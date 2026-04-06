Pokémon GO Replay GO Bigger – Gigadynamax-Starter und Gengar kehren zurück

Niantic holt die Gigadynamax-Highlights aus Kanto zurück: Beim Replay: GO Bigger-Event in Pokémon GO kehren die beliebten Starter-Entwicklungen in ihrer Gigadynamax-Form für kurze Zeit in die Power-Spots zurück. Wer schon länger auf eine zweite Chance gewartet hat oder noch an passenden Teams und Bonbons arbeitet, bekommt Ende April 2026 ein enges Zeitfenster, in dem sich das Grinden besonders lohnen soll.

Das Event bringt nicht nur die großen Kämpfe zurück, sondern auch eine Reihe an Boni, die klar darauf ausgelegt sind, euch schneller an mehr Max-Partikel und mehr Raid-Versuche zu bringen. Dazu kommt: Für alle genannten Gigadynamax-Pokémon ist laut Ankündigung auch eine schillernde Begegnung möglich.

Termine und Rückkehr der Gigadynamax-Kanto-Riesen

Wann startet das Replay: GO Bigger-Event? Der Event-Zeitraum ist sehr knapp: Samstag, 25. April 2026, von 14:00 bis 17:00 Uhr (Ortszeit). In diesen drei Stunden stehen die Power-Spots im Mittelpunkt, weshalb ihr idealerweise vorab plant, welche Spots ihr ablaufen wollt.

Im Fokus stehen die Rückkehrer aus Kanto, die in ihren Gigadynamax-Formen auftauchen. Neben den drei Starter-Endentwicklungen ist auch ein weiterer Fan-Favorit mit dabei.

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Gigadynamax-Bisaflor

Gigadynamax-Glurak

Gigadynamax-Turtok

Gigadynamax-Gengar

Niantic empfiehlt indirekt Vorbereitung über Max-Partikel, denn ohne ausreichende Ressourcen kann es schnell eng werden, wenn ihr mehrere Power-Spots hintereinander spielen wollt. Wer gezielt auf schillernde Varianten hofft, sollte außerdem möglichst viele Begegnungen in das Zeitfenster packen.

Alle Boni und Vorteile während des Events

Welche Event-Boni sind am 25. April 2026 aktiv? Replay: GO Bigger dreht an mehreren Stellschrauben gleichzeitig: mehr Kapazität, schnellere Spot-Rotation und deutlich mehr Partikel-Ausbeute. Das soll euch erlauben, im kurzen Zeitfenster mehr Kämpfe zu starten und insgesamt effizienter zu spielen.

Diese Boni sind für das Event angekündigt:

Max-Partikel-Limit erhöht auf 1.600

Power-Spots aktualisieren sich häufiger

8-fach mehr Max-Partikel

3 Spezial-Tausche am Tag

Fernraid-Tageslimit erhöht von 10 auf 20

Zusätzlich ist ein Event-Ticket angekündigt, das gegen Echtgeld erhältlich ist. Es soll zeitgesteuerte Forschung mit weiteren Belohnungen und Boni liefern. Welche Aufgaben genau enthalten sind, kann je nach Ticket-Ausgestaltung variieren, im Kern geht es aber darum, euch zusätzliche Ziele und Extra-Items rund um das Eventfenster zu geben.

Weitere April-Termine in Pokémon GO

Was steht im April 2026 sonst noch an? Replay: GO Bigger ist Teil der April-Roadmap, die Niantic aktuell fährt. Gerade wer seinen Kalender füllt, bekommt rund um den Monat mehrere verschiedene Schwerpunkte, von Event-Pässen bis zu klassischen Terminen wie Community Days.

Bereits kurz zuvor lief am 4. April 2026 ein Mode-Raid-Tag. Außerdem hat Niantic zum 1. April 2026 überraschend Myrapla in Pokémon GO eingeführt, im Rahmen des Events A Shockingly Good Time. Wer beim zugehörigen Event-Pass weit genug kam, erhielt Begegnungen auf Stufe 30 und Stufe 60.

Als nächster größerer Programmpunkt ist die Nachhaltigkeitswoche zum Earth Day geplant: Sie läuft vom 14. April 2026 bis zum 20. April 2026. In dieser Zeit steht besonders Raffel in der Wildnis stärker im Fokus, inklusive der Entwicklung Sanaconda. Zusätzlich sind seltene Spawns von Toedscool als schillernde Variante sowie Galar-Corasonnje mit pinker Sonnenbrille angekündigt.

Und auch der Community-Day-Kalender bleibt aktiv: Dieses Wochenende findet der Tinkatink-Community-Day statt, inklusive der Attacke Gigaton Hammer als spezieller Lade-Angriff.

Wie findet ihr die Rückkehr von Gigadynamax-Bisaflor, Gigadynamax-Glurak, Gigadynamax-Turtok und Gigadynamax-Gengar, und wer steht bei euch ganz oben auf der Liste für das Event am 25. April 2026? Schreibt es gern in die Kommentare.