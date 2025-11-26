Cyberpunk 2 – Neue Stadt und Features angekündigt, Release erst nach 2030

CD Projekt Red hat kürzlich eine neue Erklärung zu Cyberpunk 2 veröffentlicht, das zuvor intern als Project Orion bekannt war. Im Rahmen ihres neuesten Finanzupdates wurden sowohl Fortschritte bei der Entwicklung des Spiels als auch beeindruckende Verkaufszahlen von Cyberpunk 2077 bekannt gegeben. Das Spiel hat mittlerweile über 35 Millionen Exemplare verkauft, was eine solide Grundlage für die Fortsetzung bietet.

Entwicklung von Cyberpunk 2

Wie weit ist die Entwicklung von Cyberpunk 2 fortgeschritten? Cyberpunk 2 befindet sich derzeit in der Vorproduktion. Im Mai 2025, im Rahmen der Q1-Finanzergebnisse, bestätigte CD Projekt Red, dass der Titel von seinem früheren Codenamen Project Orion auf Cyberpunk 2 umbenannt wurde. Diese Änderung spiegelt den Fortschritt wider, den das Projekt gemacht hat. Derzeit arbeiten etwa 135 Entwickler an Cyberpunk 2, was zeigt, dass die Entwicklung an Fahrt aufnimmt.

Cyberpunk 2 soll laut jüngsten Informationen eine zweite große Stadt einführen. Diese Stadt, inspiriert von einem dystopischen Chicago, wird vermutlich eine düstere Atmosphäre bieten, während Night City weiterhin seine Rolle im Spiel behält. Zudem plant CD Projekt Red, die Spielmechanik zu verbessern, mit reaktiveren Menschenmengen und vielfältigeren Spielstilen.

Neue Features und Möglichkeiten

Welche neuen Features könnten in Cyberpunk 2 enthalten sein? Es gibt Spekulationen, dass Cyberpunk 2 über ein Online- oder Multiplayer-System verfügen könnte. Diese Informationen basieren auf früheren Stellenausschreibungen von CD Projekt Red, die darauf hinwiesen, dass eine solche Funktion in Betracht gezogen wird, nachdem sie für Cyberpunk 2077 gestrichen wurde. Die Entwickler haben das Ziel, die realistischste und reaktivste Menschenmenge in einem Spiel zu schaffen, was zu unvergesslichen Kampferlebnissen und unterschiedlichen Spielerfahrungen führen soll.

Darüber hinaus könnte Cyberpunk 2 tiefere Nebeninhalte und Aktivitäten in der offenen Welt bieten. Auch die Stabilität und Leistung des Spiels sollen verbessert werden, da es auf der Unreal Engine 5 basieren wird. Diese Verbesserungen könnten viele der kritischen Punkte von Cyberpunk 2077 ansprechen.

Veröffentlichungszeitraum

Wann können wir mit der Veröffentlichung von Cyberpunk 2 rechnen? Laut einem Update von CD Projekts Co-CEO Michał Nowakowski ist es unwahrscheinlich, dass Cyberpunk 2 vor 2030 veröffentlicht wird. Der Fokus des Unternehmens liegt derzeit auf The Witcher 4, das bereits bei den Game Awards des letzten Jahres angekündigt wurde. Dennoch zeigt das jüngste Update von CD Projekt Red klare Fortschritte in der Entwicklung von Cyberpunk 2, auch wenn das Spiel noch in weiter Ferne liegt.

Die Fans müssen sich zwar noch gedulden, aber die fortlaufenden Arbeiten und Updates geben einen Einblick in die Zukunft des Cyberpunk-Franchise. Mit Cyberpunk 2077, das weiterhin die Aufmerksamkeit auf sich zieht, und der verstärkten Entwicklung über mehrere Teams hinweg, scheint die Zukunft der Serie spannend zu werden.

Was denkst du über die Entwicklungen rund um Cyberpunk 2?