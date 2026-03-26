InZOI Update 0.7.0 – neue Businesses, Kalender und mehr Simulationstiefe

InZOI feiert seinen ersten Geburtstag mit einem der bisher größten Updates seit dem Early-Access-Start auf Steam. Patch 0.7.0 ist ab sofort verfügbar und schraubt an vielen Grundlagen der Lebenssimulation, während gleichzeitig neue Inhalte wie zusätzliche Geschäfte, ein frisches Kalender-System und mehr Komfortfunktionen dazukommen.

Publisher Krafton nutzt das Jubiläum nicht nur für neue Features, sondern betont vor allem den Fokus auf Verbesserungen im Alltag der Zois. Das Update bringt deshalb sowohl neue Aktivitäten als auch zahlreiche Änderungen an Konversationen, Autonomie, Social Events, Build-Modus, Modding und Technik.

Neue Inhalte und Features im Jubiläums-Update

Welche neuen Inhalte stecken in InZOI Update 0.7.0? Im Gameplay-Bereich kommen mit Blumenläden und Kinos zwei neue Business-Typen ins Spiel. Im Blumenladen baut ihr sechs neue Blumen an und könnt daraus Sträuße sowie Blumenkörbe herstellen. Wer im Gärtnern weit genug ist, bekommt sogar Spezialeffekte auf Blumen. Bestehende Blumenläden lassen sich außerdem als eigenes Geschäft übernehmen.

Kinos setzen dagegen auf Freizeit und Management: Zois können Filme in vier Genres schauen, nämlich Horror, Komödie, Teenie-Romanze und Dokumentation. Dazu kommen Popcorn-Maschinen, und wer will, kann ein eigenes Kino betreiben, indem auf dem Business-Grundstück Leinwand und Popcorn-Maschine installiert werden. Ein Trinkgeldglas ermöglicht zusätzliche Einnahmen abhängig von der Kundenzufriedenheit.

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Auch abseits der neuen Geschäfte gibt es spürbare Erweiterungen, die im Alltag ständig präsent sind.

Minimap: frei platzierbar, zeigt eigene Zois, Familienmitglieder und Grundstücke, inklusive Filter und optionaler Deaktivierung.

frei platzierbar, zeigt eigene Zois, Familienmitglieder und Grundstücke, inklusive Filter und optionaler Deaktivierung. Fahren: Zois können Fahrzeuge in der Stadt fahren, es gibt familienexklusive Parkplätze auf bestimmten Wohngrundstücken, öffentliche Parkplätze und Fahrräder als Fahrzeuge. Kollisionsverhalten und Interaktionen wurden verbessert.

Zois können Fahrzeuge in der Stadt fahren, es gibt familienexklusive Parkplätze auf bestimmten Wohngrundstücken, öffentliche Parkplätze und Fahrräder als Fahrzeuge. Kollisionsverhalten und Interaktionen wurden verbessert. Kriminalität: Autodiebstahl kann nun zu Festnahmen führen, auch das Stehlen fremder Ernten zählt als Diebstahl. Wer vor Gericht muss, kann keine anderen Städte mehr besuchen. Extort wurde angepasst, die Festnahmechance für kleinere Vergehen reduziert.

Autodiebstahl kann nun zu Festnahmen führen, auch das Stehlen fremder Ernten zählt als Diebstahl. Wer vor Gericht muss, kann keine anderen Städte mehr besuchen. Extort wurde angepasst, die Festnahmechance für kleinere Vergehen reduziert. Smartphone: Anrufe sind möglich, Nummern bekommt man nur durch Nachfragen, Kontakte lassen sich blockieren oder löschen, gelöschte Nummern können erneut erfragt werden, blockierte Zois können um Entsperrung bitten.

