese Entscheidung dürfte viele Fans von storygetriebenen Spielen freuen, zumal das Studio mit The Ascent bereits erzählerisches Können bewiesen hat.

Grey Harkers Rachegeschichte scheint nicht nur von persönlicher Motivation getrieben, sondern auch in größere politische und gesellschaftliche Konflikte eingebettet zu sein. Eine dichte Atmosphäre, moralische Entscheidungen und komplexe Dialoge sollen das Erlebnis erweitern.

GTA-Struktur trifft Sci-Fi-Drama

Welche Rolle spielt die offene Welt für die Story? Laut Entwicklerangaben wird Port Desire nicht nur als Schauplatz, sondern als lebendige, dynamische Figur innerhalb der Geschichte inszeniert. NPCs mit eigenen Tagesabläufen, Fraktionen mit konkurrierenden Interessen und zufällige Begegnungen sollen für ein glaubhaftes Erleben sorgen.

Die Spielwelt soll außerdem vertikal begehbar sein, mit Zugang zu Hochhäusern, U-Bahn-Systemen und versteckten Orten. Dabei sollen auch Nebenmissionen, Sammelobjekte und Erkundung eine große Rolle spielen.

Technische Umsetzung und Release-Ausblick

Wann erscheint NO LAW und auf welchen Plattformen? Ein konkretes Veröffentlichungsdatum wurde bisher nicht genannt, doch klar ist: NO LAW erscheint exklusiv für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Die gezeigten Spielszenen stammen aus einer frühen Version, was auf einen Release frühestens im Jahr 2026 hindeutet.

Grafisch setzt NO LAW auf eine eigene Engine mit realistischer Beleuchtung, detaillierten Charaktermodellen und atmosphärischen Effekten. Der Soundtrack und die Soundkulisse dürften ähnlich hochwertig ausfallen, wenn man sich an The Ascent orientiert.

Ein ambitioniertes Projekt mit klarer Vision

Was macht NO LAW so besonders? Neon Giant wagt sich mit NO LAW an eine gewagte Mischung: cineastisches Storytelling, offene Welt, taktische Kämpfe und eine glaubwürdige Cyberpunk-Ästhetik. Dabei wirkt alles bodenständiger als die überdrehte Zukunft vieler Genrekollegen – und genau das könnte den Unterschied machen.

Ob das Spiel am Ende wirklich die Tiefe und Freiheit von Cyberpunk 2077 oder GTA V erreicht, bleibt abzuwarten. Doch das Konzept ist vielversprechend und der erste Trailer macht Lust auf mehr.

Wie findest du das gezeigte Material zu NO LAW? Würdest du es lieber stealthy oder im Shooter-Stil spielen? Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare!