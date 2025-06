inZOI Update 0.2.0 – Neues Mod Kit und Gameplay-Features für mehr Spielspaß

Die Gaming-Welt hat mit inZOI eine vielversprechende Ergänzung zur beliebten The Sims-Reihe erhalten. Entwickelt von inZOI Studio und veröffentlicht von Krafton, beeindruckt das Spiel durch seine hyperrealistische Grafik und umfangreiche Lebenssimulation. Trotz der anfänglichen Begeisterung gab es jedoch einige Herausforderungen, die dazu führten, dass die Spielerzahlen nach dem Early-Access-Launch am 28. März 2025 zurückgingen.

Ein bedeutender Grund für den Rückgang war der hohe Leistungsbedarf des Spiels, der viele Fans von The Sims 4 abschreckte. Doch inZOI hat große Pläne, um die Spieler zurückzugewinnen, und die Veröffentlichung des Updates 0.2.0 am 9. Juni 2025 ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung.

Was bringt das inZOI Update 0.2.0?

Welche neuen Features bietet das Update? Das Update 0.2.0 ist ein massives Upgrade für die Lebenssimulation inZOI. Es führt das offizielle inZOI Mod Kit ein, das das Modding vereinfachen und erweitern soll. Mods sind für Spiele wie The Sims von großer Bedeutung, und diese Verbesserung könnte viele Spieler zurückbringen.

Das Update beinhaltet jedoch nicht nur Modding-Tools. Es erweitert auch das Charakterstudio um zahlreiche neue Optionen. Spieler können sich auf neue Frisuren, Kleidung und weitere Anpassungsmöglichkeiten freuen. Auch der Baumodus wird mit über 175 neuen Gegenständen erweitert, die die Individualisierung der Spielwelt ermöglichen.

Neue Gameplay-Optionen und Cheats

Welche neuen Gameplay-Features sind enthalten? Eine der spannendsten Neuerungen ist die Möglichkeit, Kinder zu adoptieren und verschiedene Möglichkeiten der Familiengründung zu erleben. Spieler können nun auch ohne Ehe Kinder bekommen und medizinische Hilfe zur Familienplanung in Anspruch nehmen.

Zusätzlich bietet das Update Cheat-Codes, die den Zugang zu versteckten Spielfunktionen ermöglichen. Spieler können über die Psycat-Anleitung Cheats aktivieren: Einfach die Tasten „Strg + Umschalt + C“ drücken, um die Cheat-Konsole zu öffnen, und den gewünschten Cheat eingeben.

Verbesserungen und Fehlerbehebungen

Was wurde in Bezug auf die Spielmechanik verbessert? Das Update bringt zahlreiche Anpassungen zur Verbesserung des Spielerlebnisses. Dazu gehören Anpassungen bei der Körpergewichtsdarstellung, um besser auf Lebensstiländerungen zu reagieren, sowie ein überarbeitetes Gefängnissystem für mehr Realismus.

Natürlich enthält der Patch auch viele Fehlerkorrekturen, um bestehende Probleme im Spiel zu beheben. Dazu zählen Verbesserungen beim Gameplay, den Karrieren und den Charakteren.

Für eine vollständige Liste der Änderungen im neuen inZOI-Update kannst du die vollständigen Patch-Notes von Krafton einsehen.

Wie siehst du die Zukunft von inZOI? Glaubst du, dass das Update 0.2.0 ausreichend ist, um die Spieler zurückzugewinnen, oder sind weitere Verbesserungen notwendig? Teile deine Meinung in den Kommentaren!