Anrufe sind möglich, Nummern bekommt man nur durch Nachfragen, Kontakte lassen sich blockieren oder löschen, gelöschte Nummern können erneut erfragt werden, blockierte Zois können um Entsperrung bitten. Kalender: neues 28-Tage-Monatssystem mit Feiertagen, Geburtstagen und Fälligkeitsdaten bei Schwangerschaften. Dazu saisonale Festivals: Frühlingsfestival, Halloween-Festival sowie Winter- und Jahresendfestival. Altern neuerdings am Geburtstag nach Kerzen-Ausblasen auf der Party oder nach einem allein verbrachten Geburtstag ohne Kerzen.

neues 28-Tage-Monatssystem mit Feiertagen, Geburtstagen und Fälligkeitsdaten bei Schwangerschaften. Dazu saisonale Festivals: Frühlingsfestival, Halloween-Festival sowie Winter- und Jahresendfestival. Altern neuerdings am Geburtstag nach Kerzen-Ausblasen auf der Party oder nach einem allein verbrachten Geburtstag ohne Kerzen. Multitasking: Zois können Interaktionen parallel starten, unterwegs bestimmte Speisen essen und im Gespräch Essen halten. Außerdem wurden Interaktions-Icons besser unterscheidbar gestaltet.

Zois können Interaktionen parallel starten, unterwegs bestimmte Speisen essen und im Gespräch Essen halten. Außerdem wurden Interaktions-Icons besser unterscheidbar gestaltet. Baby-Zois: Bedürfnisse wurden angepasst, Babys sind nun im Aussehen-Editor anpassbar, Neugeborene starten ohne Zähne und bekommen sie beim Aufwachsen. Außerdem gibt es eine neue Schnellaktion zum Aufräumen nach Babys.

Bedürfnisse wurden angepasst, Babys sind nun im Aussehen-Editor anpassbar, Neugeborene starten ohne Zähne und bekommen sie beim Aufwachsen. Außerdem gibt es eine neue Schnellaktion zum Aufräumen nach Babys. Status Updates: neues Menü für Lebensereignisse und Updates mit passenden Benachrichtigungen.

Simulation, Social Life und Komfort-Verbesserungen

Was ändert sich bei Gesprächen, Beziehungen und Events? Krafton dreht sichtbar an der Simulationstiefe: Gesprächsausgänge hängen stärker von Traits, Eigenschaften und Beziehungstypen ab. Traits, Eigenschaften und Emotionen können zudem Spezialinteraktionen auslösen, die vorher hohe Beziehungswerte verlangt haben. Gespräche funktionieren außerdem flexibler, etwa außerhalb von Grundstücken, und NPCs sollen laufende Konversationen weniger stören.

Auch die Interaktionslogik wird klarer und strenger gesteuert. Traits und Eigenschaften bestimmen stärker, welche Autonomie-Aktionen Zois ausführen, inklusive Erklärung per Sprechbox. Alle 30 Minuten nach Spielstart werden Interaktionen unterbrochen, wenn ein Bedürfnis unter 30 Prozent fällt. Zudem greifen Quality-of-Life-Änderungen wie automatisch passende Reinigungswerkzeuge, Medikamente ohne Stuhl, Geschenke als Deko-Objekte und überarbeitete Cooldowns, die erst nach Ende einer Aktion starten.

Bei Gruppenaktivitäten und Social Events wächst das Angebot deutlich. Teilnehmende werden schneller gefunden, und weit entfernte oder ungeeignete Zois werden nicht mehr eingeplant. Es gibt neue Gruppeninteraktionen wie Gemeinsam im unteren Bereich baden, Eine Kissenschlacht machen, Schnuckeln und reden auf der Picknickmatte sowie Gemeinsam einen Schneemann bauen. Dazu kommen 12 Fitness-Aktivitäten, 6 Instrument-Aktivitäten und 4 Critical-Thinking-Aktivitäten als neue Gruppenoptionen.

Geburtstagsfeiern sind jetzt eigene Social Events, inklusive Türberechtigungen für Gäste und Party-Interaktionen, um andere herbeizurufen. Hochzeiten bekommen außerdem eine neue Skriptaktion, und das Tanzen auf dem Tisch ist auf bestimmten kürzeren Tischen möglich. Bei der Romantik gibt es neue Optionen wie Ehepartner zu Dates einladen, leichteres Dating für Teenager in passenden Altersgruppen, die Erfolgsrate von Set the Mood abhängig vom Beziehungswert und die neue Interaktion Kiss Passionately.

Auch rund ums Essen passiert viel: Zois können gehaltenes Essen konsumieren, leere Teller landen nach dem Essen auf Tischen, eine Teatime-Funktion kommt hinzu, manche Speisen müssen zum Essen auf einem Tisch stehen, Backen startet nun auch über Kühlschränke und die Ess-Animationen für Gebäck wurden verbessert. Ergänzt wird das durch neue Urges für Babys, Kleinkinder und Kinder, darunter Situationen, die bewusst Eltern-Kind-Konflikte erzeugen.

Neu sind außerdem ein Memories-System, das über positive oder negative Interaktionen zusätzliche Aktionen freischaltet, sowie ein Milestones-System für wichtige Momente im Leben. Dazu kommen viele neue Animationen, etwa fürs Smartphone auf dem Sofa, fürs Smartphone auf der Toilette, für unterschiedliche Gemütslagen bei Alltagsaktionen und zusätzliche Baby-Animationen im Zusammenspiel mit Eltern, Objekten und Badewannen.

Bei den allgemeinen Verbesserungen stechen neue Ambitionen wie Coffee Master, Baking Master, Drink Mixing Master hervor. Familienmitglieder sterben außerdem seltener durch niedrige Bedürfnisse, Lichter gehen automatisch aus, wenn alle schlafen, und wieder an, wenn jemand aufwacht. Crafting funktioniert jetzt auch an normalen Schreibtischen und Tischen.

Editor, Bauen, Mods und Technik im Überblick

Welche Änderungen treffen Create a Zoi, Build Mode und Modding? Im Charakter-Editor wurden Körperformen realistischer angepasst, Presets verändern nur noch ausgewählte Features, und der Randomizer kann ebenfalls auf bestimmte Bereiche beschränkt werden. Brautkleider lassen sich farblich anpassen, lange Frisuren clippen weniger durch Hoodies, und die Standard-Unterwäsche für Erwachsene wurde optisch überarbeitet. Dazu kommen neue Items: 6 Baby-Outfits, 3 Unterwäsche-Teile für Erwachsene und 1 neues Unterteil.

Im Build-Bereich führt Patch 0.7.0 standardisierte Grundstücksgrößen in sieben Formaten ein. Beim Fortsetzen eines Spielstands gibt es Hinweise auf nötige Updates, teils optional bei Custom-Properties. Grundstücke, die angepasst werden müssen, werden auf Standard zurückgesetzt, aber eigene Gebäude werden automatisch als Grundstücks-Presets gespeichert. Einzelne Grundstücke wurden verkleinert, und Preisänderungen wirken sich auf das Budget aus, ohne jemals unter 1.000 Mew zu fallen. Außerdem können mehr Grundstücke im Baumodus editiert werden, Pool-Wasserstände sind anpassbar, es gibt Platzierungsrichtlinien für Zäune und Dächer, TVs passen auf mehr Möbel, neue Teppiche sind skalierbar, Snap-to-Grid wurde verbessert und die Höhe kürzerer Tische steigt von 35 Zentimeter auf 45 Zentimeter.

Neue Build-Items gibt es ebenfalls reichlich: 3 Holiday-Landmarks, 3 Festival-Stände, 4 Lobbys, 1 Apartment-Preset für Bliss Bay, 22 strukturierte Fliesen, 8 traditionelle Objekte, 2 Boden-Bettwaren, 3 modulare Dächer, 1 hohe Hanok-Wand und 1 Partition-Zaun.

Auch Bedienung und Modding werden ausgebaut: Custom-Keymapping ist neu, die Kamerawinkel und Zoom-Limits im Top-View wurden angepasst, und die Schulteransicht funktioniert besser in Innenräumen. Dazu kommen neue Cheats wie DeleteSiteAreaDevLock für gesperrte Bereiche im Baumodus und ToggleModinsight zum Einsehen und Extrahieren von Mod-Eigenschaften. In Canvas gibt es einen neuen Größen-Filter für Grundstücke. Das ModKit unterstützt jetzt Mods für Animationen, Accessoires und Gesichter, frisch geladene Mods lassen sich ohne Neustart anwenden, und es gibt bessere Suche, Filter sowie das Verpacken mehrerer Mods auf einmal.

Technisch wurden Grafik-Presets überarbeitet, darunter Schatten- und Beleuchtungsanpassungen, sowie mehrere Speicheroptimierungen wie PSO-Partitionierung und Memory-Preallocation. Eine detaillierte Liste an Bugfixes steht zusätzlich im offiziellen InZOI-Forum.

Welche Neuerung aus Update 0.7.0 ist für euch der größte Gewinn: die neuen Businesses, das Multitasking oder die umfangreichen Verbesserungen an der Simulation? Schreibt es in die Kommentare.